DHA YURT BÜLTENİ-2

BURSA MERKEZLİ 25 İLDE FETÖ/PDY OPERASYONU: 49 GÖZALTI BURSA merkezli 25 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında TSK'nın içerisine yerleştirilmiş ve aralarında rütbeli askerlerin de bulunduğu 49 kişi gözaltına alındı. Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin içerisine sızan askerleri tespit etti. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından alınan izinle operasyon için harekete geçen ekipler, Bursa merkezli 25 ilde eş zaman olarak operasyon düzenledi. Operasyonda, büfe telefonlarından ardışık/periyodik olarak arandıkları belirlenen; 2 Yüzbaşı, 3 Üsteğmen, 2 Teğmen, 17 Astsubay ve 1 Uzman Çavuşun aralarında bulunduğu 49 askeri personel gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere Bursa Eminyet Müdürlüğü'ne getirildi. Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, (DHA)

ARDAHAN'ın Çıldır Gölü'nde av yasağı başladı. Gölde buzların geç çözülmesi sebebiyle verimli bir sezon yaşayamayan avcılar umutlarını gelecek sezona bağladı. Van Gölü'nden sonra Doğu Anadolu Bölgesi'nin en büyük ikinci büyük gölü olan Çıldır'da balık av yasağı başladı. 15 Ağustos 2018'de start alan av mevsiminin büyük bir bülümünde buzla kaplı olan Çıldır Gölü'nde 15 Mayıs itibariyle balık avı yasaklandı. 15 Ağustos tarihine kadar uygulanacak yasağın kontrolünü Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün ekiplerinin yanı sıra polis, jandarma yapacak. Kolluk kuvvetlerinin olmadığı yerde köy muhtarları ve ihtiyar heyetleri gölde kaçak ava izin vermeyecek. Yasağa rağmen avlananlara ise 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu'na göre 2 bin 800 TL ceza kesilecek. Çıldır Gölü'nde yasağı başlamasıyla birlikte balıkçılar da ağlarını çekmeye başladı. Buzların geç çözülmesi sebebiyle verimsiz bir sezonu geride bıraktıklarını belirten balıkçı Oğuzhan Ağbulak, "15 Mayıs itibariyle Çıldır Gölü'nde av yasağı başladı, ağları topluyoruz. Bu yıl balık sezonu pek verimli geçmedi, çünkü gölün buzu bu yıl geç çözüldü, havalar ısındı, balık mevsimi başlarken, yasakta başladı. İnşallah yeni sezon bereketli olur" dedi.

(Süre: 5.16, boyut: 589 MB) =================================================== 4)ENGELLİ RAPÇİDEN HAYRANI OLDUĞU TAKIMA SÜRPRİZ ŞARKI İZMİR'de, besteleyip söylediği rap şarkılarıyla yaşama tutunan kas hastası Metin Özkan (30), taraftarı olduğu Galatasaray'a özel rap marş besteledi. Rap müziğin bir terapi olduğunu belirten Özkan, "Rap müzik hayatımın tam merkezi oldu. Aynı zamanda çocukluğumdan beri fanatik Galatasaraylıyım. Benim için bir tutku olan bu takıma bir marş armağan etmek istedim. Şarkının Galatasaray camiasına ulaşmasını istiyorum. Umarım bir gün Galatasaray maçını izleme fırsatım olur" dedi. İzmir'in Buca ilçesinde yaşayan Metin Özkan'a henüz iki yaşındayken nadir görülen bir kas hastalığı olan herediter polinöropati teşhisi konuldu. Zaman içinde bedensel engelli hale gelerek yaşamını tekerlekli sandalyeyle sürdüren Özkan, yaklaşık 10 yıl önce Ceza'nın şarkılarını dinlediğinde, bunların kendisiyle konuşuyormuş gibi geldiğini hissederek, rap müzik tutkunu oldu. Daha önce yazdığı şiirleri rap şarkılarına dönüştüren Özkan, tutkunu olduğu müziği stüdyo ortamında seslendirebilmek için uzun mesafeler kat etmek durumunda kaldı. Daha sonra ailesinin desteğiyle, dijital ses kayıt cihazları, mikrofon gibi ekipmanları edinerek kendi odasını 'Blue Metin Özkan' olarak nitelendirdiği bir ses stüdyosuna dönüştürdü. Aynı zamanda odasına ses yalıtımı da yaptıran Özkan, burada seslendirdiği 35 şarkıyı youtube kanalında yayınladı. Şarkılarıyla büyük beğeni toplayan ve ses getiren Özkan, şimdi de taraftarı olduğu Galatasaray için rap türünde bir marş besteledi. Rap müziğin bir terapi olduğunu söyleyen Özkan, "Rap müzik hayatımın tam merkezi oldu. Aynı zamanda çocukluğumdan beri kendimi bildim bileli fanatik Galatasaraylıyım. Şimdi de bunu Galatasaray'a özel hazırladığım marşla armağan etmek istedim. İstanbul'a gidip bir Galatasaray maçını izlemeyi çok istiyorum" dedi. Özkan bestelediği rap şarkıda, Galatasaray ile ilgili 'Seninle doğdum seninle ölürüm', 'Avrupa fatihi tarihi yazdı', 'Her sene olduğu gibi kupaları kaldırıp şampiyon olacağız' gibi sözlere yer verdi.

