DHA YURT BÜLTENİ-2

1)GİRESUN'DAKİ ORMAN YANGINI, 15,5 SAAT SONRA KENDİLİĞİNDEN SÖNDÜ GİRESUN’un Espiye ilçesinde ormanlık alanda çıkan, arazinin sarp olması ve ulaşımın sağlanamaması nedeniyle müdahale edilemeyen yangın, rüzgarın etkisini yitirip, yağmurun başlamasıyla birlikte 15,5 saat sonra kendiliğinden söndü. Yangında, 10 hektarlık alan zarar gördü. Espiye ilçesine bağlı Sakarya köyü Honuz mevkiindeki ormanlı alanda, dün saat 14.30 sıralarında yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle alevler kısa sürede geniş bir bölgeye yayıldı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, arazöz ve yangın söndürme ekibi sevk edildi. Ancak, bölgenin sarp olması ve araç ulaşımı olmaması nedeniyle ekipler yangına müdahale edemedi. Bunun üzerine alevlerin yerleşim yerlerine sıçramaması için önlemler alındı, vatandaşlar uyarıldı. Metrelerce yükseğe çıkan alevler, gece boyunca bölgeyi aydınlattı. Alevler, ilçe merkezinden de görüldü. İtfaiye ve Orman İşletme ekipleri, sabaha kadar bölgede bekleyişini sürdürdü. Rüzgarın etkisini yitirmesi, hafif yağmur yağışının başlaması ile yangın, saat 06.00 sıralarında kendiliğinden söndü. Bazı noktalarda dumanların yükseldiği bölgeyi izleyen ekipler, yangının tamamen sönmesini bekliyor. 10 hektarlık ormanlık alanın zarar gördüğü yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. Bunlar da ilginizi çekebilir PARTNER Sadece sırt ağrısına iyi geldiği sanılıyor ama... Kapadokya Rusların fotoğraf mekanı oldu Ay, İkizler burcunda ilerliyor!

GECE GÜNDÜZ GÖRÜNTÜLERİ GEÇİLDİ

Hakan KABAHASANOĞLU/GİRESUN/DHA ================================================== 2)FRENİ BOŞALAN TUĞLA YÜKLÜ KAMYON, EVE ÇARPIP YAN YATTI: 1 YARALI Bursa'da, rampa aşağı inerken freni boşalan tuğla yüklü kamyon, tek katlı eve çarparak yan yattı. Kazada kamyon şoförü Fatih Demirer (38) yaralandı. Kamyonun çarptığı evde yaşayan Suriyeli ailenin bireyleri, büyük şok yaşadı. Kaza, saat 02.00 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi Maltepe Mahallesi Çoruh Sokak'ta meydana geldi. Manisa'nın Salihli ilçesinden yüklediği tuğlaları Bursa'daki bir inşaata getiren Fatih Demirer yönetimindeki 45 LJ 224 plakalı kamyon, rampa aşağı inerken, iddiaya göre freni boşaldı. Demirer, kamyonun hızını kesmek için kaldırıma sürdü. Tek katlı bir eve çarpan kamyon, yan yattı. Evde yaşayan Suriyeli 7 kişilik aile, gürültü üzerine panikle dışarı çıktı. Kazada, kamyon şoförü Fatih Demirer yaralandı. Fatih Demirer, çağırılan ambulansla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kamyonun çarptığı evde yaşayan Hasan El Halid, çok korktuklarını belirterek, "Evde otururken büyük bir gürültü duyduk. Yanımda yatan kızımı alarak hemen dışarı koştuk. Çok korktuk" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Olay yerinden görüntüler

