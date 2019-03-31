DHA YURT BÜLTENİ - 2

32 ilde oy verme işlemi başladı MAHALLİ İdareler Genel Seçimleri için 32 ilde oy verme işlemi, saat 07.00 itibariyle başladı.

Mahalle İdareler Genel Seçimleri için seçmen sandık başına gidiyor. Saat 07.00 itibariyle oy verme işlemi, 32 ilde başladı. Bu iller şöyle: "Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkâri, Kars, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır ve Kilis." Doğu'da oy kullanacak seçmen sayıları: Adıyaman; 1550 sandık, 405 bin 579 seçmen.

Ağrı; 1243 sandık, 301 bin 706 seçmen.

Ardahan; 356 sandık, 69 bin 874 seçmen.

Artvin; 660 sandık, 136 bin 916 seçmen.

Batman; 1265 sandık, 354 bin 124 seçmen.

Bayburt; 298 sandık, 58 bin 562 seçmen.

Bingöl; 773 sandık, 185 bin 419 seçmen.

Bitlis; 878 sandık, 207 bin 412 seçmen.

Diyarbakır; 3636 sandık, 1 milyon 48 bin 250 seçmen.

Elazığ; 1654 sandık, 419 bin 71 seçmen.

Erzincan; 972 sandık, 162 bin 190 seçmen.

Erzurum; 2281 sandık, 498 bin 253 seçmen.

Gaziantep; 3973 sandık, 1 milyon 227 bin 454 seçmen.

Giresun; 1400 sandık, 352 bin 80 seçmen.

Gümüşhane; 607 sandık, 122 bin 436 seçmen.

Hakkari; 602 sandık, 176 bin 826 seçmen.

Iğdır; 468 sandık, 23 bin 67 seçmen.

Kars; 768 sandık, 184 bin 957 seçmen.

Kahramanmaraş; 2592 sandık, 754 bin 64 seçmen.

Kilis; 379 sandık, 87 bin 320 seçmen.

Malatya; 2086 sandık, 561 bin 708 seçmen.

Mardin; 1834 sandık, 484 bin 284 seçmen.

Muş; 951 sandık, 237 bin 174 seçmen.

Ordu; 2172 sandık, 581 bin 352 seçmen.

Rize; 1049 sandık, 264 bin 366 seçmen.

Siirt; 75 sandık, 186 bin 155 seçmen.

Sivas; 2385 sandık, 460 bin 489 seçmen.

Şanlıurfa; 3969 sandık, 1 milyon 93 bin 515 seçmen.

Şırnak; 995 sandık, 285 bin 753 seçmen.

Trabzon; 2213 sandık, 594 bin 589 seçmen.

Tunceli; 294 sandık, 67 bin 213 seçmen.

Van; 2273 sandık, 652 bin 878 seçmen.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Kurulan sandıklar

- Sandık görevlilerinin hazırlıkları

- Oy kullanmaya gelenler

- Seçmenlerin oy kullanması

- Genel ve detay görüntüler Haber: Mücahit YOLCU - Kamera: Emrah KIZIL / DİYARBAKIR,(DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ Devrilen motosikletin sürücüsü ağır yaralandı İZMİR'in Konak ilçesinde, girdiği virajda devrilen motosikletin kasksız sürücüsü Muzaffer Uslu, yolda sürüklenip demir bariyerlere çarptı. Ağır yaralanan Uslu, hastanede tedaviye alındı.

Kaza, saat 02.30 sıralarında Yeşildere Caddesi Basmane yol ayrımında meydana geldi. Konak yönüne giden Muzaffer Uslu yönetimindeki 35 AGJ 441 plakalı motosiklet, girdiği virajda kontrolden çıkıp devrildi. Yolda sürüklenen Uslu, demir bariyerlere çarpıp, yaralandı. Muzaffer Uslu, çağırılan ambulansla Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Uslu'nun, sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Ambulanstan detay

-Motosikletten detay

-Polis ekiplerinden detay

-Genel görüntü

Haber-Kamera: Halil İbrahim KARABIYIK / İZMİR,(DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ Otomobil, önce çöp konteynerine, ardından elektrik direğine çarptı: 2 yaralı BURSA'da aşırı hız nedeniyle kontrolden çıkan otomobil, önce çöp konteynerine, ardından da elektrik direğine çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde merkez Yıldırım ilçesi Ankara Caddesi Duaçınarı metro istasyonu yakınlarında meydana geldi. Aşırı hızlı olduğu iddia edilen Zafer Camuka yönetimindeki 16 LSC 78 plakalı otomobil, kontrolden çıktı. Otomobil, önce yol kenarındaki çöp konteynerine, ardından da elektrik direğine çarptı. Bahçe çitlerine çarparak durabilen otomobilin sürücüsü Camuka ile yanında bulunan Murat Güler yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan Zafer Camuka, itfaiyenin çalışmasıyla kurtarıldı. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Camuka ve Güler’in sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Araç ise çekici yardımıyla otoparka çekildi.

