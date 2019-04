DHA YURT BÜLTENİ -2

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde okuyan iki ortaokul öğrencisi, özgün bir yazılım kullanarak android tabanlı mobil oyun üretti. Hem eğlendiren hem de uzay hakkında bilgilendiren oyunları sayesinde girecekleri yarışmalarda derece elde etmeyi hedefleyen öğrenciler, Türkiye'yi mobil ve bilgisayar oyunları konusunda üst seviyelere getirmeyi hedefledi. Merkezefendi ilçesinde özel bir kolejde eğitim gören 8. sınıf öğrencileri Alperen Cebe ve Alper Arda İpek, Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Yasin Köse'den aldıkları kodlama eğitiminin ardından mobil oyun yapmaya karar verdi. Aldıkları dersler sayesinde özgün bir yazılım geliştiren öğrenciler, yaklaşık 6 aylık çalışmanın ardından android tabanlı mobil oyun hazırladı. Uzay temalı olan eğitici oyunlarına 'The Golden Ball' ismini veren öğrenciler, Liselere Giriş Sınavı'nın ardından ürettikleri oyunu piyasaya sürecek. Çeşitli seviyelerde farklı gezegen ve uydularda geçen oyun ile eğlendiren ve bilgilendiren öğrenciler, Haziran ayında, Google Play'in düzenleyeceği girişimcilik yarışmasına katılacak. 'HEDEFİMİZ TÜRKİYE'Yİ MOBİL OYUNLARDA ÜST SEVİYEYE GETİRMEK' Mobil ve bilgisayar oyunları konusunda kendilerini daha da geliştirmek istediklerini belirten 8. sınıf öğrencisi Alperen Cebe, "4 yıldır çeşitli robotik ve kodlama eğitimleri aldık. Bu eğitimler sayesinde kendi oyunlarımızı yapmaya başladık. Bu seviyeye gelebilmek için çok çalıştık ve bu oyunu ürettik. Oyunumuzu daha çok geliştirmek istiyoruz. Liselere Giriş Sınavı'nın (LGS) ardından oyunumuzu yayınlamak istiyoruz. Hedefimiz Türkiye'yi mobil ve bilgisayar oyunları konusunda üst seviyelere getirmek" diye konuştu. 'ZOR, KABİLİYET GELİŞTİRİCİ BİR OYUN YAPTIK' Oyun hakkında bilgiler veren 8. sınıf öğrencisi Alper Arda İpek ise, "Oyunumuz uzay hakkında bilgiler veriyor. Oyunda bulunan bölümler, farklı gezegen ve uydularda geçiyor. Gezegenlerin yer şekillerine göre hazırlanan bölümlerde oyuncular, farklı zeminlerde zorluk derecesine göre mücadele ediyor. Oyun yüklenirken, o bölümde geçen gezegen ve uydu hakkında oyuncuya bilgi veriliyor. Zor, kabiliyet geliştirici ve bilgilendirici bir oyun yaptık. Oyuncular, oyunda bulunan topu kontrol tuşlarıyla hareket ettirerek puanları toplayıp görevleri tamamlamaya çalışıyor. Bu oyunumuzu daha da geliştirmeyi planlıyoruz" diye konuştu. 'ÖĞRENCİLERİMİZİN GELECEKLERİ ÇOK PARLAK' Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Yasin Köse, okulda verdikleri kodlama eğitimi sayesinde öğrencilerinin kendi oyunlarını üretme başarısı gösterdiğini söyledi. Köse, öğrencilerinin geleceğinin parlak olduğunu belirterek, "Öğrencilerimiz gerçekten çok zekiler. Onlara minik dahilerimiz de diyebilirim. Kendi oyunlarını yaparken gerçek yazılım kullandılar. Bugüne kadar kod tabanlı bloklama yaparak oyunlarını yapmışlardı. Bu kez, android tabanlı mobil bir oyun ürettiler. Öğrencilerimizin gelecekleri çok parlak, ileride çok iyi yerlere geleceğine inanıyorum. Çünkü sadece oyun oynamıyorlar, oynadıkları oyunları üretiyorlar" dedi.

Görüntü Dökümü

--------------

-Öğrencilerden detaylar

-Öğrencilerin bilgisayarda kodlama çalışması

-The Golden Ball isimli oyundan detay

-Öğrencilerden Alperen Cebe ile röp.

-Öğrencilerden Alper Arda İpek ile röp.

-Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Yasin Köse ile röp.

Haber. Ramazan ÇETİN -Kamera: Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA)

=====================

Anne olmak için taşıdığı beyin pilinin yerini ameliyatla değiştirdi

Bursa'da serebral palsi hastası Canan Aykanat(34), tekrardan anne olabilmek için vücudunda taşımış olduğu beyin pilininin yerinin değiştirilmesi için ameliyat oldu. Eğer Aykanat hamile kalırsa, beyin pili ile gebe kalan dünyadaki nadir insanlardan biri olacak.