-Yaralıdan görüntüler

-Görgü tanıklarından röportaj

-Detaylar Süre: 03.34 Boyut: 401 MB

Haber: Mehmet İNAN-Kamera: Berktuğ ÖNCÜ/BURSA,(DHA) ============================================== 3)ESKİ TÜRK KÜLTÜRÜNE AİT TILSIMLARI BİNLERCE YIL SONRA TAKIYA DÖNÜŞTÜRDÜ Bursa'da yaşayan Kültür ve Turizm Bakanlığı sanatkarı sedefkar Zafer Karazeybek (59), karanfil, hayvan kemiği, deniz kabuğu, boynuz, kozalak, mercan taşı gibi malzemeleri kullanarak binlerce yıl öncesinde korku, bereket, hastalık gibi durumlarda kullanılan eski Türk ve Şaman kültürüne ait tılsımları modern takıya dönüştürdü.Orta Doğu Teknik Üniversitesi'ndeki eğitimini yarıda bırakıp 35 yıl önce bir akrabasının yanında el sanatları öğrenimine başlayan Zafer Karazeybek, doğada atık olarak adlandırılan malzemeleri Osmangazi ilçesi Koruyucu İş Hanı’ndaki atölyesinde çeşitli ürünlere dönüştürüyor. Hayvan kemikleri, boynuzlar, kozalak, mercan taşı, yaprak, çiçek, karanfil gibi malzemeleri kullanarak takı ve benzeri ürünler üreten Karazeybek, binlerce yıl öncesinde Türk kültürüne ve Şamanizm’e dayanan tılsımları modern tasarımlarla üretmeye başladı. Binlerce yıl öncesinden insanların korktukları hayvanlardan dahi tılsımla korunmaya çalıştıklarını belirten Karazeybek, insanların o dönemlerde evlerine bereket getirmek, bazı hastalıkları iyileştirmek, nazara karşı korunmak amacıyla tılsımlara başvurduğunu belirtti. Bu tılsamları modern takılar haline getiren Karazeybek, tılsımlara inanan insanlar tarafından yoğun ilgiyle karşılaşıyor. 25 yıllık geleneksel el sanatları sanatkarı Zafer Karazeybek, "Yaklaşık 25 yıl önce yaptığım ilk sergimde Anadolu'da gezinen kültürel motifler ve Anadolu takıları ile ilgili bir çalışma yapmıştım. Aradan geçen bunca yılın ardından bu çalışmayı 'Anadolu Tılsımları' olarak güncelledim. Ustalarımızdan ve bu alanda akademik çalışmalar yürüten hocalarımızdan öğrendiğimiz kadarıyla Bursa'da, Harmancık, Keles ve Büyükorhan gibi dağ yörelerinde yörük kültürüyle de bağlantılı olarak 'hamaylı' denilen, boyna, başa takılan ve duvara asılan takılar var. Bu takılara genelde korunma ya da uğurluk anlamları yükleniyor. Örneğin düğünlerde başa tomaka takılıyor, boyna kısık takılıyor. Bu tarz takılar bir takım sembolleri ifade ediyorlar. Doğum, evlilik, korku gibi durumlarda sıklıkla kullanılıyorlar. Bu tılsımlar ihtiyaca göre anlamlandırılıyor. Tarlaya gidip üretime katılacak bir çocuk yılandan korkuyor. Bölgenin bilgesi bir 'ünüklük' yapıp çocuğa vererek tarlaya cesurca girmesini sağlıyor. Bu tılsım, 'yılan bana bir şey yapamaz' algısını oluşturuyorö dedi.

‘TABİATIN HER GÜZELLİĞİ BU TAKILARA YANSIMIŞ VE TILSIM OLUŞMUŞ’ Yaptığı tılsımlı takılar hakkında bilgiler veren Karazeybek, “Bu takılarda karanfil, üzerlik otu gibi bitkiler, deniz kabukları, yumuşakçalar gibi ürünler, boynuz ve kemikler ve maden ürünleri zamanın ustalarının maharetli elleriyle birleşiyor. Penez denilen türde ay ve güneş motifleri ağırlıklı olarak kullanılmış. Çok sayıda kullanılan pulların çıkardığı ses bir şekilde zihni rahatlatıyor. Bu gibi insanların varlığını hatırlamaları, boşlukta kalmamaları için yapılmış uğurluk amaçlı çok sayıda takılar var. Daha sonra yaygınlaşan muska ve cevşen gibi takılar içine koyulan dua ve yazılarla günümüze kadar varlığını korumuştur. Genel itibariyle tabiatın her güzelliği bu takılara yansımış ve anlamlandırılarak tılsım gayesiyle kullanılmıştır. Şimdi biz arkeolojik ve etnik çalışmalardan edindiğimiz bilgiler dahilinde modern kadının yeniden kullanabileceği hale getirmek için renkler, uyumlar hatta burçlarla bağlantılı olarak bu takıları tasarladık. İlkel tekniklerle ancak modern dizaynlarla bu takıları günümüze taşımaya çalışıyoruzö dedi.

‘TILSIMLARDA İNANÇ SİSTEMLERİNİN KATKISI VAR’ Tılsımların binlerce yıllık bir geleneğin uzantısı olduğunu belirten Karazeybek, “Bu süreçte çok eski inanç sistemlerinin de katkıları var. Takılarda tercih edilen taşlarda mercanın dolaşım sistemini rahatlattığına inanılıyor, kehribarın guatr gibi rahatsızlıkları engellediğine inanılıyor. Bu ve buna benzer inanışların arkasında Şamanizm yatıyor. Eski dönemlerde yapılan bu takılar, modernitenin sıktığı insanın rahat ve kendi halinde bir tarz sunuyor. Bu, çok disiplinli modern arayışın dışında bir anlayıştır. Ayrıca uğurluk, nazarlık kısmında da insanların sürece bir katılışı söz konusu oluyor. Bu anlamları insanların kendilerine. İnsanlar bunlara iyi dileklerle anlamlar yüklesinler. Bu elbette bir dayatma değildir. Bunlar günlük yaşamda kültür öğesi olurken dini yaşamda bid'at olarak adlandırılır. Bu kapsamda anlamlandırma katılımını seküler bırakmak gerektiğini düşünüyoruz" dedi. Görüntü Dökümü:

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-Üretilen takılardan detaylar

-Takı malzemelerinden detaylar

-Zafer Karazeybek'in takılar üzerinde çalışmaları

-Karazeybek ile röportaj