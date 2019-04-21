DHA YURT BÜLTENİ -2

Kaza sonrası araçta sıkışan hamile eşinin başından hiç ayrılmadı Adana'da sürücü Mehmet Çakmak birlikte kaza yaptığı ve araçta sıkışan hamile eşi Fatime Çakmak'ın yanından kurtarma ekipleri gelene kadar ayrılmadı.

Kaza, Seyhan ilçesi Kuzey Kıyıboyu Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, hamile olan eşi Fatime Çakmak ile yolculuk eden Mehmet Çakmak, aniden sağa dönmek isteyen başka bir araca çarpmamak için manevra yaptı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden Çakmak, kaldırıma çarparak durabildi. Çarpmanın etkisiyle, araçta bulunan Fatime Çakmak içeride sıkıştı. Şoka giren hamile eşinin araçtan çıkaramayan Çakmak, sağlık ve kurtarma ekiplerin yardım istedi. Bu sırada Çakmak, ekipler gelene kadar araçta bulunan eşinin başından bir an olsun ayrılmadı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Fatime Çakmak'ın dikkatli bir şekilde sıkıştığı yerden çıkararak ambulansa alıp hastaneye götürdü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Görüntü Dökümü

---------

- Olay yerinden genel ve detay

- Araç içindeki yaralı kadın

- Kadının sedye ile ambulansa taşınması Bunlar da ilginizi çekebilir PARTNER Korunma talebine ret Miting nedeniyle sahil yolu trafiğe kapatıldı Amasya’ya lapa lapa kar yağdı

SÜRE:01'14" BOYUT:136 MB Haber:Çağlar ÖZTÜRK-Kamera: ADANA,(DHA) ================== Aynı anda 3 ameliyat yapılan Sunny, sağlığına kavuştu Adana'da, 'Seter' cinsi 11 yaşındaki köpeğe meme ve rahim kanseri ile kasık fıtığı ameliyatları aynı anda yapıldı.

Seyhan ilçesin'de yaşayan Selen Usta, köpeği Sunny'i rahatsızlanınca kontrol ettirmek için Veteriner Hekim Mete Betin'e götürdü. Köpeği muayene eden Betin, Sunny'nin meme ve rahim kanseri ile kasık fıtığı olduğunu saptadı. 2 saatlik operasyon sonucu Sunny'nin vücudunda bulunan tüm kanserli bölgeler alındı. Ameliyatın ardından köpek taburcu edileceğini söyleyen Veteriner Mete Betin, "Meslek yaşamının boyunca bu tür ameliyatları defalarda gerçekleştirdim. Bir köpekte 3 ayrı kanser ameliyatını ilk kez yapıyorum. Sunny'nin sağlık durumu gayet iyi, kısa sürede eskisi gibi yaşamını devam ettirecek" dedi. Görüntü Dökümü

---------

- Veteriner ile köpekten görüntüler

- Veteriner ile röp. SÜRE:01'46" BOYUT:195 MB Haber:Çağlar ÖZTÜRK-Kamera: ADANA,(DHA) ===================

Ayağından bağlanan güvercin, 5 katlı binadan sarkıtıldı Kars'ta 5 katlı apartmanın çatı kısmından ayağından bağlanarak aşağıya sarkıtılan güvercinin uçamadığını gören mahalle sakinleri, itfaiyeye haber verdi. Saatlerce bu şekilde kurtarılmayı bekleyen kuşu kurtarmak için itfaiye ekipleri seferber oldu. Güvercin yağına bağlı iplerden kurtarıldı.

Merkez Şehitler Mahallesi İnönü Caddesi'ndeki bir apartmanın çatı kısmından aşağı sarkıtılan güvercini gören vatandaşlar, durumu itfaiyeye verdi. Uçmaya çalışan ancak iplerden kurtulamadığı için apartman duvarına çarpan güvercin için itfaiye ekipleri yardıma geldi. 5 katlı apartmanın çatısına araçtakı merdivenle çıkan görevliler, ayağındaki iplerden kurtulmak isteyen kuşu yakalamak için uğraş verdi. Görevlinin çabası sonucu yakalanan güvercin ayaklarına bağlı iplerden kurtarıldı. Görevliler tarafından itfaiye müdürlüğüne götürülen güvercin burada kısa bir süre bakıldıktan sonra tekrar doğaya bırakıldı. Görüntü Dökümü

-----------

-İtfaiyenin kuşu kurtarması

28 MB - 24 SN - Haber-Kamera: Bedir ALTUNOK / KARS, (DHA) =================== Yerli ve yabancı tatilciler zenne ile dans öğrenip eğleniyor Muğla'nın Marmaris ilçesindeki beş yıldızlı bir otelde kalan yerli ve yabancı tatilciler, zenne (erkek dansçı) eşliğinde oryantal dans öğreniyor.

