DHA YURT BÜLTENİ -2

Cinayeti baba değil, kardeşinin işlediği ortaya çıktı Samsun’un Bafra ilçesinde aile arasında çıkan kavgada Mert A. (25) göğsünden tabanca ile vurularak öldürüldü. Cinayeti işlediğini söyleyen baba emekli polis memuru Ahmet A. (47 ) gözaltına alınırken eşi Ayşe A. ve oğlu E.T.M.A'nın ifadesine başvuruldu. Polisin çapraz sorgusunda E.T.M.A., ağabeyini babasının tabancası ile vurduğunu itiraf etti.

Olay, dün akşam saatlerinde İshaklı Mahallesi Huzur 4’üncü Sokak'ta meydana geldi. Emekli polis memuru Ahmet A.'nın evinde henüz bilinmeyen nedenden dolayı çoçukları arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesiyle açılan ateş sonucu göğsüne 2 kurşun isabet eden Mert A., kanlar içerisinde yere yığılırken, silah seslerini duyanların ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Mert A., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bafra Devlet Hastanesi’ne götürüldü.Tedaviye alınan Mert A., tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Cinayeti işlediğini söyleyen baba emekli polis memuru Ahmet A. (47 ) gözaltına alınırken olay sırasında evde bulunan eşi Ayşe A. ve oğlu E.T.M.A.'nın da ifadesine başvuruldu. Ayşe A. olayı eşinin gerçekleştirdiğini söyledi. Şüphelilerin çelişkili ifadeleri üzerine polisin yaptığı çapraz sorgulamada E.T.M.A., ağabeyini babasının tabancası ile vurduğunu itiraf etti. Şüphelilerin emniyetteki sorgusu sürüyor.

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Olay yeri detayları

Yaralının evden çıkarılması

Detaylar Haber-Kamera: Ayhan AYDEMİR SAMSUN,(DHA) ====================== 30 yıllık muhtarın gelini de muhtar oldu Aydın'ın Efeler ilçesinde 7'nci dönemini kazanan Cuma Mahallesi'nin 30 yıllık muhtarı 70 yaşındaki Nafiz Çamoğlu'nun gelini 40 yaşındaki Gurbet Çamoğlu, kayınpederinden esinlenerek girdiği yarışta 7 erkek aday arasından sıyrılarak Mimar Sinan Mahallesi'ne muhtar oldu. Çamoğlu gelinine tecrübelerini aktarırken, Gurbet Çamoğlu, "Kadınlarımıza örnek olmak adına bu yola girdim. Mahallelimizin teveccühü de benden yana oldu" dedi.

Evli ve 3 çocuk babası Nafiz Çamoğlu, 30 yıldır muhtarlığını yaptığı Cuma Mahallesi'ndeki seçimi 7'nci dönemde tekrar kazandı. Çamoğlu'nun gelini 2 çocuk annesi 40 yaşındaki Gurbet Çamoğlu ise bu seçimde, yakındaki Mimar Sinan Mahallesi'nde muhtar adayı olarak seçime ilk kez katıldı. 7 erkek adayla yarışan Gurbet Çamoğlu, diğerlerini geride bırakarak kayınpederi gibi muhtar seçildi. Çamoğlu ailesinde muhtarlık seçimlerinde kazanılan zaferler sevinç yarattı.

Cuma Mahallesi Muhtarı Nafiz Çamoğlu, "Baba kız çıktık yola. Bu seçimi başarıyla tamamladık. Seçim çalışmalarında destek veremesem de tecrübelerimden taktik olarak destekte bulundum. Bu iş memleket ve millet işidir. Gerçekten bu iş isteyerek yapılması gereken bir iştir. Eğer yaparsa, o da benim gibi başarılı olur ve uzun yıllar devam eder. Benim 35 yıl seçilmemin tek nedeni vatandaşın yanında olmaktır" dedi. Aydın Devlet Hastanesi'nde memur olarak 21 yıl çalışan Gurbet Çamoğlu ise, "2 yıl önce doğup büyüdüğüm Mimar Sinan Mahallesi'ne yerleştim. Kayınpederimin vatandaşlarla olan iletişimini gördüm. İnsanlar ondan çok memnun. Kayınpederimden ders alarak, izinden gitmeyi hedefliyorum. Halkın içinde olan bir muhtar olacağım. Ayrıca bu kadar adaya rağmen kazanmam, büyük mutluluk. Türkiye'de kayınpederle, gelinin muhtar olduğunu hiç duymadım. Eğer bu bir ilkse, ayrı bir onur" dedi.

