DHA YURT BÜLTENİ-2

1)DENİZLİ'DE ÖĞRENCİLERİ TAŞIYAN TUR OTOBÜSÜ DEVRİLDİ: 34 YARALI DENİZLİ'nin Acıpayam ilçesinde, öğrencileri taşıyan tur otobüsü kontrolden çıkıp devrildi. Kazada, 22'si öğrenci, 34 kişi yaralandı. Antalya yönünden gelen henüz sürücüsü belirlenemeyen Öz Antalya Tur'a ait 07 GCR 07 plakalı tur otobüsü, kontrolden çıkıp yan yattı. Kazada, otobüste bulunan 22 ortaokul öğrencisi, 4 öğretmen, 5 veli, 1 rehber ve 2 şoför yaralandı. Kazanın ardından bölgeye çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Otobüsten çıkarılan 1'i ağır 34 yaralı, çevre hastanelere kaldırıldı. Görüntü Dökümü

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-Olay yerinde devrilen otobüsün görüntüsü

-Yaralılarn görüntüsü

Amsulanslardan görüntü

-Sağlık ekiplerinin müdahalesi Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA) ===================================================== 2)MUĞLA MERKEZLİ FETÖ OPERASYONUNDA 29 GÖZALTI KARARI MUĞLA merkezli 11 ilde, FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına yönelik eş zamanlı operasyon başlatıldı. Operasyon kapsamında 23'ü muvazzaf asker, 6'sı sivil olmak üzere toplam 29 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma çerçevesinde, Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından, FETÖ/PDY'nin TSK'daki yapılanmasına yönelik eş zamanlı operasyon başlatıldı. Muğla, İstanbul, İzmir, Ankara, Kocaeli, Yalova, Çanakkale, Diyarbakır Samsun, Yozgat ve Antalya'da bulunan 23 subay ve astsubay ile 6 sivil şüphelinin gözaltına alınması için harekete geçildi. Şüphelilerin, ankesörlü telefonlardan örgüt üyeleriyle bağlantıya geçtiklerinin tespit edildiği öğrenildi.

Cavit AKGÜN / MUĞLA, (DHA) ===================================================== 3)KEMENÇE SAYESİNDE 35 KİLO VERDİ Bursa'da, fazla kilolarından kurtulmak isteyen Furkan Derya, kilo vermek için ilginç bir yönteme başvurdu. Spor ve diyetin yanı sıra kemençe çalarak günde ortalama 10 kilometre yol yürüyen Derya, "Kemençemi çalıyorum. O enerjiyle parka geliyorum. 4 ay süre zarfı içerisinde 35 kilo verdim. Hayatıma çok şey değişti. Çok mutluyum" dedi. Bursa'da yaşayan ve aslen Trabzonlu olan evli ve bir çocuk babası olan Furkan Derya (29), fazla kilolarından kurtulmak için ilginç bir yönteme başvurdu. Küçük yaştan beri kemençeye ilgi duyan Derya, bu ilgisini kilo vermek için kullandı. Spor ve diyetin yanı sıra kemençe çalarak günde ortalama 10 kilometre yürüyüş yapan Derya, bu sayede 4 ayda 35 kilo verdi. 'Diyet değil, önce niyet' mantığıyla yola çıktığını belirten Derya, vermiş olduğu kilolar sayesinde hayatında çok şey değiştiğini ifade etti. Kilo verdiği için mutlu olduğunu söyleyen Derya, "Kilo vermeye karar verdiğim zaman Trabzon'daydım. Gece uyurken başımda bekleyen bir ağabeyim yaklaşık 10 dakika nefes alamadığımı söyledi. Böyle bir yaşantının olamayacağını belirterek zayıflamam gerektiğini söyledi. O zamanlar 127 kiloydum. Kilo vermek için karar aldım. Şu an 92 kiloyum. Kemençe hayatımın her yerinde var. Bu süreçte beni motive eden en önemli şeylerden biri kemençe oldu. Kemençemi çalıyorum. O enerjiyle parka geliyorum. Her gün bir buçuk saat yürüyüş yapıyorum. Her gün 10 kilometre yürüyorum. 3 ayakkabı aşındırdım ama sonuç ortada. Eski halimi bilen arkadaşlar şaşırıyorlar" dedi. Kilo verme sürecinde ailesinden ve yakınlarından büyük destek gördüğünü dile getiren Derya, "4 ay süre zarfı içerisinde 35 kilo verdim. Bu süreçte iş arkadaşlarımın ve ailemin de çok desteğini gördüm. Herkesin bana yaşam koçluğu oldu. Özellikle ailemin desteği benim için çok önemliydi. 'Diyet değil önce niyet' dedim. Niyetine girdim diyet yaptım. Kola, asit, pilav, tatlı, makarna gibi yiyecekleri hayatımdan kestim. Hamur hayatımda yok. Bunlara bir de yürüyüşü ekleyince ortaya böyle bir durum çıktı. Hayatımda çok şey değişti. Koşmaya başladım. Halısahada futbol oynamaya başladım. Horonu bile daha iyi oynuyorum" ifadelerini kullandı.

Görüntü Dökümü

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-Spor parkından detaylar

-Kemençe detayları

-Furkan Derya'nın eski fotoğraflarından detaylar

-Genel detaylar Süre: 04.16 Boyut: 478 MB Haber: Enver Fatih TIKIR-Kamera: Semih ŞAHİN/BURSA, (DHA) ===================================================== 4)BURSA'DA, KEDİ VE FARENİN DOSTLUĞU GÖRENLERİ HAYRETE DÜŞÜRDÜ Bursa'da kedi ve farenin dostluğunu görenler gözlerine inanamıyor. Beraber aynı kaptan yemek yemesi ilginç görüntülere sahne olduğu kedi ve fareyi yan yana gören vatandaşlar şaşkınlığını gizleyemedi. İlginç olay merkez Osmangazi ilçesi Hocaalizade Mahallesi'nde meydana geldi. Mahalledeki sokak hayvanlarını besleyen kafe işletmecisi Betül Tikbaş (24), dükkanının önüne gelen bir sokak kedisinin önüne tavuk koydu. Kedinin tavuğu yediği sıralarda yanına bir anda fare geldi. Bir süre kafenin önünde dolaşan fare daha sonra kedinin yanına giderek yemeğine ortak oldu. Kedi ve farenin birlikte yemek yemesi görenleri hayrete düşürdü. Şaşkınlığını gizleyemeyen vatandaşlar o anları cep telefonu kameralarıyla görüntüledi.

Gördüğü manzara karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen Betül Tikbaş, "Dükkanın önüne mama bıraktığımız için bu civarda çok kedi oluyor ama bugün ilk defa bir fareyle karşılaştık. Önce gezinmeye başladı ama yaralıydı. O yüzden biraz yavaş yürüyordu. İnsanlardan kaçmıyordu. Buralarda gezindi. Kedi önce fareden korktu ve kaçmaya başladı. Kedinin yemesi için koydukları tavuk vardı. Beraber onu yemeye başladılar. Bir süre sonra tekrar fare kedinin ayağını kemirdi. Daha sonra kardeş kardeş yediler yemeklerini. Birçok insan toplandı. Hepsi videoya çekti ama hiç bir şekilde kaçmadılar" dedi.