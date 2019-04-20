DHA YURT BÜLTENİ-2

ÇANAKKALE Boğazı'ndan geçen İngiliz Kraliyet Donanması'na ait H87 borda numaralı 'HMS Echo' adlı savaş gemisi, Marmara Denizi'ne doğru yol aldı. Ege Denizi'nden bugün saat 07.00 sıralarında Çanakkale Boğazı'na giriş yapan İngiliz Kraliyet Donanması'na ait H87 borda numaralı 'HMS Echo' adlı savaş gemisi, saat 08.30 sıralarında Çanakkale önlerine geldi. Güvenlik nedeniyle sahil güvenlik botunun eşlik ettiği İngiliz savaş gemisi saat 08.45'te boğazın manevra yapılması en güç noktası olan Nara Burnu'nu döndükten sonra Marmara Denizi'ne doğru yol aldı. İngiliz Kraliyet Donanması'na ait H87 borda numaralı 'HMS Echo' adlı savaş gemisi, denizaltıları veya amfibi saldırı gemilerini desteklemek için keşif operasyonları yürütmek üzere tasarlandı ve gerçek zamanlı bilgi sağlayabilir. Gemi ayrıca, mayın temizleme görevlerini yönetmek için bir platform görevi görebilir. Geminin uzunluğu 91 metre, genişliği 17 metre. Mürettebatı ise 72 kişiden oluşuyor. Silahlandırmada 3 adet altı namlulu 7.62 mm M134 Minigun makinalı tüfek, 2 adet 20 mm'lik Erlikon uçaksavar topu ve 4 büyük kalibreli makineli tüfek bulunuyor.

Görüntü Dökümü

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-Çanakkale Boğazı'ndan geçen İngiliz Savaş gemisinden genel ve detay görüntü.

Haber-Kamera: Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)

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2)ADANA'DA 600 POLİSLE UYUŞTURUCU OPERASYONU

ADANA merkezli 4 ilde 600 polisin katıldığı şafak vakti uyuşturucu operasyonunda 2'si kadın 39 kişi yakalandı. Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Adana merkezli 4 ilde uyuşturucu operasyonu yaptı. Özel Harekat polislerininde destek verdiği operasyona 600 polis katıldı. Polis, bazı evlerin demir kapıları, koç başlarıyla kırıldı. Operasyon anı ise 'Drone' kamerayla havadan izlendi. Özel eğitimli narkotik köpeklerinin de kullanıldığı aramalarda, 2'si kadın 39 kişi yakalandı. 52 ayrı adreste arama yapan polis 43 gram esrar, 3 sibah ve çok sayıda uyuşturu hap ele geçirildi.

Görüntü Dökümü

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- Operasyonun drone görüntüleri

- Zırhlı polis aracının baskın yapılacak adrese gidişi

- Özel harekat polislerinin zırhlı araçtan inişi

- Özel harekat polislerinin eve girmesi

- Aranan şaphelinin evde yakalanması

- Evin çatısında uzun namlulu silah ile güvenlik önlemi alan özel harekat polisi

- Aramada kullanılan özel eğitimli narkotik köpeğinin eve girmesi

- Köpek ile evde arama yapılması

- Sağlık kontrolü için adli tıp birimine getirilen şüpheliler