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- Nafız Çamoğlu ve gelini Gurbet Çamoğlu'dan muhtarlıklarda görüntü

- Kayınpederin muhtar geline nasihati

- Nafız Çamoğlu röp.

- Gurbet Çamoğlu ile röp.

- Genel ve Detay görüntü Haber- Kamera: Burhan CEYHAN / AYDIN, (DHA) ===================== Kemik kanseri nedeniyle felç kalan kedi, sevgiyle yaşıyor İzmir'in Kemalpaşa ilçesindeki çiftlik hayvanları barınağının sahibi Sibel Çakır'ın 10 yıl önce Ankara'da bir köyde, henüz yavruyken arka bacakları kırılarak büyük bir kovanın içine atılmış halde bulduğu, 8 ay önce ise kemik kanseri nedeniyle felç kalan kedisi Üzüm, diğer kedilerle beraber, sevgi dolu evinde yaşamını sürdürüyor.

İzmir'in Kemalpaşa ilçesindeki çiftlik hayvanları barınağının sahibi olan Sibel Çakır (45), 10 yıl önce Ankara'nın Çankaya ilçesindeki Mühye Köyü'ndeki bir tarlanın ortasında büyük bir kovanın içinde, arka bacakları kırılıp kuyruğuyla düğüm atılmış halde 2 aylık bir kedi buldu. Kediyi sahiplenerek veteriner kliğinde tedavi ettiren Çakır, 'Üzüm' adını verdi. Üzüm'e, yaklaşık 8 ay önce kemik kanseri teşhisi konuldu. Kanser nedeniyle felç kalan ve boynunun bir kısmında ana damarların üzerinde olduğu için alınamayan bir tümörle yaşayan Üzüm, hastalığına rağmen Sibel Çakır'ın özel ilgisiyle evdeki diğer kedilerle beraber huzurlu bir yaşam sürüyor. Üzüm'ün diğer kedilerinden farklı bir karakteri olduğunu söyleyen Çakır, felçli haline rağmen tuvalete sürünerek gidecek kadar titiz olduğunu anlattı.

'TANIDIĞIM EN DUYGUSAL VE TİTİZ KEDİLERDEN BİRİ'

Üzüm'le tanışma hikayesini anlatan Sibel Çakır, "Ankara'da arkadaşlarımla bir toplantıya gitmiştik ve dağlık, ormanlık bir alandan geçiyorduk. Büyük kapaklı 20 kiloluk bir mayonez kovası gördüm tarlanın ortasında. Yağmur yağıyordu fakat rüzgar yoktu ve kova sallanıyordu. İçinde bir şey olduğundan şüphelendim. Kovaya yaklaştıkça içinde bir inleme sesi duydum, baktığımda daha 2 aylık, arka bacakları kırılmış ve kuyruğuyla düğüm yapılmış halde bir kedi gördüm. Ölmek üzereydi. Apar topar kliniğe götürdüm, ameliyat oldu ve o günden beri benimle yaşıyor. Fakat yaklaşık 8 aydır kemik kanseri ile mücadele ediyor. Kanser nedeniyle kısmi felç kaldı, boynunun bir kısmında tümör var ve ana damarların üzerinde olduğu için alınamıyor. Açıldığı an ölebilir. Acılarını hafifletmek için sürekli ilaç kullanıyoruz. Çok sadıktır, çok titizdir, bu haliyle bile sürünerek tuvalete gidiyor. Kendisini kolay kolay kimseye sevdirmez. Yemek konusunda bile çok seçicidir. Benim için çok güzel ve özel bir kedi. Hayatımda tanıdığım en temiz, en titiz, en duygusal kedilerden biri. Onunla bakışlarımızla anlaşıyoruz. Bakışıyla bana yemek mi, sevgi mi, su mu, uyumak mı, ne istiyorsa anlatıyor. Bu kadar büyük bir acı içerisinde olmasına rağmen bana çok düşkün. Benden Üzüm'ü uyutmamı istiyorlar fakat bunu kabul edemem çünkü o benim çocuğum. Onun tek istediği bolca sevgi, biraz yemek, biraz su. Sonuna kadar Üzüm'le birlikteyim ve sonuna kadar onun için mücadele edeceğim. Üzüm'le beraber yaşlı kategorisinde birkaç tane uzun yıllardır birlikte olduğum kediler var. Bunlar için 'Dünya bir tarafa onlar bir tarafa' diyorum ben. 4 yaşında bir kızım var, bazen ona 'Topladım kedileri götürdüm' diye şaka yapıyorum. Kıyameti koparıyor, bana 'Sen git onlar gelsin' diyor. O da Üzüm'ün hasta olduğunu ve canının acıdığını bildiği için ona çok hassas davranıyor" diye konuştu.

