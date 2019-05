DHA YURT BÜLTENİ-2

SPOR Toto Sağırlar Futbol Süper Ligi'nde mücadele eden İzmir'in tek temsilcisi Bornova İşitme Engelliler Spor Kulübü (Bornova Sessizlerspor) Türkiye Şampiyonu oldu. Sivas'ta Elazığ Belediyesi İşitme Engelliler Futbol Takımı ile gerçekleşen final maçını kazanan takım, tüm maddi zorluklara rağmen hedeflediği şampiyonluğa ulaştı. İzmir'in Bornova ilçesine bağlı İşitme Engelliler Spor Kulübü (Bornova Sessizlerspor), başından beri azimle mücadele ettikleri Spor Toto Sağırlar Futbol Süper Ligi'nde hedeflediği şampiyonluğu kazandı. Sivas Kongresinin 100. Yılı Etkinlikleri kapsamında, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Stadyumu'nda gerçekleştirilen Spor Toto Sağırlar Futbol Süper Ligi 2018-2019 sezonu Play Off final maçı Bornova İşitme Engelliler Futbol Takımı ve Elazığ Belediyesi İşitme Engelliler Futbol Takımı arasında oynandı. Finale kalan iki takım arasındaki müsabakada Bornova İşitme Engelliler Futbol Takımı sahadan 1-0 galip olarak ayrılarak büyük sevinç yaşadı. Zor şartlar altında Türkiye'nin birçok yerinde yapılan maçlara giderek mücadele eden takım, şampiyonluk kupasını aldıktan sonra sahada coşku içinde sevinç gösterilerinde bulundu. İzmir'e döndükten sonra 2007'den beri faaliyet gösteren Bornova İşitme Engelliler Spor Kulübü Derneği'nde kutlama yapan takım üyeleri, dernek üyeleri ile sevinçlerini paylaştı. Şampiyonluk kupasına büyük ilgi gösteren dernek üyeleri, kupanın önünde fotoğraf çektirdi. EGE'NİN İLK ŞAMPİYON İŞİTME ENGELLİ FUTBOL TAKIMI Ege'nin ilk şampiyon işitme engelli futbol takımı olduklarını söyleyen Bornova İşitme Engelliler Futbol Takımı Başkanı ve Teknik Direktörü Soner Aslan, "Kulübümüzün kuruluşu olan 2007 yılından beri şampiyon olmak için çok mücadele ettik. Türkiye Şampiyonasında hedefe ulaştık. Başından beri maçlarda 7'de 7, 8'de 8 gidiyorduk ve 10'da 10'a ulaştık. En son yaptığımız maçta çok zorlandık fakat çocuklar çok yürekten oynadı. Bu kupayı kazanmak için, hiç vazgeçmeden, kendilerini sahaya vererek ellerinden geleni yaptılar. 'Bu kupayı alacağız, bırakmıyoruz' dedik, 'Bu kupayı evimize Bornova'ya götüreceğiz' dedik. Sporcularımıza çok teşekkür ediyorum. Bundan sonraki hedefimiz 2020'de İsveç'te düzenlenecek olan Avrupa Şampiyonası'nda yarışmak" dedi. Sporculardan Serdar Şahin (33), "Final maçında çok yağış vardı, sabrettik. 2007'de kurulan kulüp ilk defa Türkiye şampiyonu oldu. Kupayı evimize getirdiğimiz için çok mutluyum" diye konuştu. Kulübün kurucusu Volkan Yüce (41) ise, "Final maçında çok heyecanlıydık ve kupayı aldık. Çok mutlu oldum, Türkiye'de herkes bizi gördü. Bornova'nın adını tüm Türkiye'ye duyurduk" dedi. Derneğin gönüllü tercümanı Gamze Albayrak (31) ise, "Bu spor kulübü için çok büyük bir başarı, herkes çok mutlu oldu. İşitme engellilerin içinde olduğum için çok mutluyum. Bizim için bu şampiyonluk bir ilk, son olmayacak diye düşünüyorum" diye konuştu.

