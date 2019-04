DHA YURT BÜLTENİ-2

Bursa'da, fazla kilolarından kurtulmak isteyen Furkan Derya, kilo vermek için ilginç bir yönteme başvurdu. Spor ve diyetin yanı sıra kemençe çalarak günde ortalama 10 kilometre yol yürüyen Derya, "Kemençemi çalıyorum. O enerjiyle parka geliyorum. 4 ay süre zarfı içerisinde 35 kilo verdim. Hayatıma çok şey değişti. Çok mutluyum" dedi. Bursa'da yaşayan ve aslen Trabzonlu olan evli ve bir çocuk babası olan Furkan Derya (29), fazla kilolarından kurtulmak için ilginç bir yönteme başvurdu. Küçük yaştan beri kemençeye ilgi duyan Derya, bu ilgisini kilo vermek için kullandı. Spor ve diyetin yanı sıra kemençe çalarak günde ortalama 10 kilometre yürüyüş yapan Derya, bu sayede 4 ayda 35 kilo verdi. 'Diyet değil, önce niyet' mantığıyla yola çıktığını belirten Derya, vermiş olduğu kilolar sayesinde hayatında çok şey değiştiğini ifade etti. Kilo verdiği için mutlu olduğunu söyleyen Derya, "Kilo vermeye karar verdiğim zaman Trabzon'daydım. Gece uyurken başımda bekleyen bir ağabeyim yaklaşık 10 dakika nefes alamadığımı söyledi. Böyle bir yaşantının olamayacağını belirterek zayıflamam gerektiğini söyledi. O zamanlar 127 kiloydum. Kilo vermek için karar aldım. Şu an 92 kiloyum. Kemençe hayatımın her yerinde var. Bu süreçte beni motive eden en önemli şeylerden biri kemençe oldu. Kemençemi çalıyorum. O enerjiyle parka geliyorum. Her gün bir buçuk saat yürüyüş yapıyorum. Her gün 10 kilometre yürüyorum. 3 ayakkabı aşındırdım ama sonuç ortada. Eski halimi bilen arkadaşlar şaşırıyorlar" dedi. Kilo verme sürecinde ailesinden ve yakınlarından büyük destek gördüğünü dile getiren Derya, "4 ay süre zarfı içerisinde 35 kilo verdim. Bu süreçte iş arkadaşlarımın ve ailemin de çok desteğini gördüm. Herkesin bana yaşam koçluğu oldu. Özellikle ailemin desteği benim için çok önemliydi. 'Diyet değil önce niyet' dedim. Niyetine girdim diyet yaptım. Kola, asit, pilav, tatlı, makarna gibi yiyecekleri hayatımdan kestim. Hamur hayatımda yok. Bunlara bir de yürüyüşü ekleyince ortaya böyle bir durum çıktı. Hayatımda çok şey değişti. Koşmaya başladım. Halısahada futbol oynamaya başladım. Horonu bile daha iyi oynuyorum" ifadelerini kullandı.

5)SUSAN NİNE: SEVGİ VE SAYGIYI ELDEN BIRAKMAYIN

KARS'ın Küçükyusuf köyü'nde 1928 yılında dünyaya gelen Susan Gökalp, gençlere öğütlerde bulundu. 8 çocuk, 62 torunu bulunan Susan nine, misafirperverliğiyle dikkat çekiyor. Doğanın ebesi vefat edenin cenaze yıkayıcısı olan Susan nine, gençlere, "Sevgi ve saygıyı elden bırakmasınlar. Sevgiyi nakış nakış işlesinler. Bu güzel ülkemizi severek daha da güzelleştirelim" tavsiyesinde bulunuyor.

Kars'ın 91 yaşındaki Susan ninesi bir asra yaklaşan ömrünü eşi ve çocuklarına adadı. 1945 yaşında evlendiği Kemal Gökalp'le evlenen Susan ninenin 1975 yılında ailesiyle köyden kent merkezine göç etti. Eşiyle mutlu bir yuva kuran Susan ninenin 8 çocuğu dünyaya geldi. Çocuklarından 62 torunu olan Susan nine, 2009'da hayat arkadaşını kaybetmenin acısını yaşadı. Torununun 2 torununu da gören Susan nine, yaşamını oğlu Ömer Gökalp'in yanında sürdürüyor. Misafirperverliğiyle dikkat çeken Susan nine, köydeki geleneklerini şehirdeki evinde de devam ettiriyor. Misafirlerine yöreye has kuymak yemeği ikram eden Susan nine, komşularının da büyük ilgisini çekiyor. İlerleyen yaşına rağmen hayat enerjisini kaybetmeyen Susan nine, 40 yıllık köy yaşantısında doğan çocuklara ebelik yaptığını anlatıyor. Vefat eden kadınların cenazelerini yıkayan Susan nine, yardım isteyenlerin hep yanında oldu. Gençliğinde halı ve kilim dokumacılığı da yapan 91 yaşındaki nine, oğlunun saçından dokuduğu halıyı yanından ayırmıyor. Bir köşede oturmaktansa sürekli bir şeylerle uğraşmayı sevdiğini anlatan Susan nine, gençlere "Birbirinizi sevin" tavsiyesinde bulunuyor. Kendini ziyaret eden gençlerle sohbet eden nine, "Ne olur birbirinizi sevin. Kimseyi kimseden ayırmayın. Hepimiz kardeşiz ve kardeş olarak yaşamak zorundayız. Sevgi ve saygıyı elden bırakmasınlar. Sevgiyi nakış nakış işlesinler. Bu güzel ülkemizi severek daha da güzelleştirelim" diyerek en büyük arzusunu dile getiriyor.

