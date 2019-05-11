DHA YURT BÜLTENİ - 2

Kilosu 9 bin euroya kadar çıkan Trüf Mantarı'nı Lagotto Romagnolo cinsi köpekler buluyor Bursa'da safkan ırk köpek yetiştiriciliği yapan Erdal Civaroğlu, eğitmiş olduğu Lagotto Romagnolo cinsi köpekleri, Trüf Mantarı bulmak için kullanıyor. 4 ayda eğitimini tamamlayan dedektör köpeklerle doğada Trüf Mantarı arayan Civaroğlu, "Trüf Mantarı kral ve padişahların afrodizyak yiyeceği olarak bilinir. Bin eurodan açılış fiyatı başlar. 9 bin euroya kadar satılan Trüf Mantarları mevcuttur" dedi.

Bursa'da 20 yıldır köpekli sporlarla ilgilenen Erdal Civaroğlu (38), safkan ırk köpek yetiştirmek için çalışmalara başladı. Yaptığı araştırmalar neticesinde yurt dışından av köpeklerinin atası olarak bilinen Lagotto Romagnolo cinsi köpek getiren Civaroğlu, köpekleri eğitmeye başladı. Yaklaşık bir ayda eğittiği köpekleri, geçmiş dönemlerde kral ve padişahların yemiş olduğu afrodizyak etkisi olan Trüf Mantarı'nı bulmak için kullandığını söyleyen Civaroğlu, köpeklerin fiyatının 4 bin lira ile 6 bin lira arasında değiştiğini belirtti. Köpeklerin eğitimini 4 ayda tamamladığını söyleyen Civaroğlu, bilinen Lagotto Romagnolo cinsi köpeklerin doğada bulmuş olduğu mantarların fiyatının yurtdışında bin eurodan başlayıp 9 bin euroya kadar satıldığını dile getirdi.

"DEDEKTÖR KÖPEK ÖZELLİĞİ DE TAŞIYOR"

Köpeklerin aynı zamanda arama kurtarma köpeği olarak da kullanıldığını belirten Civaroğlu, "Köpekleri bizim kullanım amacımız Trüf Mantarı bulmak üzerinedir. Dünya üzerinde Trüf mantarı arayan tek saf ırk olarak bilinmektedir. Bu ırklar aynı zamanda Trüf Mantarı değil arama bulma, arama kurtarmada dünyanın pek çok ülkesinde ilk sırada görev alan köpekler arasındadır. Birçok ülkenin havaalanında dedektör köpek özelliğini de taşımaktadır. Trüf Mantarı toprağın yaklaşık 15-60 santimetre derinliğinden çıkan, tamamen ağaç köklerine bitişik olan bir mantar türüdür. Çok eski tarihe sahiptir. Geçmişte kral ve padişahların afrodizyak yiyeceği olarak tabir edilir. Mantarın bu kadar değerli olmasının sebebi zor bulunmasıdır. Dünyanın pek çok ülkesinde yüksek rakamlara satılmaktadır. Ülkemizde de devlet teşviği yeni başladı. Özellikle Ege Bölgesi'nde Denizli ve Muğla bölgelerinde yoğun bir şekilde aramalar başladı. Bursa, Bolu gibi illerde de arama çalışmaları başlamış durumdadır. Tam anlamıyla bilinmiyor fakat yeni yeni atılımlar yapılıyor" dedi.

EĞİTİMİ 4 AY SÜRÜYOR

Köpeklerin eğitim aşamasından bahseden Civaroğlu, "Mantarların kokusunu önce köpeklere tanıtıyoruz. Kokuları toprağın belirli noktalarında kademeli olarak saklamaya başlıyoruz. Köpek belirli aşamaları geçtikçe zorluk derecesini artırarak ilerliyoruz. En sonunda mantarın kendisini tamamen köpeğe tanıtıp mantara nasıl davranması gerektiğini, nasıl çıkarması gerektiğini öğretiyoruz. Tek parça halinde mantarı çıkarıp servise hazır hale getiriyoruz. Köpeklerin ortalama ömürleri 15-17 yıl aralığındadır.Çalışma ömürleri de 12-13 yıl olarak devam edebiliyor. Köpeklerimizi çalışma ortamına hazırlamadan önce aşılarının bitmiş olmasını ön planda tutuyoruz. Aşıları tamamlandıktan sonra 1 hafta içerisinde alıştırma çalışmalarına başlayıp yaklaşık 3 aylıktan itibaren koku tanıtımlarına başlıyoruz. 4 aylık olduklarında eğitimlerini tamamlamış oluyorlar" ifadelerini kullandı.

