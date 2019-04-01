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DHA YURT BÜLTENİ-2

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.04.2019 11:53 | Son Güncelleme

  Yayaya vurup kaçtı Konya'da yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya otomobil çarptı.

Yayaya vurup kaçtı

Konya'da yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya otomobil çarptı. Bu anlar bir marketin güvenlik kameraları tarafından görüntülenirken, otomobilin kazadan sonrada kaçtığı öğrenildi.
Kaza, 28 Mart akşamı saat 21.45 sıralarında merkez Meram ilçesi Küçük Aymanas Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre marketten çıkan bir kişi sokak üzerinde yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada, karşıdan gelen otomobil yayaya çarpıp, hızla olay yerinden kaçtı. Yaralanan yaya, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Bu anlar ise marketin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Görüntü Dökümü
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- Otomobil yayaya çarpıp olay yerinden ayrılması
- Olay yerine ambulansın gelmesi

Haber-Kamera: Tolga YANIK KONYA,(DHA)

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Otel müşterilerinin araçlarının lastiklerini kestiler

Adana'da bir otelde konaklayan 5 kişinin araçlarının lastikleri bilinmeyen kişiler tarafından kesildi.
Olay, Seyhan ilçesi, Turhan Cemal Beriker Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, bir otelde konaklayan sabah araçlarının yanına gittiğinde lastiklerinin kesildiğini fark etti. Yola çıkamayan vatandaşlar, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis, güvenlik kamera kayıtlarını inceleyerek şüphelileri yakalamak içi çalışma başlattı. Araç sahipleri ise kesilen lastiklerinin değiştirdi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü
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- Kesilen lastikler
- Araçlardan genel görüntü
- Bir otomobilin lastiğinin çıkarılması

SÜRE:51" BOYUT:94 mb

Haber-Kamera:Çağlar ÖZTÜRK/ADANA,(DHA)

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Mersin'de tarım işçilerini taşıyan minibüs takla attı: 1 ölü, 11 yaralı

Mersin'in Tarsus ilçesinde, Suriyeli tarım işçilerini taşıyan minibüs, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla attı. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3'ü ağır, 11 kişi yaralandı. Kaza, sabah saatlerinde TEM yolu Damlama mevkiinde meydana geldi. Suriyeli tarım işçilerini taşıyan, plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen minibüs, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesiyle takla attı. Kazada 1 kişi olay yerinde hayatını kaybederken, 3'ü ağır, 11 kişi yaralandı. Yaralılar, ihbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından çeşitli hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Yaşamını yitiren kişinin cansız bedeni ise olay yerinde yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.

MERSİN, (DHA)

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