DHA YURT BÜLTENİ-2

Aydın'ın İncirliova ilçesinde yaşayan 65 yaşındaki Portakal Özen, 8 yıldır ramazan davulu çalarak, mahalle sakinlerini sahura kaldırıyor. Adeta mahallenin 'Davulcu Teyzesi' olan Özen, davul çalarak aile bütçesine ek gelir sağlıyor. Kurtuluş Mahallesi'nde yaşayan 3 çocuk annesi Portakal Özen'in 8 yıl önce oğlu, bir suçtan kısa bir süre cezaevine girdi. Eşi de 30 yıl önce ölen Özen, pazar yerinde tekstil ürünleri satmanın yanı sıra ramazan ayında da aile ekonomisine katkı sağlayabilmek için davul çalmaya başladı. 8 yıldır her ramazanda sokakları maniler söyleyerek gezen Özen, mahalle sakinlerinin "Davulcu Teyzesi" oldu. Gecenin karanlığında yaklaşık 2.5 saat davul çalarak mani okuyan Portakal Özen, "Yasa nedeniyle sabıkalı oğlum, geçen yıl belediyedeki taşeron olarak çalıştığı işinden çıkarıldı. Oğlumun da çocukları var. İşsiz olduğu için ekonomik sıkıntı yaşıyor. Ben 65 yaş maaşı olarak aylık 600 TL alıyorum. Bu para bana bile yetmiyor. 3 çocuğum var. Birisi işsiz, ikisi ise engelli. Engelli olanlar devletten destek alıyor ama bana bir faydaları yok. Maddi anlamda sıkıntı yaşadığım için geceleri bu yaşta davul çalmak zorundayım. Eğer oğluma iş bulabilirsek, bende bu yaşta davul çalmak zorunda kalmayacağım" dedi. 'ÇOK MEMNUNUZ' Mahalle sakinlerinden Gülay Huluz, "Biz mahalleli olarak davulcumuzdan çok memnunuz. Kendi ekmeğini çıkartıyor. Portakal Teyze'ye her yıl davul çaldığı için alıştık artık. Her kadının örnek alacağı bir davranış bu. Çocuklarına helal yoldan ekmek kazandıran bir kadın. Çalışmayan erkeklere bile bir örnek teşkil ediyor" diye konuştu.

Doğal Yaşam Parkı'nın sevimli yeni üyesi ilgi odağı oldu

İzmir Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı'nın sevimli yeni üyesi lemur yavrusu bütün dikkatleri üzerinde topluyor. Özellikle çocuklar, hem lemurları hem de bu sene dünyaya gelen tek yavruyu hayranlıkla izliyor.

Çiğili ilçesine bağlı Sasalı'da bulunan, Büyükşehir Belediyesi'ne ait olan 425 bin metrekarelik bir alan üzerine kurulu İzmir Doğal Yaşam Parkı'nda, 138 türden 2 bin 640 civarında hayvan bulunuyor. Fillerden zürafalara, aslanlardan sürüngenlere kadar birçok hayvanın yaşadığı Doğal Yaşam Parkı'nın en yeni üyesi ise bir lemur. 2008 yılında Sasalı'ya geldiklerinde sayıları 6 olan, doğumlarla 14'e yükselen ve dünyada nesli tükenme tehlikesi altında olan halka kuyruklu lemurlardan bu yıl yalnızca biri anne oldu. 2 aylık olan ve sürekli annesinin karnında aslı şekilde duran yavru lemur, üçüncü aydan sonra annesinin sırtına çıkacak. 3 ay boyunca da bu şekilde dolaşacak olan yavru lemur, ardından annesinden bağımsız olarak gezmeye başlayacak. Bakıcıları tarafından muz, kuru meyve ve marul gibi yiyeceklerle beslenen lemurlar, sempatik tavırlarıyla herkesin ilgisini üzerine çekiyor.

DOĞAL YAŞAM PARKI'NDA 50 YENİ CEYLAN

Doğal Yaşam Parkı Müdürü Şahin Afşin, ceylanların da yeni doğum yaptığını belirtti. Afşin, "Şu anda 50 civarında yavru ceylan doğdu. Her ceylan genelde ikiz doğuruyor. Bizim ceylan popülasyonumuz çok iyi. Burada ortam uygunsa ve stres yoksa hayvanlar doğum yapıyor. Bu özellikle kedigillerde de söz konusu. Bu durum Doğal Yaşam Parkı'nın doğal bir ortama sahip olduğunun göstergesi" dedi. Şahin Afşin, lemurlardan şimdilik sadece birinin doğum yaptığını, gelecek günlerde diğerlerinin de doğum yapmasını beklediklerini söyledi.

'YIRTICILAR GÜNDE 6 KİLOGRAM ET YİYOR'

Diyetisyenlerin de aralarında bulunduğu ekip ile birlikte İzmir Doğal Yaşam Parkı sakinlerinin bakımlarını yaptıklarını anlatan Afşin, aslan ve kaplan gibi yırtıcıların beslenme şekillerine dair bilgi verdi. Afşin, "Yırtıcı hayvanlar kırmızı ve beyaz etle besleniyor. Bir gün tavuk verdiğimiz zaman diğer gün kırmızı et veriyoruz. Böylece beslenmesi sürekli kontrol altında tutuluyor. Her biri günlük 6 kilogram et yiyorlar" dedi.

İzmir Doğal Yaşam Parkı'nın Ramazan Bayramı'nda ziyaretçi rekoru kırması da bekleniyor.