Trafikte kaza yapan otomobilin arkasında ilerleyen Murat Kaya, "Önümdeki otomobil zik-zak yaparak ilerlemeye başladı. Sol şeritte direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun en sağındaki çitlerin üzerine çıktı. Baya bir hızlıydı. Ben kazayı görünce hemen yanına geldim, sürücü otomobilin için sıkışmıştıö dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Olay yerinden görüntüler

-Yaralılardan görüntüler

-Sürücünün sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerince çıkarılması

-Sağlık görevlilerinin müdahalesi

-Detaylar

-Kazayı gören vatandaş ile röportaj Haber-Kamera: Muammer İRTEM / BURSA,(DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ Engelli dalgıç, sporla hayata tutunuyor RİZE’de, 16 yıl önce geçirdiği trafik kazasında iki bacağını kaybeden Mustafa Beyaz (28), azmi ve spor sevgisi ile hayata tutundu. İki bacağını kaybetmesine rağmen hayata küsmeyip, engelli balık adam unvanını da alan Beyaz, tüpsüz dalış ile snowboard ve yamaç paraşütü yapıyor.

Kentte 2003 yılında bisiklet sürerken otobüsün çarpması sonucu meydana gelen kazada iki bacağını kaybeden Mustafa Beyaz, hayata spor ile sarıldı. Küçük yaşta yüzmeye merak saran Beyaz, öğrendiği yüzmenin yanında dalış ve zıpkınla balık avını da öğrendi. Bir kurumda memur olarak çalışan Mustafa Beyaz, yüzme alanındaki çalışmalarını geliştirdi, vaktinin çoğunu da denizde geçirmeye başladı. Deniz kıyısında balık adam kıyafetlerini giyen Beyaz, tüpsüz dalış gerçekleştirerek zıpkınla balık avı yapmaya başladı. Engelli balık adamı unvanını da elde eden Beyaz’ın su altında kayda aldığı balık avı görüntüleri ise paylaşıldığı sosyal medyada ilgiyle izleniyor. Tüpsüz dalışın yanı sıra snowboard ve yamaç paraşütü de yapan Beyaz, farklı spor dallarını denemek için çalışıyor.

‘KAZA YAŞAMA SEVİNCİMİ YOK ETMEDİ’

Geçirdiği trafik kazası sonucu iki bacağını kaybettiğini ancak bu kazanın yaşama sevincini yok etmediğini ifade eden Mustafa Beyaz, “Bu kaza yaptığım inandığım her şeyden vazgeçmeme sebep olmadı. Hayatımı güzel bir şekilde sürdürmeye devam ediyorum. Daha güzel şeyler de yapacağım. Aslında küçükken bir iki kez denizde boğulma vakası geçirmiştim. Bu da bende deniz fobisi olmuştu. Yüzmeyi başaramıyordum. Korkularımın üzerine gide gide yüzmeyi öğrendim. Sonra kendime bir su altı maskesi aldım. Su altındaki bu güzel dünyayı görünce kendimi oradan alıkoyamadım. Balıklarla beraber kendimi çok daha farklı bir dünyada buldumö dedi.

Yazın haftada iki üç kez dalış yaptığını anlatan Beyaz, “Su sıcak olduğunda 5-6 saat suda kalabiliyorum. Kışın da ayda bir iki kez sportif aktivite yapıyorum. Dalış ve zıpkınla av merakımı engelime rağmen çok severek yapıyorum. Engeller bedenlerde değil kafalarda oluyor. Yani sevdiğimiz inandığımız bir şeyi yapmak istediğimiz zaman buna hiçbir şey engel olamıyor. Farklı spor dallarını denemek bana heyecan veriyor. Herkese tavsiye ederim" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Mustafa Beyaz'ın dalış yapması

Deniz kıyısında detayları

Sualtı kamera görüntüleri

Yamaç paraşütü yapması

Dağda kayak yapması Haber-Kamera: Aytekin KALENDER / RİZE,(DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ Antalya'da sandık görevlileri sandık yemini etti ANTALYA'da, Mahalli İdareler Genel Seçimleri için sandık başında görevli olanlar, görevlerine başlamadan önce sandık yemini etti.

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimi için görev alan sandık başkanları, memur ve parti gözlemcileri, sabah erken saatlerde görev yapacakları okullara geldi. Sandık başkanları, memur ve parti gözlemcileri oy pusulalarını hazırlamadan önce ayakta 'sandık yemini' etti. Sandıkta ilk kez görev alan sandık başkanlarının heyecanları dikkat çekti. Daha sonra numaralandırılan şeffaf sandıklar mühürlendi. Oy pusulaları ve zarflar tek tek sayıldı ve mühürleri kontrol edilerek oylamaya hazır hale getirildi.

