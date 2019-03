DHA YURT BÜLTENİ-2

Görüntü Dökümü:

4)'ŞANSLI' MAHKEME KARARIYLA EVDEN ÇIKARILACAK

Konya'da 1 çocuk annesi Safiye Gürsel'in (74), 4 yıldır beslediği 'Şanslı' adını verdiği köpeği, 2 yıl önce satın alıp taşındığı evin bulunduğu apartman sakinlerinin dava açması üzerine 1'inci Sulh Hukuk Mahkemesi tahliye edilmesine karar verdi. Gürsel'in itirazı üzerine Bölge İstinaf Mahkemesi'de, yerel mahkemenin kararını onadı. Bunun üzerine Gürsel, evini satışa çıkardı. Şanslı'nın evladığı gibi olduğunu belirten Gürsel, "Onu evden göndermemi istiyorlar. Benden ayrılırsa 3-4 gün sonra üzüntüsünden ölür. Ondan ayrılmamak için 2 yıl önce aldığım evimi satışa çıkardım. Bahçeli bir eve yerleşip, Şanslı'mla birlikte yaşamaya devam etmek istiyorum. Bunun içinde her şeyi yapacağım. Onu benden ayıramazlar."dedi.

Safiye Gürsel, 2 yıl önce Selçuklu ilçesi Kılıçarslan Mahallesi'ndeki bir siteden ev satın alıp, eşiyle birlikte yaşamaya başladı. 4.5 yıl önce sahiplendiği golden retriever cinsi 'Şanslı' adını verdiği köpeğiyle beraber kalan Gürsel'i, site sakinleri, site protokolünü gerekçe göstererek evde köpek besleyemeyeceğini belirterek dava açtı. 1'inci Sulh Hukuk Mahkemesi geçen 13 Eylül günü, köpeğin evden tahliye edilmesi yönünde karar aldı. Gürsel'de karara itirazda bulundu. Bir üst mahkeme olan Bölge İstinaf Mahkemesi de geçen 5 Mart günü yerel mahkemenin kararını onadı.

'ŞANSLI, BİZİ ANNESİ, BABASI GİBİ BİLİR'

Bölge İstinaf Mahkemesi'nin kararı üzerine şok olan Safiye Gürsel, "Şanslı bizi annesi, babası gibi bilir. Kimseye bir zararı olmaz. Bir kapı zili çaldığı zaman, bir de sevdiği biri geldiği zaman havlar. Hiçkimseyi rahatsız etmez." dedi.

'SOKAĞI MI BIRAKAYIM'

Mahkeme kararı nedeniyle köpeği evden tahliye etmesi gerektiğini ifade eden Gürsel, şunları söyledi:

"Buna köpek diyorlar; ama ben ona oğlum diyorum. Köpek demeyi bile ona yakıştıramıyorum. Ben bu havyanın günahına nasıl gireyim? Verdiğim yer iyi bakacak mı? Sokağa mı salayım? Nasıl vicdan azabıyla yaşayayım. Ben bu hayvanı nasıl bırakayım. Onlar olsa yavrularını nasıl bırakabilir."

ŞANSLI'DAN AYRILMAMAK İÇİN EVİNE SATIŞA ÇIKARDI

Şanslı'dan ayrılmak istemediğini belirten Gürsel, bunun için 2 yıl önce satın aldığı evi satışa çıkardı. Bahçeli bir ev satın alıp orada Şanslı'ya bakmak istediğini ifade eden Gürsel, "Evimden vazgeçtim. Evimi satılığa çıkardım. Onun uğruna evimi satacağım. Ben 70 yaşımdan sonra ev aldım. 2 sene beni evimde rahat oturtturmadılar. Bu ayıp değil mi? Günah değil mi? Bu zulüm değil mi? Ben 74 yaşındayım. Hem bana hem de hayvana zulümdür." dedi.

ÜZÜNTÜSÜNDEN ÖLÜR

Şanslı'nın kendilerine alıştığını, kendisinden ayrılması halinde üzüntüsünden ölebileceğini belirten Safiye Gürsel, "Geçici olarak birisinin bakmasını istiyorum. Veterinerler diyor ki; 'Nereye verirseniz verin 3 gün yaşar, 4'üncü ün ölür. Çünkü sizinle çok güzel diyalog kurdu diyorlar.' Bizi, anne-baba gibi gördüğü için üzüntüsünden yiyip içmez ve ölür. Ben tekrar ev taşıyacağım. Ben bunu neden isteyeyim. Komşularıma zarar verse ben onlara düşman mıyım ki bunu evimde besleyeyim. Ama ne olursa olsun ondan ayrılmayacağım. O benim her şeyim. Onun için her şeyi yapacağım." diye konuştu.