'EN BÜYÜK HAYALİM ALBÜM YAPMAK'

Engellilerin mutlaka kendine bir hedef belirlemesi gerektiğini söyleyen Özkan, "Evime ailemin sayesinde kurduğum stüdyo ile rap müzik yapıyorum. Artık benim de ideallerim var. En büyük hayalim bir albüm yapmak. Albümde Gazapizm, Ezhel gibi isimlerle çalışmak istiyorum. Albümü satarak gelen geliri ALS hastalarıyla ilgili derneklere bağışlamak istiyorum. Engelliler bence evlere ve içine kapanmamalı. Bir şeylerle uğraşmaları lazım. Bir şeylerle uğraşmadığımız zaman başka şeyler kuruyoruz, karamsar hale geliyoruz. Ben, rap müzikle ilgilenmeden önce özgüveni düşük bir insandım. Şimdiyse bambaşkayım, kendime güveniyorum. Müzik hayatımı değiştirdi. Her şeye umutla bakıyorum, hayallerim, hedeflerim var" diye konuştu.

'ONLAR ÖZEL İNSANLAR'

Metin Özkan'ın annesi Şerife Özkan (52) ise, "Oğlumla tek kelimeyle gurur duyuyorum. Çok güzel işler yapıyor. Elinden geldiğince kendi gibi hasta olan kişilere yardım ediyor. Biz de ailesi olarak onu destekliyoruz. İçine kapanmadığı için çok mutluyuz. Bence onlar engelli veya sakat değiller onlar sadece özel insanlar. Onlara engel olan bizleriz" dedi.

Sarına Cimbomum kırmızı oldum seninle mutluyum seninle güldüm / Avrupa fatihi tarihi yazdın hayatımın anlamı gururla büyüdüm / Maçların her zaman heyecan dolu ve seninle dirilip seninle öldüm / Şereftir aslanım varlığın daima göğsümü gere gere sokakta yürüdüm / Can feda armana Cimbom diğer rakipleri korku sarar /Asla hızını kesmeden daima tam gaz ileri durmadan aslan / Aklından hiç çıkarma asla gerçekleri hep tarih yazar / Lakin tarihi her zaman yazan Galatasaray / Saldır durmadan parçala aslan 5. yıldızı formaya takacağız / Ölene kadar hep arkanda olacağım başarıya her zaman başarılar katacağız / Aşığım sana be uğruna ölürüm seninle olmak hayal ve rüyam / Karanlık hayatımı renklendirdin sarı ve kırmızı oldu bu dünyam.

-Metin Özkan genel detay görüntü

-Metin Özkan röp.

-Şerife Özkan röp. Haber: Hande NAYMAN - Kamera: Tekin GÜRBULAK / İZMİR, (DHA) ================================================ 5)EGE'NİN RAMAZAN HEDİYESİ DOLMALIK EKMEK RAFLARDA YERİNİ ALDI EGE Bölgesi'nde ramazan sofralarına özel olarak yılın sadece bir ayında hazırlanan dolmalık ekmek, İzmir'in Seferihisar, Urla gibi ilçelerinde raflarda yerini aldı. Ege Bölgesi'ne has yöresel lezzetlerden olan ekmek dolması, dolmalık ekmeğin üzerinden bir parça kesilerek, kıyma, kavurma ve tortuyla doldurularak hazırlanıyor. 'Ramazan sofralarının hediyesi' olarak nitelendirilen ekmek dolması ile uzun süredir süregelen bir geleneği yaşatıyor.