Canan Aykanat’a henüz daha 4 yaşındayken serebral palsi hastalığının bir kolu olan distoni teşhisi konuldu. Hastalığı sebebiyle çocukluğundan beri vücudunda ciddi kasılmalar olan Aykanat, zor günler geçirdi. Konuşma ve yürümede ciddi sorunlar yaşayan Aykanat’a 2017 yılında beyin pili takıldı. Karnına takılan beyin pili sayesinde hastalığın etkisi oldukça azaldı. Eşiyle birlikte çocuk sahibi olmak isteyen Aykanat, beyin pilinin gebeliğe engeli olmadığını araştırdı. Dünyada beyin pili ile hamile kalan insanların olduğunu öğrenen Aykanat, doktoruna başvurdu. Aykanat’ın karnında takılı olan beyin pilinin gebelik sırasında oluşan büyüme ve kasılmalardan dolayı zarar göreceğini söyleyen doktorlar, pilin yerinin değiştirilmesi için Aykanat’ı ameliyata aldı. Beyin pili sol omzuna taşınan Aykanat, 3 ay sonra hamile kalabilecek. Özel bir hastanede tıbbi sekreterlik yapan Canan Aykanat (34), “14 yaşında bir kızım var. Çocuğum olursa bu ikinci çocuum olacak. 4 yaşından beri distoni hastasıyım. Distoni hastalığı Sereblal Palsi'nin bir kolu. Bütün vücudumda kasılmalar var. 4 yaşında boynumda başlayan kasılmalar zamanla tüm vücuduma yayıldı. İlk doğumumu bu kasılmalarla yaptım" dedi.

‘AMELİYAT RİSKLİYDİ AMA BEN ANNE OLMAK İÇİN KABUL ETTİM’

İlk doğumunun da oldukça riskli olmasına rağmen bunu göze aldığını belirten Aykanat, öYıllar sonra beyin pili denen bir tedavi çıktı. Ben tedavisi yok diye biliyordum. Uludağ Üniversitesi'nde hastalığımı takip eden doktorum beyin pili ameliyatıyla bu kasılmaların asgariye indirilebileceğini, yürümemin daha iyi olacağını, durumumun daha da düzeleceğini söyledi. Ben tereddüt etmeden ameliyat olmaya karar verdim. Ameliyatlarım İstanbul'da yapıldı. Pil yerinde durmadı. Tekrardan ameliyat oldum. Yine pil yerinde durmayınca tekrar ameliyat oldum ve pili karnıma aldılar. Bir yıl böyle geçti. Daha sonra eşim ve ben bebek istedik. Eşimle beraber doktorumuza başvurduk. Beyin piliyle gebe kalma ihtimalimin olup olmayacağını sorduk. Doktorumuz durumu araştıracağını söyledi ve yaklaşık bir ay sonra geri dönüş yaptı. Gebeliğin benim için risk olduğunu söylediler. Karnım büyüdükçe pilin sıkıntı yaratacağı söylendi. Beynimden karnımdaki pile gelen kablonun gerileceğini söylediler. Pilin tekrar yerini değiştirip sol göğsümün üzerine alındığında hamile kalabileceğimi söylediler. Bende 15 gün önce ameliyatımı oldum. 3 saat süren bir ameliyattı. Doktorlar ameliyatın riskli olduğunu söylediler ama ben o riski kabul ettim. Dikişlerimin iyileşmesi durumunda 3 ay içerisinde doktorum hamile kalabileceğimi söylediö dedi.

‘ANNELİĞİ DOYA DOYA YAŞAMAK İSTİYORUM’

Çocuğunun sağlıklı olmasının kendisi için her şey den önemli olduğunu belirten Aykanat, “Kız veya erkek olsun, ikiside başımın tacı. İlk çocuğumda anneliği fazla yaşayamadım. Gençlik yıllarıma denk geldi. 20 yaşında anne oldum. Engelli olduğum için kendime doktor bulamadım. Gittiğim her doktor 'Bebeği alığ gebeliği sonlandıralım' dedi. İlk gebeliğimi de büyük bir korku ve endişeyle sürdürdüm. Doğum yaptıktan sonra da sıkıntı yaşadım. Engellisin ve ilk defa bebek sahibi oluyorsun. Doya doya o anneliği yaşayamadım. Bebeği büyütmek için çevreden destek aldım, annemden destek aldım. Şu anda ilk çocuğun vermiş olduğu tecrübe var. Artık daha rahat bebeğe bakabileceğimö dedi.

‘BEYİN PİLİ HAMİLELİĞE ENGEL DEĞİL’

Aykant’ın 1o yıldır tedavisini yürüten Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Öğretim Görevlisi Doç.Dr. Sevda Erer Özbek, “Canan’ı distoni tanısıyla takip etmekteyiz. Hipoksik beyin dediğimiz, doğum sırasında oksijensiz kalmayla ilişkili bir hastalığı var. Bunun bulguları olarak da distoni, bütün vücudunda kasılma dediğimiz hareket bozukluğu olarak distoni bulguları mevcuttu. İlaç tedavisiyle, kasılmaları önleyici tedavilere çok iyi yanıt alamamıştık. Bu nedenle yaklaşık iki yıl önce beyin pili tedavisine geçtik. Beyin pili sonrasında da bulgularında belirgin düzelme saptandı. Genç olduğu için gebelik planlandı. Gebe kalmasında herhangi bir sakınca bulunmamaktadır. Pil takıldıktan sonra gebelik sürecinde pil ayarı yapılabilir. Genellikle herhangi bir sıkıntı olmaz. Beyin pili takılması ona bir engel değil. Pil takıldıktan sonra gebelik planı olunca sadece pilin yer değiştirmesi gerekti. Ekip işi olduğu için Beyin Cerrahisi Bölümü'nden Prof. Dr. Ahmet Peker bu yer değişimini sağladı. Şimdi gayet iyi. Dünyada pil takılıp arkasından gebe kalan hastalar var. Türkiye'de bir veya iki vaka bildirimi var. Canan da iki veya üçüncü olgu olacak. Her Serebral Palsi pil için aday değildir. Çünkü spastisite dediğimiz farklı formları vardır. Bunlara genellikle pil önerilmez" dedi.