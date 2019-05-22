DHA YURT BÜLTENİ-2

TIR'da 250 kilo esrar ele geçirildi, sürücü tutuklandı Adana'da polisin yol kontrolü sırasında durdurup, arama yaptığı TIR'da 48 paket içinde 250 kilo esrar ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, Seyhan ilçesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı üzerinde şüphelendikleri TIR'ı durdurdu. Hassas burunlu dedektör köpekle yapılan aramada, TIR dorsesinde 48 paket içinde 250 kilo esrar ele geçirildi. Araç sürücüsü Danış K. (36) gözaltına alındı. Şüpheli emniyetteki sorgusunun ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı. Görüntü Dökümü

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- Zanlının Adli Tıp birimine getirilmesi

- Adli Tıp tabela

- Narkotik köpeğinin kamyonda arama yapması

- Kamyonda çuvallarda bulunan narkotik madde SÜRE:01'54" BOYUT:210 MB Haber:Çağlar ÖZTÜRK-Kamera:ADANA,(DHA) ====================== Otelde yangın paniği Eskişehir'de bir otelin üçüncü katında bulunan mutfak kısmında çıkan yangın paniğe yol açtı. Yoğun duman nedeniyle otel boşaltılırken, mutfaktaki yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Şeker Mahallesi, Sivrihisar 1 Caddesi'nde bulunan bir otelin üçüncü katında yer mutfakta sabah 08.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir neden yangın çıktı. Otel çalışanları itfaiye ekiplerine haber verirken, yoğun duman nedeniyle oteldeki müşteriler güvenlik tedbirleriyle dışarı çıkarıldı. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri üçüncü kattaki yangına merdivenli araçlarla müdahale etti. Alevler itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Ergün Peker, ihbar üzerine geldikleri otelin mutfak bölümünde çıkan yangına müdahale ederek söndürdüklerini söyleyerek, "Yangında herhangi bir yaralanma olmadı. Otel yoğun dumandan dolayı boşaltıldı. Arkadaşlar yangını söndürdü. Yangının nedeni yapılacak incelemenin ardından belirlenecekö dedi.

Otel müşterilerinden Okan Yıldırım, çalışanlar tarafından uyandırıldığını ve katlardaki yoğun dumandan dışarı çıkarıldıklarını ifade ederek, "Otelin mutfak kısmında yangın çıkmış. Çalışanlar bizleri uyandırdı ve dışarı çıktık. İtfaiye ekipleri de yangını söndürdüö şeklinde konuştu.

Yangınla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü:

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-İtfaiye ekipleri

-Yangına müdahale edilmesi

-Çevreden yangını izleyenler

-Mutfak kısmındaki yangın

-Otel müşterisi Okan Yıldırım ile röp.

-Sokaktaki kalabalık

-İtfaiye daire başkanı Peker ile röp.

-Genel görüntüler Haber-Kamera: Engin ÖZMEN/ESKİŞEHİR,(DHA)- ===================== Davulcu teyze, 8 yıldır mahalleliyi sahura uyanıyor Aydın'ın İncirliova ilçesinde yaşayan 65 yaşındaki Portakal Özen, 8 yıldır ramazan davulu çalarak, mahalle sakinlerini sahura kaldırıyor. Adeta mahallenin 'Davulcu Teyzesi' olan Özen, davul çalarak aile bütçesine ek gelir sağlıyor.

Kurtuluş Mahallesi'nde yaşayan 3 çocuk annesi Portakal Özen'in 8 yıl önce oğlu, bir suçtan kısa bir süre cezaevine girdi. Eşi de 30 yıl önce ölen Özen, pazar yerinde tekstil ürünleri satmanın yanı sıra ramazan ayında da aile ekonomisine katkı sağlayabilmek için davul çalmaya başladı. 8 yıldır her ramazanda sokakları maniler söyleyerek gezen Özen, mahalle sakinlerinin "Davulcu Teyzesi" oldu. Gecenin karanlığında yaklaşık 2.5 saat davul çalarak mani okuyan Portakal Özen, "Yasa nedeniyle sabıkalı oğlum, geçen yıl belediyedeki taşeron olarak çalıştığı işinden çıkarıldı. Oğlumun da çocukları var. İşsiz olduğu için ekonomik sıkıntı yaşıyor. Ben 65 yaş maaşı olarak aylık 600 TL alıyorum. Bu para bana bile yetmiyor. 3 çocuğum var. Birisi işsiz, ikisi ise engelli. Engelli olanlar devletten destek alıyor ama bana bir faydaları yok. Maddi anlamda sıkıntı yaşadığım için geceleri bu yaşta davul çalmak zorundayım. Eğer oğluma iş bulabilirsek, bende bu yaşta davul çalmak zorunda kalmayacağım" dedi.

'ÇOK MEMNUNUZ'

Mahalle sakinlerinden Gülay Huluz, "Biz mahalleli olarak davulcumuzdan çok memnunuz. Kendi ekmeğini çıkartıyor. Portakal Teyze'ye her yıl davul çaldığı için alıştık artık. Her kadının örnek alacağı bir davranış bu. Çocuklarına helal yoldan ekmek kazandıran bir kadın. Çalışmayan erkeklere bile bir örnek teşkil ediyor" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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- Portakal Özen'in sokaklarda davul çalması

- Ramazan manileri söyleyerek vatandaşları uyandırması

- Bahşiş alması

- Mahalle sakini Gülay Huluz ve Portakal Özen ile röp.

- Genel ve Detay görüntü Haber- Kamera: Burhan CEYHAN / AYDIN, (DHA) ==================== İyiliği yaşasın diye ailesi organlarını bağışladı Sivas'ta beyin damarının tıkanması sonucu tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Suşehri Merkez Müdürü İlhami Güler'in(57) karaciğeri, nakil bekleyen bir hastaya umut oldu.

