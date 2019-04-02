DHA YURT BÜLTENİ-2

1)DERNEK LOKALİNDE TARTIŞTIĞI ARKADAŞINI ÖLDÜRDÜ ÇORUM'da, Çorum Sanatçılarını Koruma ve Yaşatma Derneği Lokali'nde Volkan Ş., tartıştığı arkadaşı Yılmaz Özbay'ı (20) tüfekle vurarak öldürüldü. Olaydan sonra kaçan Volkan Ş., polis tarafından yakalandı. Olay, saat 01.00 sıralarında Kale Mahallesi Emek Caddesi üzerinde bulunan Çorum Sanatçılarını Koruma ve Yaşatma Derneği Lokali'nde meydana geldi. Yılmaz Özbay ile arkadaşı Volkan Ş. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine Volkan Ş. tüfekle, Yılmaz Özbay'a ateş etti. Özbay, kanlar içerisinde yere yığılırken, Volkan Ş. kaçtı. Lokal görevlilerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Özbay'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Evli ve bir çocuk babası Özbay'ın cansız bedeni otopsi için Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olaydan sonra kaçan Volkan Ş., polisin takibi sonucu Çorum- Samsun karayolunda bir arkadaşı ile birlikte otomobilde yakalandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü

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-Polis ve sağlık ekipleri

-Ölen Yılmaz Özbay'ın ceset torbasıyla lokalden indirilmesi

-Cenaze aracına alınışı

-Detaylar (SÜRE: 2. 10 Dk ) (BOYUT171 )

Haber-Kamera: Yusuf ÇINAR- /ÇORUM, (DHA) ==================================================== 2)HIRSIZLIK ŞÜPHELİSİ KAÇARKEN ÇIKMAZ SOKAĞA GİRİNCE MAHALLELİ TARAFINDAN YAKALANDI Hırsızlık şüphelisi kaçarken çıkmaz sokağa girince mahalleli tarafından yakalandı.Bursa'da bir aracın camını kırarak hırsızlık yapmaya çalışan bir kişi, kendisini kovalayan 20 kişilik mahalleliden kaçarken çıkmaz sokağa girince yakalandı. Olay, gece saatlerinde merkez Osmangazi ilçesinde Yeşilova Mahallesi 4. Kenar Sokak'ta meydana geldi. İçinde inşaat malzemelerinin bulunduğu 16 U 6053 plakalı hafif ticari aracın camını kırarak hırsızlık yapmaya çalışan E.K (19) çevredekiler tarafından fark edildi. Cam kırılma sesini duyunca evlerinden sokağa inen mahalleli, E.K ve yanındaki bir şüpheliyi bir süre kovaladı. Şüpheli E.K. 20 kişilik gruptan kaçarken 4. Çeşme Çıkmazı Sokağı'na girdi. Sokağın çıkmaz olduğunu bilmeyerek giren E.K burada vatandaşlar yakalandı. İhbar üzerine olay yerine polis, E.K.’yi gözaltına aldı. Polis, diğer şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.