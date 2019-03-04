DHA YURT BÜLTENİ-2

Bursa’nın İnegöl ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen şafak operasyonunda ehliyet sınavlarında başarısız olan kişileri usulsüz yollardan yüksek fiyatlarda ehliyet sahibi yapan sürücü kursu sahipleri ve ehliyet alan 50 kişi gözaltına alındı. İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, İnegöl’de faaliyet gösteren bir sürücü kursunun sınavlarda başarısız oldukları için bir türlü ehliyet sahibi olamayan şahıslara, yüksek fiyatlarda sınavsız ehliyet sahibi yaptıkları bilgisini aldı. Alınan istihbaratın ardından 3 ay teknik takip yapan ekipler, İnegöl Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla harekete geçerek 50 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan şafak operasyonunda sürücü kursu sahibi Ümit Ö., sürücü kursu müdürü Burak B., yardımcıları Y.K., A.K. ve R.B. ile usulsüz yollarla B sınıfı sürücü belgesine sahip olan 45 kişi olmak üzere toplam 50 kişi gözaltına alındı. KİRLİ YÖNTEMİN AYRINTILARI Birkaç kez yazılı sınava giren fakat başarısız olarak bir türlü ehliyet sahibi olamayan şahısları bulan sürücü kursu yetkilileri, şahıslardan aldıkları 5 ila 10 bin lira arasında ücretler karşılığında, sistemden A1 ve F sınıfı sürücü belgesi olduğunu gösterip, sadece direksiyon sınavıyla B ve E sınıfı ehliyet almalarını sağladıkları öğrenildi. Operasyonun ardından polis ekipleri sürücü kursunda arama yaparken, gözaltına alınan şahısların sorguları sürüyor.

KAR kalınlığının yarım metreye yaklaştığı Muş'ta doğada yiyecek bulumayan tilkiler, köylere inmeye başladı. Gece, gündüz insanlardan korkmadan köyleri gezen tilkiler, naylon çadırlarda bulunan kümeslere saldırıyor. Kış sezonunun bol kar yağışlı geçtiği Muş'ta yaban hayvanlar yiyek sorunu yaşıyor. Kar kalınlığının yarım metreye ulaştığı arazide yiyecek bulamayan tilkiler, köylerdeki kümes hayvanlarına yöneldi. Gece gündüz insanlardan korkmadan köylerin etrafında dolanan tilkiler, fırsat bulduklarında naylon çadırlarda bulunan kümeslere dadanıyor. Kanatlı hayvanlara saldıran tilkilere yönelik yöre halkı da tedbir almaya başladı. Karlı kaplı doğada yiyecek bulamayan tilkilerin köylere indiğini belirten vatandaşlar, gece kümeslere saldırdıklarını söyledi. Kış sezonunun ağır geçmesi sebebiyle köylere inen tilki sayısının da arttığını belirten vatandaşlar, kendilerinin de kümes hayvanlarını korumaya aldıklarını ifade etti.

