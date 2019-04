DHA YURT BÜLTENİ-2

Şehir Hastanesi'nin diğer hastanelerden farklı olarak ileri seviyede hizmet veren bir sağlık merkezi olacağını söyleyen Bursa İl Sağlık Müdürü Özcan Akan, "Kalp Damar Hastanesi'nde rutin hizmetler dışında kalp nakli yapacağız. Aynı şekilde Genel Hastanemizde yanık merkezi inme merkezi var. En nitelikli seviyede hizmetler vermiş olacağız. Fizik Tedavi Hastanemiz şu an için Türkiye'de inşa edilen şehir hastaneleri arasında en yüksek kapasiteye sahip, 200 yataklı Fizik Tedavi Ünitesi'ne sahip olacak. Bu hastanemiz diğer hastanelerde yapılamayan, ileri seviyedeki hizmetlerin, İstanbul'a, Ankara'ya, İzmir'e gitmeye gerek kalmadan bütün hizmetleri Bursa'da çözebilecek bir nitelikte yapıldı. Teknolojik olarak da alt yapısı güçlü bir hastaneden bahsediyoruz. İnşaat tekniği olarak da en ileri seviyede inşa edilmiş durumda. Biz bu yatırımı Bursa'da sağlık turizmi açısından da çok önemli bir stratejik hamle olarak görüyoruz" dedi.

Özge Dirik, bir an olsun yanından ayrılmadığı Efehan’ın günde en az 100 kadar nöbet geçirdiğini ve nefes almanın yanı sıra yutkunmayı, ağlamayı bile unuttuğunu söyledi. Doktorların ilk olarak oldukça nadir görülen epilepsi türü ‘ohtahara’ sendromu ön tanısı koyduklarını ancak belirtilerinin kendilerine uymadığını anlattı. Geçirdiği nöbetlerin Efehan’ın beyninde hasara yol açtığını ifade eden Özge Dirik, “8 saniye de bir normal bir aktivite var, 3 saniyelik bir patlama yaşanıyor beyninde 24 saat devam ediyor. Beyindeki hücreler zarar veriyor. Nerenin, ne derece etkilendiğini bilmiyoruz. Bazen gözle görülmeyen nöbetler oluyor. Kasılma gibi bazen bileğini hareket ettirerek bile nöbet geçiriyor. Efehan’ın beyninde ileri derece de iletimi sağlayan disimilasyon yani bizim sinirlerimizde iletimi sağlayan miyelin kılıflardan Efehan da oluşmamış ya da az gelişmiş, çok ileri derece de buö dedi.

Görüntü Dökümü:

--------------------

-Kadın muhtar bulaşık yıkarken

-Evi Temizlerken

-Eve gelen misafirleri karşılarken

-Kadın muhtarla röp.

-Muhtara borç altın veren Aysel Yıldız ile röp

-Kadın muhtar misafirlerine çay ikram ederken

-Mazbatasını gösterirken

Haber-Kamera: Selahattin KAÇURU / DOĞUBAYAZIT (Ağrı), (DHA)

==================================================

5)LİSELİ İKİZLER HİÇ AYRILMIYOR

İZMİR'in Güzelbahçe ilçesinde, aynı okulda 5 ikiz öğrenci eğitim görüyor. Derslerine ilgili ve birbirlerine uyumlu liseli ikizler, öğretmenleri ve arkadaşları tarafından karıştırılınca sorun yaşıyor.

İkisi tek yumurta, üçü çift yumurta ikizi olan liseli 15 ile 18 yaş arasındaki 10 öğrenci, aynı okulda ders alıyor. Aynı sınıfa girip aynı kıyafetleri giyinen ikizler bazen komik bazen de sıkıntılı anlar yaşıyor. Ayşegül ve Gizem Doğan, Melisa ve Umutcan Erzincan, Ezgi ve Emirhan Dündar, Süleyman ve Samet Bayram ile Efe ve Ege Turhan birlikte eğitim aldıkları için çok memnun.

Aynı sınıfta hatta aynı sırada okuyan 10-B sınıfı öğrencilerinden Samet ve Süleyman Bayram (16) da okuldaki ikizler arasında yer alıyor. Çoğunlukla aynı kıyafetleri giyip aynı aksesuarları taşımayı seven ikizler, gözlüklerindeki çerçevelerden ayırt ediliyor. İkiz olmanın karışık bir his olduğunu anlatan Samet Bayram, çok zor anlar yaşamasına rağmen ikizi olduğu için çok mutlu olduğunu söyleyerek, "Zaman zaman dertleşmek istediğimde Süleyman'a gidiyorum. İlk tanıyanlar gibi bazı akrabalarımız da zaman zaman karıştırıyor ama annem ve babam karıştırmaz" dedi. Onlarla aynı sınıfta oldukları için memnun olduklarını dile getiren sınıf arkadaşlarından Kenan Kutlu da "Bazen onları birbirine karıştırıyorum. Gözlük çerçevelerinden ve hareketlerinden ayırt edebiliyorum. Bunun dışında ayıracak bir şey yok. Çünkü aynılar" diye konuştu. Onları davranışlarındaki farklılıktan ayırt edebildiğini anlatan Hasan Durankuş da "Tavırları farklı. Birisi ciddi, birisi komik. Yine de yanlış isimle hitap ettiğim oluyor. Bunu daha çok futbol maçlarında yaşıyoruz" diye konuştu. İkizlerle bir arada okuyan öğrencilerden Ceyda Özdemir, "Biz ikizlerle 1 yıldır aynı okuldayız. Ben hala hiçbir şekilde ayıramıyorum. Kantinde gördüğümde 'Şey, geçebilir miyim' diyorum. Çünkü aşırı benziyorlar. Saçları, giyimleri, her şeyleri aynı" dedi. Onlardan gözlüklerini çıkarmasını istemeyen en yakın arkadaşlarından Onur Yaşar ise şunları anlattı: