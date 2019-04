DHA YURT BÜLTENİ-2

AYDIN’ın Nazilli ilçesinde, bir evde çıkan yangında can kaybı ve yaralanan olmazken 8 koyun yanarak telef oldu. Çıkan yangın sonucunda evde büyük ölçüde maddi hasar oluştu. Yangın, dün saat 23.30 sıralarında Dumlupınar Mahallesi 56 Sokaktaki Şevki Saygılı’ya ait evde çıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın sonucu, Saygılı'nın evinden dumanlar yükseldiğini komşuları durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye intikal eden itfaiye ekipleri, kısa sürede yangına müdahalede bulundu. Yapılan çalışmaların ardından yangın, çevre evlere sıçramadan söndürüldü. İtfaiye ekiplerinin yaptığı ilk incelemede, evin bahçe kısmında bulunan 8 koyunun telef olduğu tespit etti. Yangın nedeniyle Şevki Saygılı'nın evi kullanılmaz hale gelirken, yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı.

İZMİR'in Buca ilçesinde, ayrıldığı imam nikahlı eşi tarafından tabancayla boynundan vurularak öldürülen Dilan Tutucu'nun (22) katil zanlısı Ahmet Y.'nin (Yaman) (24), olaydan önce sosyal medya hesabından genç kadına gönderdiği öne sürülen mesajlar tüyler ürpertti. Genç kadının halası Hülya Tutucu, Ahmet Y.'nin Dilan Tutucu'ya sosyal medya üzerinden tehditler yağdırdığını, yeğeninin de birçok kez karakola gidip şikayetçi olmasına rağmen bu olayın gerçekleştiğini söyleyerek, "Dilan bana mesajlardan birini göstermişti. Ona, 'Seni öldüreceğim, kafanı da kesip halanın önüne atacağım' diye yazmış" dedi. Buca ilçesi Yıldız Mahallesi'nde yaşayan Dilan Tutucu'dan haber alamayan yakınları, geçen cuma günü öğle saatlerinde genç kadının evine gitti. Uzun süre zili çalmalarına rağmen kapı açılmayınca da durumu polise bildirdi. Adrese gelerek, eve giren polis ekipleri, Dilan Tutucu'yu tabancayla vurularak, öldürülmüş halde buldu. Tutucu'nun cansız bedeni otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Otopsinin ardından yakınları tarafından cenazesi teslim alınan genç kadın, Yeni Buca Mezarlığı'nda toprağa verildi. Babası Mehmet Ali Tutucu'nun da yaklaşık 15 yıl önce cinayete kurban gittiği ortaya çıkan Dilan Tutucu'nun katil zanlısını belirlemek için çalışma başlatan polis ekipleri, evin çevresindeki güvenlik kameraları ile MOBESE kayıtlarını incelemeye aldı. Son 24 saati saniye saniye inceleyen polisler, Dilan Tutucu'nun ayrıldığı imam nikahlı eşi Ahmet Y. tarafından öldürülmüş olma ihtimali üzerine yoğunlaştı. Dilan'ın cep telefonundan görüştüğü kişileri de belirleyen polis, onların da ifadesini aldı. Şüphelinin Ahmet Y. olduğu ortaya çıktı. Cinayet Bürosu'nda görevli polisler, geçen pazar akşamı Ahmet Y.yi yakaladı. Ahmet Y.'nin hakında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ve birçok suçtan sabıkalı olduğu anlaşıldı. 'BARIŞMAK İÇİN SÜREKLİ MESAJ ATIYORDU' Öldürülen genç kadının halası Hülya Tutucu, "Ahmet Y., sürekli olarak yeğenimi rahatsız ediyordu. Dilan ayrılmak istemesine rağmen hiçbir zaman peşini bırakmadı. Bir süredir cezaevi firarisiydi ve aranıyordu. Sosyal medya sitelerinde, sahte hesaplar üzerinden bir sürü tehdit ve hakaret dolu mesajlar atıyordu. Attığı bir mesajda Dilan'a, 'Seni öldüreceğim, kafanı da kesip halanın önüne atacağım' demiş. Kızım bana gösterdi ve gözlerimle gördüm" dedi. Dilan Tutucu'nun Ahmet Y.'den kurtulmak için her şeyi yaptığını anlatan Hülya Tutucu, "Bana sürekli, 'Hala bu beni öldürecek. Peşimi bırakmıyor, ne yapacağımı şaşırdım' diyordu. Dışarı bile çıkmıyordu korkusundan. Ona izini kaybettirmek için her şeyi yaptı ama başaramadı. Kızımızı koruyamadık" dedi. Ahmet Y.'nin en ağır cezayı almasını istediklerini belirten Hülya Tutucu, "Müebbet bile alsa benim içim soğumayacak. Artık yeter, masum insanların ölmesine bir son verilsin. Gencecik kızımız hayatının baharında göçüp gitti. Bu herif cezaevi firarisiydi ve bu olayı da firariyken yaptı. Yakalanması için illa cinayeti işlemesi mi gerekiyordu" diye konuştu.