On bir ayın sultanı ramazan ayında, özenle kurulan sofralarda bu aya özgü hazırlanan lezzetler ile birlikte çeşitlilik de artıyor. Sahur ve iftar sofralarında uzun süre tok tutma özelliğine sahip olan ve isteğe göre hazırlanan ekmek dolması da bu lezzetler arasında yer alıyor. İzmir'in Seferihisar, Urla gibi ilçelerinde ramazan öncesi büyük bir hazırlık yapan fırıncılar, dolmalık ekmek satışlarına başladı. Yalnızca Ege yöresine has lezzetlerden olan dolmalık ekmek, diğer ekmek türlerinden farklı olarak, daha yumuşak bir hamurdan hazırlanıyor. Hamurun yumuşak olması için ise, içine şerbet ekleniyor. Aynı zamanda hamurun kabarık olması için 250 derecenin üstünde bir sıcaklıkla pişirilmesi gereken dolmalık ekmek, 2.50 TL'den satışa sunuluyor. Dolmalık ekmeği fırıncılardan alan vatandaşlar ise, ekmeğin üzerinden bir parça keserek içini, kıyma, kavurma ve tortu gibi malzemelerle dolduruyor. 'Ramazan sofralarının hediyesi' olarak nitelendirilen ekmek dolması, uzun süredir süregelen bir geleneği yaşatıyor ve özenle kurulan sofralarda yerini alıyor.

SEFERİHİSAR'DA ÇOK MEŞHUR

Fırıncılığa başladığı günden beri dolmalık ekmek satışı yaptıklarını belirten, Seferihisar'ın kırsal Ulamış Mahallesi'ndeki fırıncı Zeycan Aslan, "Dolmalık ekmek, ramazan hediyesidir. Sadece ramazan ayında yapılıyor. Vatandaşlar bizden dolmalık ekmeği alıyor, içini boşaltıyor ve daha sonra istediği gibi dolduruyor. Et kavuruyorlar, tavuk kavuruyorlar ve içine koyuyorlar. Değişik ve farklı bir yemek oluyor. Seferihisar'da çok sevilen meşhur bir yemek. Biz de evde kendimize yapıyoruz. İftara birbirlerini davet edenler mutlaka bu ekmeklerden alıyor. Aynı zamanda dolapta da saklanabiliyor" dedi.

HAMURUNA ŞERBET EKLENİYOR

Ulamış'taki fırında çalışan usta Şaban Ersöz da, "Dolmalık ekmeğin hamuru yumuşak olmalıdır, ekmek hamuru gibi olmamalıdır. Hamurunun hazırlanırken güzel çevrilmesi gerekiyor. Pişirilirken mutlaka yüksek ateşte pişirilmesi gerekir. Hamur hazırlanırken, un, su, tuz ve mayadan sonra içine şerbet ekliyoruz. Dolmalık ekmeğin daha güzel ve yumuşak olması için şerbet veriliyor" diye konuştu.

'RAMAZAN GELSE DE EKMEK DOLMASI YESEK DİYORLAR'

Ulamış'ta yaptığı ekmek dolmaları ile ün kazanan 70 yaşındaki Ayşe Duruk, "Köyümüzde insanlar ramazan gelse de ekmek dolması yesek diye bekliyorlar. Bizler, fırıncılardan dolmalık ekmeği alıyoruz, içini oyuyoruz. İçini küçük küçük parçalıyoruz. Önce tereyağında ekmeğin dışını hafif çeviriyoruz. Daha sonra içine ne koyulacaksa malzemesi kavruluyor. Örneğin ben kavurmalı yapıyorum. Kavurmayı tereyağında kavurduktan sonra, ekmeğin içine tekrar doldurup kapağını kapatıyorum. Ekmeği ters çevirip, kaynamış suyu üzerine döküyorum. Yaklaşık 5 dakika yetiyor pişmesi için" diye konuştu.

Ayşe Duruk'un eşi Mehmet Duruk, "Ekmek dolmasına bayılıyorum. Ramazan aylarında ekmek dolmasını dört gözle bekliyoruz. Yöresel ve çok lezzetlidir. Eşim Ayşe'nin eli de çok lezzetlidir" dedi.

'ONLAR BENİM ÇOCUKLARIM'

Her gece 6 çuvalda toplam 90 kilo mama dağıttığını belirten Fırat Sert, "Mamanın dışında yaralı olan kedi ve köpeklerin de küçük çaplı tedavilerini yapıyorum. Bunun yanında tüm hayvanların bit, pire ve farklı hastalıklara yakalanmaması için gerekli ilaçlamayı da insanlara geçmeyecek şekilde yapıyorum. Mamaların çoğunluğunu kendi imkanlarımla temin ediyorum. Bunun yanında sosyal medya üzerinde de çok sayıda hayvansever arkadaşım var. Onların da bana büyük katkıları oluyor. Hiç bulamazsak, otomobilimdeki tayibimi veya telefonumu satar yine onları aç bırakmam" dedi. Sokaktaki tüm hayvanları kendi çocuğu gibi sevdiğini ifade eden Sert, "Ben bir babayım. Çocuğum var. Benim çocuğumda sokak hayvanları ile büyüyor. Onları, kendi çocuğumdan ayırt etmiyorum. Babalarına koşarmış gibi beni gördükleri zaman koşarak geliyorlar. Onların çocuklardan ve bebeklerden hiçbir farkı yok" dedi.