Aydın'ın Sultanhisar ilçesinin kırsal Atça Mahallesi'nde topraksız tarımla çilek üretimi yapan çiftçinin yüzü verim artışıyla güldü. Geçen yıl 20 bin dekar alan üzerinde 80 bin ton olan üretim, bu yıl 20 bin dekar alanda 100 bin tona çıktı. Rusya ağırlıklı olmak üzere Romanya ve Moldavya'ya kilogramını 5.5 TL'ye satan üretici, iç piyasaya da kilosunu 4.5 TL'den veriyor. Büyükşehir Belediyesi Yasası öncesi belde olan Atça'da 2 dönem başkanlık yapan Sultanhisar Belediye Başkanı CHP'li Osman Yıldırımkaya, statüsü mahalleye dönüştürülen yerleşimde çilek yetiştiriciliğinin öncülerinden Atça'da ilk olarak toprakta yapılan çilek yetiştiriciliğinin zamanla daha modern hal aldığını belirten Yıldırımkaya, çoğu üreticinin yüksek tünellerde akıllı seralarda topraksız çilek üretimi yaptığını belirtti. Bu yöntemle verimin arttığını belirten Başkan Yıldırımkaya, "Bizim ilçemizin çilek üretim kapasitesi geçen yıl 20 bin dekar alan üzerinde 80 bin tondu. Bu yıl ise üretimimiz arttı. 20 bin dekar alanda 100 bin ton oldu. Üreticilerimiz yetiştirdikleri çilekleri kilosu 5.5 TL'den yurt dışına ihraç ediyor. İç piyasada ise kilosu 4.5 TL'den satılıyor. Yani bu yıl çilek üreticilerimizin yüzleri gülüyor" dedi. Ürün alma süresinin de kısaldığını belirten Başkan Yıldırımkaya, "Artık eskisi gibi 8- 9 ay beklemiyoruz. 3 ay gibi kısa bir zaman içinde çileği üretir hale geldik. Çilek ihracatında bir sıkıntı yok. Özellikle Litvanya ve Moldavya'nın yanı sıra Romanya'da da iyi bir pazar oluşturduk" dedi. Sultanhisar Ziraat Odası Başkanı Yüksel Yılmazoğlu, çilek üreticisinin bu sezon altın çağını yaşayacağını öne sürerek, "Geçtiğimiz sezon çilek üretmeyen üreticilerimiz de bu yıl bu ürüne yöneldi. Sultanhisar ve Atça'dan yurtdışına, Rusya ağırlıklı olmak üzere Romanya ve Moldavya'ya, soğuk zincir tırlarla ürünü gönderiyorlar" dedi. Çilek üreticilerinden Mehmet Ünsal da "Bu sezon havaların da iyi gitmesi nedeniyle yüzümüz gülüyor. İnşallah sezon sonunda emeklerimizin karşılığını alacağız" dedi. Tarım işçisi Ece Kaya, "Her sabah saat 06.00'da tarlaya yani seraya giriyoruz. Arkadaşlarımızla birlikte çilek toplamaya başlıyoruz. Çilek toplamak çok zevkli oluyor. Zorlukları da var. Seranın içi havasız ve sıcak oluyor. Ama çileğin erginleşmesi için seranın sıcak olması gerekiyor" dedi.

Haber-kamera: DİYARBAKIR,(DHA)

KAHRAMANMARAŞ Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Bahar Şenliği'nde sahneye çıkan şarkıcı Aydilge, söylediği parçalarla öğrencilere unutulmaz bir gece yaşattı.

KSÜ'de pazartesi günü başlayan Bahar Şenliği, Aydilge konseriyle sona erdi. KSÜ Avşar Kampüsü'nde gerçekleşen konsere öğrenciler büyük ilgi gösterdi. Sevilen şarkılarını öğrencilerle birlikte söyleyen Aydilge'ye konser sırasında KSÜ Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can tarafından çiçek verildi. Can, Aydilge'nin eşi Utku Barış Andaç'a da Mera işi ceviz oyma sandık hediye etti. Hediye öncesi sorduğu 'Eğleniyor musunuz?' sorusuna öğrencilerden eve cevabı alan Rektör Niyazi Can, "Performansınız yüzde bin. İnşallah bu performansınızı finallerde de göstereceksiniz" dedi.

Hediye takdiminin ardından konserine devam eden Aydilge, repertuarında özellikle hareketli şarkılarıyla geniş yer verirken, öğrenciler tüm parçalarla eşlik ederek şarkıları Aydilge ile birlikte söyledi.

Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-DHA)

