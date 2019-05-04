DHA YURT BÜLTENİ -2 Adana'da yolcu otobüsü devrildi: 2 ölü, 29 yaralı (3)

YARALI SAYISI 29'A YÜKSELDİ Adana'da sabaha karşı meydana gelen, 2 kişinin öldüğü otobüs kazasında yaralı sayısı 29'a çıktı. Çevre hastanelere kaldırılan yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğu belirtildi.

KİMLİKLERİ BELİRLENDİ

Biri, getirilen 2 vinç yardımıyla kaldırılan otobüsün altından çıkarılan cenazelere kimlik tespiti yapıldı. Ölenlerin Ahmet Doğan ve Fevzi Deniz olduğu belirlendi. Cenazeler, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yolculardan geriye kalan çanta ve eşyalarını, polis ve bekçiler toparladı. Görüntü Dökümü

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- Devrilen otobüsten detay görüntüler

- Polis ekiplerinin kaza yerini incelemesi

- Otobüsün vinçle kaldırılması

- Kazada yaşamını yitirenlerin çıkarılması

- Cenaze aracına konmaları

- Genel ve detay görüntüler Haber - Kamera: Akif ÖZDEMİR/ ADANA, (DHA) ====================== Felçli eşini traş etmek isteyen kadın eşini, kendisini ve evi yaktı Bursa'da Emine A. (65) felçli ve yatalak olan eşi Ahmet A.'nın (76) saçlarını kestikten sonra ispirto ile kulak kıllarını yaktığı sırada yaşlı adamın saçları birden alev aldı. Çıkan yangın sonucunda Ahmet A.'nın vücudunun yüzde 80'i yanarken Emine A.'nın ise kolları ve yüzü yandı. Yaşlı çift hastanede tedavi altına alındı.

Olay Bursa'nın Merkez Osmangazi İlçesi Davutdede Mahallesi önemli sokak üzerinde bulunan Ahmet ve Emine çiftinin evinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre Emine A. 5 yıl önce kalp krizi geçiren ve felç olarak kalan eşi Ahmet A.'nın saçlarını kesti. Ardından ispirto ile eşinin kulağında bulunan kılları yakmak isterken eşi Ahmet A.'nın saçları birden alev aldı. Emine A. yatalak olan eşi Ahmet A.'nın alev alan saçını söndürmek için su ararken o sırada Ahmet A.'nın yatağı da alev aldı. Çığlıklarla yanan kocasını kurtarmak isteyen Emine A.'nın da yüzü ve kolları yandı. Bağrışları duyan yaşlı çiftin komşuları evin kapısını kırarak alev alan Ahmet A.'yı ve yatağı söndürdü. Olay yerine gelen sağlık ekipleri vücudunun yüzde 80'i yanan ve ağır yaralanan Ahmet A.'yı Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi hastanesine kaldırdı. Öte yandan Emine A.'nın ise kollarında ve yüzünde yanıklar oluştuğu için Emine A.'da Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Sokağa dökülen vatandaşlar olayı korku dolu gözler ile izlerken itfaiye ekipleri Ahmet A.'nın kaldığı odada soğutma çalışması yaparak olay yerinden ayrıldı. Polis olay ile ilgili soruşturma başlattı. Bunlar da ilginizi çekebilir Dünyaları tamamen dijital olan bir nesli nasıl koruyabiliriz? Atlasglobal Havayolları’ndan Ramazan Ayı’na özel kampanya Konya'da facia! Ölü ve yaralılar var

Görüntü Dökümü

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- Yaralı kadının hastanede tedavi edilmesi

- Yaralı kadının ambulansta tedavi edilmesi

- Olay yeri polis sağlık ve itfaiye ekiplerinin çalışmasından görüntüler

- Olayı izleyen vatandaşlardan görüntüler

- Evden dış görüntü

- Hastaneden detaylar

- Detaylar Süre: 02.22 Boyut: 265 MB Haber: Serkan AKKUŞ/BURSA,(DHA) Kamera: İsmail Hakkı SEYMEN/BURSA(DHA) ======================= Ortaylı: Trump Kovboy kadar cahil MÜSİAD İnegöl Şubesi tarafından Beşinci Mevsim Kültür Sanat Merkezi’nde gerçekleşen 'Türkiye´nin Yakın Tarihi' konulu konferansta konuşan Tarihçi-Yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı," Trump zaten bir kovboy kadar cahil, işletme okumuş ama dünya görüşü itibariyle cahil bir adam" dedi.

Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) İnegöl Şubesi tarafından Beşinci Mevsim Kültür Sanat Merkezi'nde gerçekleşen 'Türkiye'nin Yakın Tarihi' konulu konferansa konuşmacı olarak katılan Tarihçi-Yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı konferansa katılanların yoğun ilgisi ile karşılaştı. Konuşmasında devletlerin çökme sebeplerinden bahseden Ortaylı “Maalesef devletler orduya siyaseti karıştırması son derece tehlikelidir. Onun için bu son olaylar yani siyaset yoluyla orduya girme sebepleri ve FETÖ’müdür nedir o son derece tehlikeli bir şeydir. Yabancı dünyada tartışıyorlar. Bu uydurma bir darbe girişimidir. Valla uydurma değil onu tartışmayacağım bile bunlar insanların hayatını çalan bir şebekedir. En iyi okullara kopya ile öğrenci sokuyorlar, imtihan kazanan subayları uyduruk sıhhiye raporları ile eliyorlar, kabak insanları olmadık yerlere getiriyorlar ve Türkiye’yi kökünden kurutuyorlar. Çünkü bizim personel politikamız hiçbir ön birikime ön şarta bağlı değildir. Bu imparatorluğu ayağa kaldıran bütün insanlar halktan çıkma sıradan adamlardır. Bu kabiliyetli insanların meydana getirdiği kadroları bu şekilde kendi dar anlayışına göre göreve getirenler Türkiye Cumhuriyeti tarihine aykırı bir iş yapıyordur. Buna yol verenler bunları koruyanların hiçbir şekilde bizim milli tarihimizde yeri olmaması gerekir. Yoksa beni ilgilendirmiyor falanın tarikatı filanın görüşü. Bir şeye çok dikkat ederim Türkiye’de mevcut olan ordu mevcut olan kolluk kuvvetleri ve bürokrasinin içindeki liyakatlı yükselme sistemine darbe indirenler fevkalade tehlikeli yaratıklardır. Ben bunların dışardan beslendiğine de inanırımö

"TRUMP DÜNYA GÖRÜŞÜ İTİBARİYLE CAHİL BİR ADAM"

FETÖ gibi yapılanmaların arkasında ABD’de bulunan bir mekanizmanın olduğunu ifade eden Ortaylı “Ne diye Trump gibi birinin ya da madam Clinton gibi bir kadın buradaki herifleri tutuyor. Trump zaten bir kovboy kadar cahil, işletme okumuş ama dünya görüşü itibari ile cahil bir adam. Etrafındaki müşavirleri, sekreterleri hani bakanları fazla bir şey değiller onlar. Son derece komik tuhaf Hristiyan mezheplere mensuplar. O Clinton dediğimiz hatun güzel akıllı bir kocası var halktan çıkma fakat kendisi iyi bir üniversite de okudu yani size söyleyeyim istediği kadar seçkin olsun. Ağzı laf yapar car car bir kadın. Ne işi var bunları tutacak orada bir mekanizma var ki tutuyor. Önemli bir şey bu onun üzerinde durulması gerekiyor. “ diye konuştu.