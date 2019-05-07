DHA YURT BÜLTENİ-2

1)GAZİANTEP'TE YANAN DEPO PANİĞE NEDEN OLDU GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, pide fırının üst katında bulunan depoda çıkan yangın paniğe neden oldu. Yaralananın olmadığı yangın itfaiyenin müdahalesi ile kısa sürede söndürüldü

Yangın gece saatlerinde Atatürk Bulvarı'nda Halil Korkmaz'a ait pide fırının üst katındaki depoda çıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangında, alevler kısa sürede tüm depoyu sardı. Alevleri gören komşuların ihbarı ile olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiyenin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yaralananın olmadığı yangında depo kullanılmaz hale geldi. Ekipler yangının çıkış nedenini araştırıyor. Görüntü Dökümü

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- Atatürk Bulvarı

- İtfaiyecilerin müdahalesi

- Görgü tanığı ile röp.

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Kadir ÇELİK-GAZİANTEP-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU:110 MB ================================================= 2)OVİT'İN İKİ YÜZÜ RİZE'nin İkizdere ile Erzurum'un İspir ilçeleri arasında yapılan Ovit Dağı geçidindeki tünel sayesinde ulaşım 12 ay aksamadan yapılırken, tünelin üzerinde ise baharın gelmesine rağmen adeta kıyamet kopuyor. Vatandaşlar bu durumu "Ovit'in altı cennet üstü ise cehennem gibi" sözleriyle ifade ediyor. İkizdere ilçesindeki 2 bin 640 rakımlı Ovit Dağı geçidi 5 ay önce yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı. Kış aylarında çığ riski nedeniyle kapalı tutulan Ovit Dağı geçidinde baharla birlikte başlatılan yol açma çalışmaları da tamamlandı. Karayolları ekipleri kar kalınlığının 3 ila 15 metreye ulaştığı Ovit Dağı'nda iş makineleriyle günlerce süren mücadele sonunda yolu ulaşıma açtı. Ekipler, zaman zaman yol genişletme çalışmalarını sürdürüyor. Tek aracın geçebileceği yol güzergâhındaki yerleşim alanları ise kara gömülü halde. Kasım ile nisan ayları arasında yoğun kar yağışı nedeniyle evlerini terk eden vatandaşların yaklaşık 1 ay sonra geri dönmesi bekleniyor. Karların oluşturduğu tünel gibi yolda ilerleyen vatandaşlar, "Ovit'in altı cennet üstü ise cehennem. Bir hayali gerçekleştiren Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan bölgeye hayat verdi. Tünel sayesinde yaz-kış demeden 12 ay Erzurum'dan Rize'ye gidip gelebiliyoruz. Baharın gelmesine rağmen bölgeye yağan kar insanı ürpertiyor. Karların tamamen eridiği günlerde ise vatandaşlar yayla evlerine gelecek" diye konuştu. Bunlar da ilginizi çekebilir PARTNER Bu ülkeye sadece zengin turistler girebiliyor Ovit'in iki yüzü Cüzdanı, hayatını kurtardı

Görüntü Dökümü

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-Ovit'in üzerinde karlara gomulen karayolu

-Ovit tünelde giden otomobiller

-Karlı yol ve yerleşim alanları

-Karla mücadele

-Bir görevli ile röp Haber-Kamera: Turgay İPEK / ERZURUM, (DHA)

(Süre: 3.18 Dk. 631 MB) ================================================== 3)GÖZALTINA ALINAN DEPO HIRSIZI: SANKİ KONYA'YI MI SOYDUK DA ÇEKİYORSUNUZ? KONYA'da, marketin deposundan yaklaşık 10 bin lira değerinde demir raf çalan 2 kişi, polis ekiplerince yakalandı. Gözaltına alınanlardan biri, görüntü çeken gazetecilere, "Sanki Konya'yı mı soyduk da çekiyorsunuz?" diye seslendi. Olay, dün akşam saatlerinde, merkez Karatay ilçesine bağlı Hacı Yusuf Mescit Mahallesi Gülçiçek Sokak'ta meydana geldi. Marketin deposundan hırsızlık yapıldığını fark eden çevredekiler, polise haber verdi. İhbarla olay yerine gelen polisleri fark eden 2 kişi, minibüslerinin plakasını söküp, kaçmaya çalıştı. Polis, minibüsü kısa sürede durdurup, içindeki Enver Ö. ve akrabası Sekan Ö.'yü gözaltına aldı. Minibüste yapılan incelemede, marketin deposundan çalınan, yaklaşık 10 bin lira değerindeki demir raf ele geçirildi. Enver Ö. ve Sekan Ö., sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirildi. Şüphelilerden biri, görüntü çeken gazetecilere, "Sanki Konya'yı mı soyduk da çekiyorsunuz?" diye seslendi. Öte yandan emniyette Enver Ö.'nün çeşitli suçlardan 8, Serkan Ö.'nün de 3 kaydının olduğu ve hakkında yakalama kararı bulunduğu belirlendi.