Sandık başındaki görevlilerin yemini ise şöyle:

"Hiçbir tesir altında kalmaksızın, hiç kimseden korkmadan, seçim sonuçlarının tam ve doğru olarak belirlenmesi için, görevimi kanuna göre doğru olarak yapacağıma namusum, vicdanım ve bütün mukaddesatım üzerine ant içerim."

Diğer yandan bazı vatandaşlar oy kullanmak için saat 07.00'den itibaren okullara gelerek beklemeye başladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Sandık görevlilerinin yemin etmelerinden görüntü

Görevlilerin tasnif yaparken görüntüleri

Detaylar Haber-Kamera: Süleyman EKİN - Mehmet KILIÇASLAN / ANTALYA,(DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ Van, Hakkari ve Bitlis'te oy verme işlemi başladı VAN, Hakkari ve Bitlis'te oy verme işlemi saat 07.00'de başladı.

Van'da 652.878 seçmen için 2 bin 273, Hakkari'de 176 bin 928 seçmen için 602, Bitlis'te ise 207 bin 412 seçmen için 878 sandık kuruldu. Güvenlik önlemlerinin alındığı her üç kentte, vatandaşlar, saat 07.00'den itibaren oylarını kullanmaya başladı. Sabahın erken saatleri olmasına rağmen katılımın yüksek olduğu gözlendi. Van, Hakkari ve Bitlis'te oy kullanma işlemi saat 16.00'da sona erecek.

Yetkililer, oy verme işlemleri sırasında vatandaşların hiç kimsenin ya da oluşumun, baskı, tehdit ve etkisi altında kalmadan, özgür iradelerine göre tercihlerini yapmalarını, ayrıca yaşanacak olumsuzlukların bildirilmesi için 155 Polis İmdat, 156 Jandarma ve Valilik seçim kriz merkezlerine bilgi vermeleri istendi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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VAN

-Oy kullanan seçmenler

-Oy pusulalarını hazırlanayan sandık görevlileri

-Oyş kullanmaya gelenler

-Oy kullananlardan detaylar BİTLİS

-Oyların kullanılacağı sandıklardanr detaylar

-Pusulalardan detay görüntüler

-Oy kullanımından detay görüntüler

-Detaylar HAKKARİ

-Oy kullanmaya gelenler

-Polis ekipleri

-Oy kullananlardan detaylar

-Sandıklar Haber-Kamera: Behçet DALMAZ - Orhan AŞAN - Mehmet ÖZKAN - Ceren KURTYE / VAN - HAKKARİ - BİTLİS,(DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ Kahramanmaraş'ta oy verme işlemi başladı KAHRAMANMARAŞ'ta, Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy verme işlemi saat 07.00 itibariyle başladı.

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için Kahramanmaraş'ta cezaevleri hariç merkez ve ilçelerinde 2 bin 592 sandık kuruldu. 754 bin 604 seçmenin kayıtlı olduğu kentte, oy verme işlemi saat 07.00 itibariyle başlarken, polis ve jandarma ekipleri seçimlerin sorunsuz geçmesi için geniş güvenlik önlemi aldı.

Sandık görevlileri oy verme saatinden önce gerekli hazırlıkları yapıp yemin etti. Seçmenler ise oy verme işleminin başlamasıyla birlikte büyükşehir belediye başkanı, ilçe belediye başkanı, belediye meclisi üyesi ve muhtarlık pusulalarını alıp girdikleri kabinde oylarını kullandıktan sonra şeffaf sandığa attı.

Kentte oy verme işlemi saat 16.00'da sona erecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Oy sandığı

- Sandık görevlileri

- Oy kullanılması Haber-Kamera: Ömer KOÇ / KAHRAMANMARAŞ,(DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ Gaziantep'te oy kullanma işlemi saat 07.00'de başladı GAZİANTEP'te, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimi için vatandaşlar, saat 07.00 itibari le oy kullanmaya başladı.

Kent merkezi ile Oğuzeli, Araban, İslahiye, Karkamış, Nizip, Nurdağı ve Yavuzeli ilçelerinde toplam 1 milyon 227 bin 454 seçmenin bulunduğu kentte, oy kullanma işlemi saat 07.00'de başladı. Seçmenler, oy kullanmak için sandıklara gitti. Kimlik kontrollerinin ardından verilen tercih pusulalarıyla kabine giren seçmenler, oylarını kullanarak şeffaf sandığa attı. Kentte toplam 3 bin 773 sandık kuruldu. Vatandaşların ilgi gösterdiği seçim nedeniyle kent genelinde güvenlik güçlerince olumsuzluk yaşanmaması için yoğun önlem alındı.

Oy kullanma işlemi saat 16.00'da sona erecek. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Güvenlik önlemleri

- Oy kullananmak için gelen vatandaşlar

- İlk oyun kullanılması

- Oy pulaları ve sandık

- Sandık görevlileri

- Genel ve detay görüntüler