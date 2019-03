DHA YURT BÜLTENİ-2

KARS’ta iki gündür etkili olan kar yağışı cadde ve sokakları buz pistine çevirince yaya ve araç kazaları da kaçınılmaz oldu.

Kentin bir çok noktasında buzlanmadan kaynaklı kazalar yaşandı. Mihralibey köprüsü, SİM-Er otel kavşağı, GAMP ve Ordu caddeleri adeta buz pistine döndü. Her hangi bir tuzlama ve kumlama çalışmasının yapılmadığı caddelerde sürücülerin kontrolünden çıkan arabalar ya kaldırıma ya da park halindeki araçlara çarptı. Ordu caddesi üzerinde de rampa aşağı inen araçların kayması sonucu birkaç kaza yaşandı. Kaza anlarının kameralara an ben an yakalandığı kazalarda yaralanma olmazken arabalarda maddi hasarlar oluştu.

Onlarca yayanın da düşmekten kurtulamadığı Ordu caddesinde en son vatandaşlar devreye girdi el arabasıyla getirdikleri külleri caddeye döktüler. Yola kül döken vatandaşlar da kayarak düşmekten kurtulamadı.

Trafik polisleri kavşağa gelerek başka kazaların olmaması için önlem aldı ardından da kaza yapan araçlarla ilgili tutanak tuttu.

Görüntü Dökümü

--------------------

-Kayan araçlar

-Araçların çarpma anları

-Kayıp düşenler

-Araç altında kalma tehlikesi geçirenler

-Yola kül dökenler ve düşmeleri