Görüntü Dökümü

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- Şüphelilerin Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilmesi

- Çalınan malzemelerden detay Haber- Kamera: Mehmet IŞIK KONYA DHA)) 4)112 GRAMLIK TEK YUMURTAYA 100 LİRA VERDİ DENİZLİ'de emekli memur İsmail Ertem (55), büyüklüğüyle dikkatini çeken 112 gram ağırlığındaki tavuk yumurtasını 100 lira ödeyerek satın aldı. 2 günde bir kez yumurta tükettiğini ve her çeşidini severek yediğini belirten Ertem, "100 liraya 180 adet yumurta alabilirdim. Ancak bunun yerine bu yumurtayı aldım" dedi.

Aydın'ın Yenipazar ilçesinde yaşayan evli ve 2 çocuk babası İsmail Ertem, geçen hafta ziyaret için kızının yaşadığı Denizli'ye geldi. Ertem, Atatürk Caddesi'nde gezerken, bir esnafın tezgahında gördüğü büyük bir yumurta dikkatini çekti. Satıcıya yumurtayı almak istediğini söyleyen Ertem, önce olumsuz yanıt aldı. Daha sonra 112 gram ağırlığındaki yumurta için satıcıyla pazarlık etti. Ertem uzun uğraşın ardından, yumurta satışı yapan esnafın 200 lira talep ettiği yumurtayı 100 liraya satın aldı.

180 YUMURTA YERİNE 1 YUMURTA ALDI

Yumurtayı çok sevdiğini ve 2 günde 1 kez tükettiğini belirten Ertem, satın aldığını ise evinde saklamak istediğini söyledi. Yumurtanın şekli ve büyüklüğünün dikkatini çektiğini anlatan Ertem, "İlk defa bu kadar büyük bir yumurta gördüm. Şekli hoşuma gitti. İki yumurtanın büyüklüğünde bir yumurtaydı. Esnaf, yumurtanın özel olduğunu, kendisinin yiyeceğini söyledi. Ona 'Bu yumurtayı bana sat, ben yiyeyim' dedim. Pazarlık edip 100 liraya satın aldım. Yumurtayı çok severim. 2 günde bir, yumurtanın her çeşidini tüketirim. Ancak bu yumurtayı yemek yerine hatıra olarak saklayacağım. 100 liraya 180 adet yumurta alabilirdim. Onun yerine 1 adet yumurta aldım" dedi.

Görüntü Dökümü

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-112 gramlık yumurtayı satın alan İsmail Ertem ile röp.

-Ertem'in satın aldığı yumurtanın görüntüsü

-Ertem'in yumurtayı tarttması

-Genel ve detay görüntüler (Haber - Kamera: Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA) ================================================ 5)MANİSA'DA RAMAZAN AYININ VAZGEÇİLMEZİ TABAN SİMİDİ MANİSA'ya özgü olan ve ramazan ayı ile bütünleşen taban simidi, bu sene de sahur sofralarının vazgeçilmezi oldu.

Özellikle ramazan ayında Manisa'da sahur sofralarının olmazsa olmazı arasında yer alan taban simidi mesaisi başladı. Coğrafi işaret olarak Manisa'yla özleşen taban simidini, yaşları 10 ile 20 arasında değişen çocuk ve gençler, sahur vakti sokak sokak gezerek satıyor. Taban simidi satıcıları, fırınlardan aldıkları, nohut mayasından yapılan Manisa'ya özgü bu unlu mamülü, karton kutulara doldurup, sokak sokak geziyor. Satıcılar 'Sıcak sıcak taban simidi' diye bağırırken, balkon ve pencerelerden sepetlerini sarkıtan Manisalılar, içinde tuz ve şeker bulunmayan ve susatmayan bu simitten alabilmek için adeta birbirleri ile yarışıyor.

İftardan sahur vaktine kadar simit satan çocuklardan 15 yaşındaki İsa Şişmanlar, bu işi sürekli değil sadece ramazan ayında yaptıklarını belirterek, "Sahura kadar simit satıyoruz. Ailemiz izin veriyor. Harçlığımızı çıkarıyoruz" dedi. Bir diğer taban simidi satıcısı 15 yaşındaki Umut Küçük de harçlığını çıkarmak için gece de 150 ile 200 arasında simit sattığını söyledi.

'SUSATMADIĞI İÇİN RAMAZANDA TERCİH EDİLİYOR'

Fırın işletmecisi 5 çocuk babası Şükrü Arslan (44) taban simidinin Manisa'ya özgü bir ürün olduğunu belirtip, "Başka hiçbir yerde bulamazsınız. Ramazan aylarında işin durumuna göre 1000 ile 3 bin arası taban simidi çıkarıyoruz. Genellikle ramazan ayında çocuklar satıyor. Bu uzun zamandır bir gelenek. Doğal mayadan yapılıyor. İçinde tuz ve şeker yok. Önce nohut mayası su ile kaynatılıyor, ardından nohutları kırıyoruz. Bir cam şişenin içerisinde 24 saat boyunca bekletiyoruz. Ardından hamur haline getiriyoruz. Daha sonra suda 1 dakika kaynatıp, susamladıktan sonra fırına veriyoruz. 15 dakika pişirdikten sonra satışa hazır hale geliyor. Taban simidi, hamurunda nohut olduğu, tuz ve şeker kullanılmadığı için susatmaz. Ramazan ayınında tercih edilmesinin sebebi de bu" diye konuştu.

45 gramlık taban simitlerinin tanesi 1.5 liradan satılıyor.