Sivas'ın Suşehri ilçesinde yaşayan evli 3 çocuk babası SGK Suşehri Merkez Müdürü İlhami Güler, bir hafta önce beyin damarının tıkanması sonucu Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Durumunun ağırlaşması üzerine hastanenin yoğun bakım ünitesine alınan Güler'in, dün öğle saatlerinde beyin ölümü gerçekleşti. Bunun üzerine ailesi organlarını bağışlamaya karar verdi. Yapılan tetkiklerde karaciğerinin organ nakline uygun olduğu belirlendi. Türkiye Organ ve Doku Nakli Koordinasyon Merkezinin yönlendirmesiyle Erzurum Atatürk Üniversitesi Organ Nakli Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezinden gelen Doktor Öğretim Üyesi Nurhak Aksungur'un yaklaşık 4 saat süren operasyonun ardından Güler'in karaciğeri alınarak Erzurum'a götürüldü.

'SEVİNCE ORTAK OLMAK İSTEDİK'

İlhami Güler'in oğlu Muhammet Güler, organ bağışına dikkat çekerek "Babamın dün öğlen itibariyle beyin ölümü gerçekleşti. Biz de organlarını bağışlamak istedik. Biz burada üzülürken başka bir ailenin sevinci olmak istedik. İnşallah bu durumda olan insanlar zor durumda olan hastalara yardımcı olurlar" dedi. Binlerce hastanın organ bağışı beklediğini ve zor durumda olduğunu ifade eden Güler, kendisinin de 2011 yılında organlarını bağışladığını söyledi.

İlhami Güler'in eşi Asiye Güler ise kocasının, merhametli, iyiliksever bir insan olduğunu dile getirerek, "Bu iyiliğinin devam etmesini, yaşamasını istedim ve o yüzden hayrına vesile olsun dedim. İnşallah iyi insanlara örnek olur" diye konuştu.

İlhami Güler'in cenazesinin memleketi Erzincan'da toprağa verileceği öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

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-Hastaneden görüntü

-Organ nakli ekibinin görüntüsü

-Organın götürülmesi

-Eşi ve oğlunun konuşmaları

-Ölen kişinin fotosu Haber-Kamera: İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA) =================== Muğla'da engelliler için 'Kısa Mola Merkezi' Muğla Büyükşehir Belediyesi'nce engelli çocuklara yönelik kurulan 'Kısa Mola Merkezi' hem engelliler hem de anne ve babalar için nefes aldıkları bir merkez haline geldi. Engelliler, eğitici etkinliklerle keyifli zaman geçirirken, aileler ise çarşıdaki günlük işlerini rahatlıkla yapabiliyor.

Büyükşehir Belediyesi tarafından Menteşe ilçesinde 3 yıl önce hizmete açılan 'Kısa Mola Merkezi' beğeni topluyor. Huzurlu, güvenli, keyifli ve hijyenik bir ortam sunulan merkezde, engellilerin kişisel gelişimine katkı sağlanıyor. Pazar alışverişi, fatura ödeme, hastane ihtiyaçları ya da kendileri için zaman ayırmak isteyen engelli aileleri, haftada 1 gün olmak üzere günde 3 saat çocuklarını merkeze bırakabiliyor.

'BURASI EĞLENCE MERKEZİ'

Her yaş engelli grubunun yararlandığı merkezde görev yapan sosyal hizmet uzmanı Zeliha Balık, "Biz çocuklarımızı evlerinden ya da ailelerinden talep olması durumunda eğitim gördükleri okullarındaki öğretmenlerinden teslim alıyoruz. Geldikleri zaman ilk olarak ne oynamak istediklerini soruyoruz. Burası eğitim değil, bir eğlence merkezi. Eğlenerek öğretmeye ya da okulda öğrendiklerini pekiştirmeye çalışıyoruz. Enerjilerini burada atıp, evlerine huzurlu dönüyorlar. Günlük oyun aktiviteleri ile yaşamsal becerilerini desteklemeye çalışıyoruz" dedi.

130 ENGELLİ HİZMET ALIYOR

Amaçlarının ailelere nefes aldırmak olduğunu belirten Balık, "Anne ve babalar çocuğunu buraya bıraktıkları zaman evlatlarının başına bir şey gelecek mi kaygısı yaşamıyor. Burada güvenli bir ortamda, uzman personel eşliğinde keyifli zaman geçiriyorlar. Aileler, bu zaman zarfında çarşıda, pazarda ya da evde ayağını uzatıp dinlenerek kaliteli zaman geçiriyor. Hem aile dinlenmiş oluyor hem çocuk eğlenmiş oluyor. 130 engellimiz burada hizmet alıyor. Bir engelli merkezimizden ayda 4 gün yararlanıyor. Günde en fazla 3 saat bırakabiliyorlar. Çok özel durumlar olduğu zaman çok uzun sürede misafir edebiliyoruz" diye konuştu.

ENGELLİ ÇAĞDAŞ'TAN RAP PERFORMANSI

Muğla Kanuni Sultan Süleyman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin özel eğitim alt sınıfında öğretim gören Çağdaş Konar, merkezde kaliteli zaman geçiren bireylerden biri ve yaptığı rap müzikle dikkat çekiyor. Konar, "Burada langırt oynamayı çok seviyorum. Ayrıca rap söylerken, keyif alıyorum. Hayalim yarışmalara katılmak. İleride sanatçı olmak istiyorum. Youtube'de bir videom var. Şu ana kadar 276 kişi izledi. Şarkının sözlerini deftere yazarak ezberledim" dedi.