Bursa'da yağmurlu ve soğuk havada sahipsiz bir köpeğin kaldırımda yattığını gören kimliği belirsiz iki çocuk, önce köpeğin karnını doyurdu ardından montunu çıkararak köpeğin üzerine örttü. Şevkatli çocukların bu hareketi, güvenlik kameraları tarafında görüntülendi. Ayrıca bu esnada sokaktan geçen kalabalık bir grubun yaşananlara kayıtsız kalıp bir evin duvarındaki çiçeklerle fotoğraf çekilmesi ise düşündürdü.. Bursa'nın Osmangazi ilçesi Kavaklı Mahallesi'nde 9 yaşlarında iki çocuk, örnek bir davranış sergiledi. Yağmurlu ve soğuk havada, kaldırımda yatan sokak köpeğin ıslandığını gören iki çocuk, bir süre köpekle ilgilendi. Kaldırımda yatan köpeği seven çocuklar, mama ve su vererek köpeğin karnını doyurdu. Yağmurun şiddetini artırması üzere, çocuklardan biri üzerindeki montunu çıkararak köpeğin üzerine örttü. Bir süre köpeği sevdikten sonra bulundukları yerden ayrılan iki çocuğun şevkatli davranı­şı, civarda bulunan bir evin güvenlik kamerasına yansıdı. ORALI BİLE OLMADILAR Kahraman iki çocuğun anlamlı davranışı sırasında, sokakta geçen yetişkinlerin ellerinde şemsiyelerle, çiçeklerle süslenmiş bir evin duvarında hatıra fotoğrafı çektirmesi dikkat çekti. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, yetişkinllerin, çocuğun montunu köpeğin üzerine örtmesini gördükleri ancak oralı bile olmadıkları görüldü. Çocukların bu örnek davranışına şahit olan hayvansever Cenk Olcayto (50),"Mahallemizde tüm sokak hayvanlarını elimizden geldiği kadar beslemeye çalışıyoruz. Bu köpeğimiz de mahallemize yeni katıldı. Yağmurlu bir havada, yetişkin insanların şemsiyeyle gezdiği bir havada, 9-10 yaşlarında iki küçük çocuğun montunu çıkartarak ıslanmasını önlemesi çok duygu vericiydi. Özellikle Ankara'da yaşanan vahşetten sonra insanları çok duygulandırdı. İki çocuğun ailesini ve kendini de tebrik etmek istiyorum. İnsanların bu çocuklardan ders alması gerektiğine inanıyorum." dedi.

