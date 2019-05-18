DHA YURT BÜLTENİ -2

Suya kapılarak şehit olan askerler için hüzünlü tören Bayburt-Trabzon arasındaki Soğanlı Dağı'nda uçuruma düşen Anadolu Ajansı (AA) muhabiri Abdulkadir Nişancı'yı arama çalışmaları sırasında derede akıntıya kapılarak şehit olan Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı’na bağlı (JÖAK) Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timindeki Jandarma Astsubay Üstçavuş Mustafa Gidergelmez (32) ile Jandarma Uzman Çavuş Eyüp Kapaklıkaya (36) için Trabzon’da tören düzenlendi.

Bayburt- Trabzon arasında bulunan Soğanlı Dağı'nda, 10 Mayıs'taki yol açma çalışmalarını takip ederken Derebaşı virajlarında bastığı kar kütlesinin kopması sonucu uçuruma düşen AA Bayburt muhabiri Abdulkadir Nişancı'yı arama çalışmalarının 8’inci gününde aramaları sürdüren JAK Timi'ndeki Jandarma Astsubay Üstçavuş Mustafa Gidergelmez ile Jandarma Uzman Çavuş Eyüp Kapaklıkaya, Trabzon'un Çaykara ilçesine bağlı Çamlıkaya HES bölgesinde Solaklı deresinde akıntıya kapıldı. Suda kaybolan iki asker, yapılan arama çalışmaları sonucu olay yerinden 700 metre aşağıda dere yatağında bulundu. Sudan çıkarılan Astsubay Üstçavuş Mustafa Gidergelmez ile Uzman Çavuş Eyüp Kapaklıkaya yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit oldu.

TÖREN DÜZENLENDİ

Şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş Mustafa Gidergelmez ile Jandarma Uzman Çavuş Eyüp Kapaklıkaya için Trabzon İl Jandarma Komutanlığı’nda tören düzenlendi. Törene, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan, Giresun Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Hasan Koçyiğit, Trabzon İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Halil Şen, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu ile asker ve polisler katıldı. Törende, 2 üyesini kaybeden JAK Timi’nin 9 üyesi de hazır bulundu. Giresun Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Hasan Koçyiğit, JAK Timi’nde görevli askerlere sarılarak taziyelerini sundu.

MEMLEKETLERİNE UĞURLANDILAR

Saygı duruşu ile başlayan törende şehitlerin özgeçmişleri okundu, dua edildi. Törenin ardından şehit askerlerin naaşları askerlerin omzunda cenaze aracına taşındı. İki şehit askerin cenazeleri memleketlerine gönderilmek üzere Trabzon Havalimanı’nda bekleyen askeri uçağa konuldu.

Şehit askerlerden evli ve 1 çocuk babası Jandarma Astsubay Üstçavuş Mustafa Gidergelmez’in cenazesi Gaziantep’e, evli ve 3 çocuk babası Jandarma Uzman Çavuş Eyüp Kapaklıkaya’nın cenazesi ise Çorum’a gönderildi.

Görüntü Dökümü

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Tören detayları

Saygı duruşu

Özgeçmiş okunmsı

Dua edilmesi

Şehitlerin naaşlarının taşınması

Detaylar Haber-Kamera: TRABZON,(DHA) ===================== Konya'da DEAŞ operasyonu: 9 gözaltı Konya'da, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları ileri sürülen Suriyeli ve Iraklı 9 şüpheli gözaltına alındı.

Konya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, alınan istihbarat doğrultusunda, Türkiye’ye kaçak yollardan giren terör örgütü DEAŞ üyesi 9 kişiyi belirledi. Ekipler, bu sabah kentin çeşitli adreslerine eş zamanlı baskınlar düzenledi. Yapılan baskınlarda, Suriyeli ve Iraklı DEAŞ üyeleri saklandıkları evlerde gözaltına alındı. Şüphelilerin Suriye’de, DEAŞ’ın birçok kolunda görev aldıkları tespit edildi. Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen 9 şüpheli, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Görüntü dökümü:

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-DEAŞ üyelerinin sağlık kontrolünden geçirilmesi

-Emniyete götürülüşü Haber-Kamera:Hasan DÖNMEZ/KONYA,DHA))

======================= Sevgilisi olmayı kabul etmeyen kadını sokak ortasında dövüp bıçak çekti Adana'da sosyal medya üzerinden tanışarak sevgili olmak istediği 2 çocuk annesi Nilgün K.'yi (51) yol ortasında dövüp bıçak çeken Ahmet U. (58) yakalandı.

Olay, Seyhan ilçesi Sümer Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, evli Ahmet U. sosyal medya üzerinden tanıştığı 2 çocuk annesi Nilgün K. ile sevgili olmak istedi. Ahmet U. bu isteği kabul etmeyen Nilgün K.'nın eşini ve çocuklarını öldürmekle tehdit ederek buluşmak istedi. Korkan Nilgün K. bir kafetaryada Ahmet U. ile buluştu. Ahmet U. buluştukları yerde Nilgün K.'nın cep telefonuyla gizli görüntülerini çekerek tehdit etmeye devam etti. Nilgün K. ise polis merkezine giderek şüpheli hakkında şikayetçi oldu. Yakalanan Ahmet U.'ya 3 ay Nilgün K.'ya yaklaşmama cezası verildi.