BURSA’da, Nilüfer Kent Bostanları’nda yürütülen çalışmalar ile Türkiye’ye özgü olan ve unutulmaya yüz tutmuş birçok bitki yeniden çoğaltılıp, köylülere dağıtılıyor. Amaçlarının doğal tarımı canlandırıp, Atalık bitkileri çoğaltmak olduğunu ifade eden Ziraat Yüksek Mühendisi Arca Atay, ‘’Ülkemizde binlerce yıldır yetişen organik ve maalesef unutulmaya yüz tutan bitkileri yeniden üretmeyi ve çiftçiye dağıtmayı amaçlıyoruz’’ dedi. Bursa’da Nilüfer Belediyesi tarafından kurulun ‘Nilüfer Kent Bostanları’nda, Anadolu’ya özgü olan ve unutulmaya yüz tutmuş yerli tohumlar yeniden üretilip, gün yüzüne çıkarıyor. Türkiye’nin çeşitli bölgelerinden toplanan yerli tohumları test ettikten sonra üretim aşamasına sokan merkez, tohum değişim etkinlikleri düzenleyerek çiftçilere yerli tohumları ücretsiz dağıtıyor. Amaçlarının biyolojik çeşitliliği artırmak olduğunu belirten Ekolojik Yaşam Derneği Başkanı ve Ziraat Yüksek mühendisi Arca Atay, "6 dönümlük arazi üzerinde, ekolojik tarım koşullarında çeşitli bitkilerin deneme üretimlerini ve tohum üretimini yapıyoruz. Günümüzde maalesef atalık tohumları, yerel tohumları bulmak çok zor. 70-80 sene önce ekilip dikilmekte olan, gıda maddesi olarak tükettiğimiz bir takım bitkilerin tohumlarını bugün bulamıyoruz. Çünkü biyolojik çeşitlilikte gittikçe azalan bir durum söz konusu, biz bundan çok rahatsızız. Hem belediye olarak, hem dernek olarak tohumları tekrar elde etmek amaçlı, Türkiye'nin çeşitli yerlerinde dolaşarak tohum takaslarıyla, tanıdıklarımızdan ve köylülerimizden topladığımız tohumları bostanımızda deniyoruz, üretiyoruz. Coğrafya, ilklim ve toprağa elverişli olanları seçerek onları çoğaltıyoruz, o tohumları da isteyenlere ücretsiz dağıtıyoruz’’ diye konuştu.

‘İTHAL TOHUMLAR TÜRKİYE’Yİ İSTİLA ETMİŞ DURUMDA’

Yerli ve tohumların küresel firmalar aracılığıyla giddikçe daha az üretildiğine değinen Ziraat Yüksek Mühendisi Atay, ‘’Tohum işi dünya üzerinde 4-5 firma tarafından organize ediliyor. Bunlar hem konvansiyonel tohumları yapıyorlar hem GDO'lu tohumları üretiyorlar. Hibrit tohumlar dünyanın her tarafında verimliliği yüksek olduğu için ciddi miktarlarda kullanılıyor. Maalesef Türkiye'ye de yurt dışından giren tohumlar istila etmiş vaziyette. Hibrit tohumlardan başka bir şey göremez olduk. Bizim de tohuma verdiğimiz önem bu atalık tohumları tekrar üretime koymak’’ ifadelerini kullandı.

MİLLİ TARIM İÇİN YERLİ TOHUM

Anadolu topraklarında yetişen çok sayıda ürünün günümüzde gittikçe azalan oranda üretildiğini ifade eden Atay, ‘’Mercimeğin, nohudun ana vatanı olan Türkiye; bugün mercimeği, nohudu ithal ediyor. Mısır, buğday gibi ürünler de yurt dışından getiriliyor. Bunun biran evvel düzeltilmesi, gerçekçi sürdürülebilir tarım politikalarının yapılması gerekmektedir. Tohumda ve gıda ürünlerinde dışa bağımlılığı ortadan kaldırmamız lazım. Eğer milli tarım diyorsak, kendi tohumunu üreteceksin, bu tohumla kendi gıdanı üreteceksin. Yurt dışındaki adamın eline baktığın zaman, adam yarın sana vermiyorum derse ne üreteceksin veya sana bu gıda maddesini satmıyorum dediği zaman ne yiyeceğiz. Gerçek bir milli tarım politikasından bahsedilecek olursa tohumunun da milli olması lazım, bitkilerin de milli olması lazım’’ değerlendirmelerinde bulundu.

Görüntü Dökümü

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-Kent Bostanından görüntüler

-Arca Atay ile röp

-Tohum görüntüleri

-Detaylar

Süre:5 dk 24 sn- Boyut:604 mb

Haber-Kamera:Tahsin AYDIN-İsmail Hakkı SEYMEN/BURSA,(DHA)