Görüntü Dökümü -------------------- - Hala Hülya Tutucu ile röp. - Hülya Tutucu'nun ağlamasından görüntü - Dilan Tutucu'nun fotoğrafları - Genel ve detay görüntü Haber-Kamera: Davut CAN / İZMİR, (DHA)

Görüntü Dökümü

---------------------

-Genel görüntü

-Seralardan detaylar

Süre: 2.05 DK Boyut: 234 MB

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL,(DHA)

=================================================

5)HASTALIĞINA ÇARE ARARKEN BİR DE MAAŞI DÜŞTÜ

İZMİR'in Selçuk ilçesinde sinsice ilerleyen bir kas hastalığı ile mücadele eden Özlem Malkoç (42), yüzde 84 engellilik oranının bir süre önce yüzde 68'e indirildiğini söyledi. Engel oranının düşmesiyle aylığının da azaldığını dile getiren Malkoç, "Hastalığım ilerlediği halde, kriterlerin değiştiğini söyleyip engel oranımı düşürdüler. Engelim arttı, maaşım düştü. Günden güne kaslarım eriyor. Protein ağırlıklı beslenmem lazım. Bu maaşla tavuk bile alamam" dedi.

Selçuk'ta bir tür kas hastalığı olan Limb- Girdle Musküler Distrofi (LGMD) ile mücadele eden Özlem Malkoç, 18 yaşındaki kızı Buse Kocatürk'ün desteğiyle hayatını sürdürüyor. Yıllar önce yaptığı halı dokumacılığı işini hastalığı nedeniyle bırakmak zorunda kalan Malkoç, eşinden ayrıldıktan sonra kızının desteğiyle ihtiyaçlarını karşılamaya başladı.

Annesine bakabilmek için okulu bırakan kızının, arada yarı zamanlı çalıştığını belirten Özlem Malkoç, "Benim yüzde 84 engelli raporum vardı. Şu an bakıma muhtacım, kolumu kaldıramıyorum, sağ bacağımı kullanamıyorum. Raporumu değiştirip engel oranını yüzde 68'e indirdiler. 720 lira maaş alıyordum, bu miktar 480 liraya düştü. Hastalığım ilerlediği halde, kriterlerin değiştiğini söyleyip engel oranımı düşürdüler. Engelim arttı, maaşım düştü. Günden güne kaslarım eriyor. Protein ağırlıklı beslenmem lazım. Bu maaşla tavuk bile alamam" dedi.

Başka bir geliri olmadığını söyleyen Malkoç, kaymakamlık ve sosyal hizmetlerden aldığı destekle geçimini sağladığını belirterek şunları söyledi:

"Raporum yüzde 84 iken oturduğum yerden desteksiz kalkıyordum. Şimdi banyomu kızım yaptırıyor, tuvaletten kızım kaldırıyor. Rahat yemek yiyemiyorum. Devlet engelli raporundaki puanlama kriterlerini değiştirmiş. 6 ay önce Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden aldığım raporu yüzde 68 engelli şeklinde değiştirdiler. Kızım bazen evde olmuyor. Yer düşsem kalkamam. Somon ve kırmızı et tüketmeliyim. Bunları alamadığım için protein tozu kullanıyorum. Haziran ayında raporumu yenilemem lazım. Çünkü 480 lira ile geçinemem. Evde bakıma muhtaçken bu aylığı neden alamıyorum?"

GEN TEDAVİSİ İSTEDİ

ABD ve İngiltere'de gen tedavisi yapıldığını ifade eden Özlem Malkoç, bu tedavinin tek seansta olumlu sonuçlar verdiğini belirterek, "2020 yılında ilaçla ilgili aşamaların sona ereceğini öğrendik. Birkaç yıl içinde bu tedavi daha da yaygınlaşır. Ama benim o kadar bekleyecek zamanım var mı bilmiyorum. Hastalığım giderek ilerliyor. Gen tedavisinin Türkiye'de yaygınlaşmasını istiyorum. İlaçla ilgili yurt dışında çalışmalar tamamlansa dahi burada hemen devlet kapsamına gireceğini sanmıyorum. Türkiye'de milyonlarca kas hastası var. SMA hastaları arasında hala ilacını alamayan çocuklar var. Ben de ilacımı hemen alamayabilirim. 'Yarısını bile ver' deseler verecek durumda değilim. SMA hastalarını gördük. Çok sayıda çocuk öldükten sonra ilaçları geldi. İlle her gün birinin ölmesi mi gerek? Ben yaşarken neden yatağa bağlı kalayım? Ülkemizde çok iyi genetik uzmanları var. Devlet destek verirse o tedavi ülkemizde de verilecek" diye konuştu.