YOL ORTASINDA DÖVDÜ

Geçen süre içinde, tehditlerine devam eden Ahmet U. evine giden Nilgün K.'nın arkasına motosikletle yaklaştı. Nilgün K.'nın kolundan tutarak götürmek isteyen şüpheli direnen kadını sokak ortasında dövmeye başladı. Nilgün K.'nın bağırması üzerine Ahmet U. üzerindeki bıçağı çekti. Bu sırada çevredeki vatandaşların yardıma gelmesi üzerine Ahmet U. olay yerinden kaçtı. Polis merkezine giderek tekrar şikayetçi olan kadın, darp raporu alarak Ahmet U. hakkında tekrar şikayetçi oldu. Adli Tıp Birimi çıkışında ağlayarak konuşan Nilgün K., " Benim tehdit ederek çocuklarım ve eşimi öldüreceğini söyledi. Çok korktum, şikayeçiyim" dedi. Kısa sürede yakalanan Ahmet U.'da Nilgün K.'nın akıl sağlığının yerinde olmadığını iddia ederek suçlamaları kabul etti.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü

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-Kadın şahsın adli tıp biriminden çıkarılması

-Kadının konuşması

-Polis aracına bindirilmesi

-Erkek şahsın çıkarılması

-Şahsın konuşması

-Polis aracına bindirilmesi

-Aracın gidişi SÜRE:02'38" BOYUT:292 MB Haber:Çağlar ÖZTÜRK-Kamera: ADANA,(DHA) ===================== FETÖ'den aranan çift, hücre evinde evinde yakalandı Adana'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında yakalama kararı bulunan Osman L. eşi Gonca L., saklandıkları hücre evinde yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yürütülen soruşturma kapsamında haklarında yakalama kararı bulunan Osman L. eşi Gonca L. Çukurova ilçesi 100. yıl Mahallesi'nde olduklarını saptadı. Düzenlenen operasyonla gözaltına alınan çiftin gizlendikleri hücre evinde yapılan aramada ise, çok sayıda digital materyal ele geçildi. Kahramanmaraş sözde bölge imamı olduğu öğrenilen Osman L. ve eşi Gonca L.'nin ayrıca örgütün gizli haberleşme progmanı 'Bylock' kullandıkları saptandı.

Şüpheliler sorgularının ardından mahkemeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü

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- Zanlının adli tıp birimine getirilmesi

- Adli Tıp Biriminden çıkarılması SÜRE:01'04" BOYUT:118 MB Haber:Çağlar ÖZTÜRK-Kamera: ADANA,(DHA) =================== Adana'da uyuşturucu satan 4 kişi yakalandı Adana'da polisin uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda, 4 kişi gözaltına alındı.

Olay, Seyhah ilçesi Namık Kemal Mahallesi'nde meydana geldi. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Caner A. (36) Haluk K. (33) Barış Y. (25) ve Zeki Can Ü.'nün (25) uyuşturucu sattığı ihbarını aldı. Şüpheliler, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 196 gram metamfetamin ve 7 gram esrar ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece ev hapsine çarptılırdı. Görüntü Dökümü

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-Zanlıların adli tıp birimine getirilmesi

-Adli Tıp Biriminden çıkarılması

-Polis aracına bindirilmesi

-Polis aracının gidişi SÜRE:52" BOYUT: 97 MB

Haber:Çağlar ÖZTÜRK-Kamera: ADANA,(DHA) ===================== Akçakoca’da belediye otobüsleri ilk ve ortaokul öğrencilerine ücretsiz yapıldı Düzce’nin Akçakoca İlçesi MHP’li Belediye Başkanı Okan Yanmaz, Akçakoca Belediye Meclisi’nde karar alarak ilk ve ortaokul öğrencilerine belediye otobüslerini ücretsiz yaparak günde 4 kez binme hakkı taşıyan kart dağıttı.

Akçakoca İlçesi’nin MHP’li Belediye Başkanı Okan Yanmaz göreve gelir gelmez ilk belediye meclis toplantısında gündeme getirdiği ilk ve ortaokul öğrencilerine ücretsiz seyahat hakkını hayata geçirdi. Akçakoca Belediye Meclisi üyelerinin de oy birliği ile kabul ettiği karar doğrultusunda öğrenciler otobüslere günde 4 kez ücretsiz binebiliyorlar.

Projeden memnun olduklarını dile getiren öğrenciler “Bu proje çok güzel olmuş. Otobüse ücretsiz binebiliyoruz. Okula rahat gidebiliyoruz. Bu yüzden belediye başkanımıza teşekkür ederizö dediler.

Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz ise velilere ve öğrencilere destek olmak istediklerini dile getirerek “8 yıllık eğitim sürecinde okuyan çocuklarımıza biz kendi bulunduğumuz yönetim süreci içerisinde 5 yıllık görev süresi içinde şehir içi otobüsleri için ücretsiz biniş kartı verdik. Yalnız binişler günde 4 kez olabilecek. Sabahları okul gelişinde, öğlen yemek çıkışı ve yemek dönüşü, akşam ise okul çıkışında kullanabilecekler. Bu serbest biniş kartı ile hem ailelerin yükünü hafifletmiş olalım hemde öğrencilerimizin gidiş gelişleri rahat olsun diye bir karar aldık. Bunu da belediye meclisinde oy birliği ile kabul ettik. Arkadaşlarımız bize destek oldu. Öğrencilerimiz için ilerleyen günlerde değişik projelerimiz olacak. Sosyal belediyeciliğe ağırlık vereceğizö şeklinde konuştu.