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-Kedi üzüm'den genel ve detay görüntüler

-Sibel Çakır ile röp. Haber: Melis KARAKUZULU, Kamera: Nevra UÇKAÇ/İZMİR, (DHA) =================== Denize kıyısı olmayan ilçede yılda 300 ton balık üretiyorlar Bursa'nın Kestel ilçesindeki Babasultan Barajı’nda kurdukları tesis ile alabalık üreten Bursa menşeli balık firması yılda yaptığı 300 tonluk üretimin 100 tonunu ihraç ederek ekonomik değer üretti. Doğal üretim gerçekleştirdiklerine vurgu yapan üretim yetkilisi Su Ürünleri Mühendisi Faruk Erbay, ‘’Alabalıkları doğal yemlerle besliyoruz’’ dedi.

Bursa'nın Kestel ilçesi Babasultan Barajında 2 yıl önce kurdukları tesis ile 12 ay aralıksız balık üreten Bursa menşeli Erbaylar Balık firması verimli üretimi ile ekonomik değer üretti. Gökkuşağı cinsi alabalık üretilen tesiste sayıları 10'u bulan offshore kafeslerde balıklar 300 grama kadar büyütülüyor. Büyüme süreçlerinde sık sık boylarına göre ayrıştırılan, sağlık durumları kontrol edilen balıklar ideal boya ulaştığında ise önce tekneler ile kıyıya taşınıp sipariş noktalarına ulaştırılıyor. 10 personel ile yıllık 300 tona kadar üretim yapan firma ortalama 100 ton ihracat yapıyor. İhracat en çok Avrupa ve Ortadoğu ülkelerine yapılıyor.

"EN ÇOK TALEP EDİLEN BALIKLARDAN BİRİ"

Kolay temizlenmesi, hızlı pişme süresi, besleyiciliği ve fiyatının uygun olması sebebiyle balık severler tarafından en çok tercih edilen balıklardan olan gökkuşağı alabalığı restaurantlarda da lezzeti ve fiyatı ile yoğun ilgi görüyor. Üretim hakkında açıklamalar yapan Erbaylar Balıkçılık yetkilisi Su Ürünleri Mühendisi Faruk Erbay, "Yıllık yaklaşık 300 ton üretim yapmaktayız. Burada 250-300 gram arası büyük balık üretmekteyiz. 10 adet offshore kafeste gökkuşağı cinsi alabalıkları doğal yemlerle besliyoruz. Yaklaşık 4 ayda balıklarımız 300 grama kadar ulaşmaktadır. Piyasanın arzına göre bu balıklar pazara sunulmaktadır. Ürettiğimiz balıkları yurt dışına da ihraç ediyoruz. Toplam yıllık 100 ton civarında Avrupa ve Ortadoğu ülkelerine ihracat yapıyoruz. Bu da bizim ve ülke ekonomimiz için iyi bir gelir kaynağı oluyor. Bu tesisimiz büyütme odaklı çalışıyor, yine şirketimize bağlı Kütahya'daki diğer tesisimizde ise üretime ağırlık veriyoruz" şeklinde konuştu.