Köpeklerin doğada bulmuş olduğu mantarların kilogram fiyatının 9 bin euroya kadar çıktığını belirten Civaroğlu, "Türkiye'de yeni oldukları için tanıtım amaçlı 4 bin liradan satıyoruz. Köpekleri bizde eğittirmek isterlerse paket program olarak 6 bin lira gibi bir rakama hepsini tedarik edebiliyoruz. Trüf Mantarı'nın fiyatı Türkiye pazarında değişkenlik gösteriyor. Şu an Türkiye'deki en ucuz maliyet fiyatı 2 bin liradan başlıyor. Yaklaşık ortalama pazar olarak dünyanın baz almış olduğu pazar İtalyan pazarıdır. Bin eurodan açılış fiyatı başlar, 9 bin euroya kadar satılan Trüf Mantarları mevcuttur" diye konuştu. Bunlar da ilginizi çekebilir PARTNER Ahmet Kural’a yüklenenler Kaan’a karşı neden sessiz Sahipsiz eşek doğurdu, çocuklar yardımcı oldu Rize’de yavru kedi operasyonu

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-Köpeklerden detaylar

-Mantardan detaylar

-Köpeklerin ormanda mantar arayışından detaylar

-Genel detaylar

-Erdal Civaroğlu röportajı Haber: Semih ŞAHİN - Kamera: Enver Fatih TIKIR / BURSA,(DHA) ================ Laleleri fotoğraflamak için Antalya ve Ankara'dan geldiler Havaların ısınmasıyla birlikte Muş Ovası'nı kırmızıya boyayan laleler, fotoğrafçıların ilgisini çekti. Antalya, Afyonkarahisar ve Muğla Fethiye'den gelen fotoğrafçılar, lalelerin fotoğraflarını çekti. Kırmızı kaplayan ovada bol bol fotoğraf çeken sanatçılara bilgi veren Tarım İşletme Müdürü Müfit Yeşilyurt, lalelerin koruma altına alındığını söyledi.

Tarım ve Ormancılık Bakanlığı'na bağlı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü tarafından 2015 yılında 'Muş 1071' ismi ile tescillenen Muş lalesi büyük ilgi görüyor. Kırmızıya boyanan laleleri fotoğraflamak isteyen sanatçılar, Muş Ovası'nın yolunu tuttu. Antalya, Ankara ve Muğla Fethiye'den kente gelen sanatçılar, gün boyu lale fotoğrafı çekti. Mayıs ayının ilk haftasıyla birlikte boy veren ve yaklaşık 15 gün ömürleri bulunan laleleri fotoğraflayan sanatçılara bilgi veren Tarım İşletme Müdürü Müfit Yeşilyurt, endemik bitki türünün koruma altına alındığının bilgisini verdi. Muş lalesinin koruma altına alınmasının sevindirici olduğunu belirten fotoğrafçılar, bölgenin coğrafi güzelliklerine hayran olduklarını dile getirdi.

Laleleri fotoğraflamak için Antalya'dan geldiğini ifade eden Mine Candar, "İlk kez geldiğim bölgenin coğrafyasını çok güzel buldum. Laleler başka bir güzellik arzediyor. Çektiğimiz fotoğrafları sergileyerek Muş'u ve laleleri tanıtacağız. Bir günlük gezimizde çok güzel görseller elde ettik" dedi.

Muşlu dağcı, gezgin ve doğa fotoğrafçısı Ömer Faruk Gülşen'in davetiyle bölgeye gelen fotoğrafçılar, Bingöl ve Bitlis'i de gezecek.

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-Lale tarlasından detaylar

-Fotoğrafçıların lale fotoğrafları çekmesinden detaylar

-Genel detaylar

-Röportaj Haber-Kamera: Mehmet AYDIN / MUŞ, (DHA) ================= Yolda gördüğü yılanı yakaladı, ormanda saldı Bursa'nın İnegöl İlçesinde aracı ile seyir halindeyken yolda gördüğü yılanı yakalayarak insanlardan uzakta kalabileceği bir yere bıraktı.

Bursa'nın İnegöl İlçesine bağlı kırsal Gazelli Mahallesinde aracıyla seyir halinde olan İbrahim Tamaç, yolda yılanın ilerlediğini gördü. Tamaç, yılanın zehirli olma ihtimaline karşı eline taktığı eldivenle hayvanı başından yakaladı. Yılanı ormanlık alana salan İbrahim Tamaç, yolda yılanı gördüğünü, yılanın insanlara ya da insanların da yılana zarar vermemesi için hayvanı yakalayarak doğaya saldığını belirtti. Görüntü Dökümü

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- Cep telefonu görüntüsü Süre: 00.40 Boyut: MB Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/BURSA, (DHA) ====================== Sahipsiz eşek doğurdu, çocuklar yardımcı oldu Erzurum'un Oltu ilçesi Karabekir Mahallesi'nde sokakta oynayan çocuklar, sahipsiz eşeğin doğum yaptığı sırada yanından ayrılmadı, yardımcı olmaya çalıştı.

Oltu'nun Karabekir Mahallesi'nde oyun oynayan çocuklar, boş bir arazide sahipsiz eşeğin doğum yapmaya başladığını gördü. Cumhuriyet Ortaokulu 8'inci sınıf öğrencisi Emirhan Tanyeli (13) ve arkadaşları kollarına poşet geçirerek eşeğin doğumuna yardımcı oldu. Eşek, dünyaya getirdiği yavrusunu yalarken, çocuklar o anları görmenin mutluluğunu yaşadı. Eşeğin doğum yapması sırasında yardımcı olduklarını söyleyen Emirhan Tanyeli, "Veteriner olmayı hiç düşünmüyordum. Şimdi bu alanda yeteneğim olduğunu gördüm. Bugünden sonra veteriner olmayı düşünebilirim" dedi. Sahipsiz eşek ve yavrusuna sahip çıkan çocuklar, onların bakımlarını yapacaklarını söyledi.