Turizm sezonunun başlamasıyla Marmaris'teki oteller, turistlerle dolmaya başladı. Yerli ve yabancı tatilciler için işletmeler, çeşitli etkinlikler hazırladı. 5 yıldızlı bir otelin işletmecileri, dans eğitmeni zenne Umut Ünsal eşliğinde havuz başında oryantal dans etkinlikleri düzenledi. Türk, Ortadoğulu, İngiliz ve Rus uyruklu tatilciler, müzikler eşliğinde zennenin kıvrak danslarına eşlik ederek hem eğlendi hem oryantal dansı öğrendi. Bellerine pullu şallarını bağlayan bikinili ve şortlu tatilciler, kıyrak figürler yaparak eğlenirken aynı zamanda spor yaptı. Tatilciler, hatıra kalsın diye o anları aynı zamanda cep telefonuyla görüntüledi.

YABANCILAR ERKEK DANSÇIYI GÖRÜNCE ÖNCE ŞAŞIRIYOR

Kış ayında Kıbrıs, Hollanda ve Yunanistan'da kurs verdiğini belirten dans eğitmeni 37 yaşındaki Umut Ünsal, "Turizm sezonu kapalı olduğu dönemlerde yurt dışında, yaz sezonunda ise Marmaris'te beş yıldızlı otellerde oryantal kursu veriyorum. İlk defa erkek dansçının kıvrak dansları oynadığını görünce şaşırıyorlar. Danslarda temel hareketleri öğrettikten sonra birlikte hareketli müzikler eşliğinde dans ediyoruz. Birbirimizi tanıdıkça seviyorlar ve bazıları özel ders vermemi istiyor. Çoğunluğu yabancı turistler öğrenirken, eğleniyorlar ve spor da yapmış oluyorlar" dedi. Tatilcilerden İngiliz iç mimar, 29 yaşındaki Fally Caroline Allen, "İlk defa erkek dansçıyı canlı gördüm. Çok güzel dans ediyor ve öğretiyor. Bir haftalık tatilim boyunca oryantal dans etkinliklerine katılacağım. Böyle hareketli dans etmek çok mutlu etti ve aynı zamanda spor yapıyorum" dedi. Lübnan vatandaşı sağlık görevlisi 27 yaşındaki Esnem Nasab, "Televizyonlarda erkek dansçı görmüştüm ama ilk defa canlı gördüm. Oryantal dansı temel hareketlerini bu eğlencelerle öğrendim. Harika ve çok güzel bir duygu" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

-----------

- 5 yıldızlı otelde zenne eşliğinde dans eden turistler ve tatilciler görüntü

- Turist ve tatilcilerin zenne eşliğinde eğlenmesi

- Turistler ile röp.

- Zenne Umut Ünsal ile röp.

- Genel ve Detay görüntü Toplam: 6 dakika 6 saniye-441 MB HD görüntü) Haber- Kamera: Ali GÜNDOĞAN / MARMARİS (Muğla), (DHA) ===================== Kadın işçiler kenti güzelleştiriyor Muğla'nın Kavaklıdere ilçesinde, Toplum Yararına Programları (TYP) kapsamında 6 ay süreyle işe alınan kadın işçiler, erkek işi olarak bilinen kilit parke taşı döşemesi başta olmak üzere birçok görevi başarıyla yerine getiriyor. Kadınlar, ilçenin daha modern hale gelmesi için çalışıyor.

Kavaklıdere Belediye Başkanlığı ile Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) Muğla İl Müdürlüğü'nce yürütülen TYP kapsamında, 6 ay süreyle kentte çalışacak geçici işçiler alındı. Bu işçilerden 45'i kadınlardan oluştu. Çoğunluğu kadın olan işçiler sokak temizliği, camilerin bakımı, okul bahçe düzenlemesi, ağaç dikim çalışması, badana ve yaşlıların ev temizliklerinin yapılmasına kadar pek çok alanda çalışma yürütüyor. Kadınların yaptığı en önemli çalışmaların başında ise erkek işi olarak bilinen kilit parke taşı döşemesi yer aldı. 3 ayrı mahallede 15'şer kişilik ekipler halinde çalışan kadınların her biri, aylık ortalama 8 bin metrekare kilitli parke taşı döşeyerek, ilçenin daha modern hale gelmesine ön ayak oluyor.

Kavaklıdere Belediye Başkan Yardımcısı Hafize Çakım, "İŞKUR'la yaptığımız protokol çerçevesinde her yıl düzenli olarak TYP kapsamında belediyemiz bünyesinde işçiler çalışıyor. Bu projeyle hem iş ve meslek sahibi olmayan kadın ve erkek vatandaşlarımız yılın belli ayları iş sahibi oluyor hem de ilçemiz ve mahallelerimiz daha güzel görünüme kavuşuyor. Kadınlarımız, iş ayrımı yapmadan çalışıyor. Özellikle erkek işi olarak bilinen kilitli parke döşeme konusunda büyük katkı sağlıyorlar" dedi.

Kadın işçilerden evli ve 2 çocuk annesi Songül Ekiz (53), yaptıkları işten memnun olduklarını belirterek, kendilerine iş imkanı sunan yetkililere teşekkür etti.