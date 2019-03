DHA YURT BÜLTENİ-2

Görüntü Dökümü

3)MİNİK GÖRKEM HAYATI BOYUNCA DİYET YAPMAK ZORUNDA

Bursa’nın İnegöl ilçesinde doğuştan PKU (Metabolizma bozukluğu) hastalığı olan 8 yaşındaki Görkem, hayatı boyunca proteinsiz besinler yiyerek diyet yapmak zorunda. Gıdaları yurtdışından ve İstanbul’dan temin edilen Görkem, her gün tüketmesi gereken düşük proteinli ekmeğin İnegöl’de üretilmesini istiyor. Aile, Görkem’in en temel gıdası olan ekmeği İstanbul’dan getirmek için adeta zamanla yarışıyor çünkü; düşük proteinli ekmeğin iki gün içinde tüketilmesi gerekiyor.

Kerim ve Gülderen Gümüştekin çiftinin 3'üncü çocukları olan ve doğuştan PKU (metabolizma bozukluğu) hastası 8 yaşındaki Görkem, özel hazırlanan yemek menüsünün dışında hiçbir şey yiyemiyor. Hayatı boyunca proteinsiz gıdalar tüketmek zorunda olan Görkem Gümüştekin, bu nedenle ömür boyu diyet yapmak zorunda. Proteinsiz ürünleri temin etmekte güçlük çeken ailesi gıdaları Yurt dışından temin ederken, Görkem'e özel ekmeği de İstanbul'dan getiriyorlar. Proteinsiz ekmeğin 2 günde tüketilmesi gerektiğinden aile ekmeği getirebilmek için adeta zamanla yarışıyor.

BELEDİYEDEN DESTEK İSTİYORUZ

Görkem'in 2011 yılında dünyaya geldiğini, doğumundan sonra yapılan testler sonucunda PKU hastalığı olduğu ortaya çıktını belirten baba Kerim Gümüştekin, "Görkem'in tedavisi İstanbul ÇAPA tıp fakültesinde yapıldı. O günden bu yana 6 ayda bir tedavi ediliyor. O günden bu yana diyet yapıyor. Et, süt, bakliyat türü herhangi bir ürün tüketemiyor. Proteini düşük ürünlerle besleniyor. Ekmeğimiz İstanbul’dan geliyor. En büyük sıkıntımız ekmek. İstanbul’dan getirtiyoruz. Getirdiğimiz ekmeğin iki günlük süresi var. zaten 1 günü yolda kayboluyor bir günde burada tüketimi yapılması gerekiyor. Bu hastalığı olan bir çok çocuğun olduğunu biliyorum. İnegöl’de yaşayan ailelerle bir araya gelmemiz gerekiyor. Eğer bir araya gelirsek, toplu taleple ekmeğin Belediye Halk fırınında üretilmesini sağlayalım istiyoruz. Çocuğumun en büyük temel ihtiyacı ekmek. Bu sorunun bir an önce çözülüp çocuklarımıza haftanın en az iki gününde taze ekmek yedirmek istiyoruz. Yetkililerden, İnegöl belediyesinden bu konuda destek bekliyoruz.ö dedi.

Bu hastalığı olan çocukların ailelerine de seslenen Gümüştekin, “İnegöl’de bu hastalığa sahip bir çok çocuk var. Onların aileleriyle bir an önce bir araya gelelim ve bu sorunu bir an önce çözelim istiyoruz.ö diye konuştu.

GIDALARI YURTDIŞINDAN GELİYOR

Görkem’in bazı gıdalarının yurtdışından getirildiğini aktaran Kerim Gümüştekin, “Zor da olsa o gıdaları buluyoruz. Bu ürünleri bulamayan aileler varsa bende destek vermeye hazırım. Yeter ki aileler olarak bira araya gelip, dertlerimize bir an önce çözüm bulalım. Bu çocuklar, bu ürünleri tüketemedikleri sürece Allah göstermesin, yüzde yüz zeka engelli olma ihtimalleri yüksek. Bizler bunlara dikkat etmek zorundayızö ifadelerini kullandı.

DİYET YAPMAK ZORUNDAYIM

PKU hastası 8 yaşındaki Görkem Gümüştekin ise, “Diyet ürünleri yiyoruz. Gıdalarımın bazıları yurtdışından geliyor. Ekmeğim ise İstanbul’dan geliyor. Ekmeğimin İnegöl'de üretilmesini istiyorum. Çünkü İstanbul’dan gelmesi zor oluyor. Evden başka bir yerde yemek yiyemiyorum. Okulda beslenmem hariç hiçbir şey yemiyorum.ö ifadelerini kullandı.