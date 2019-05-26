DHA YURT BÜLTENİ-2

1)İZMİR'DE SİLAHLI SALDIRI: 2 YARALI İZMİR'in Konak ilçesinde, kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişiler Mustafa Kandemir(33) ile babası Halit Kandemir'e(62)ateş açtı. Olayda yaralanan baba ile oğul Ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay, dün saat 23.00 sıralarında İnönü Caddesi Hatay Hizmet Binası Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi yakınında meydana geldi. Mustafa Kandemir ile babası Halit Kandemir 35 GB 2186 plakalı otomobilde oturduğu sırada, iddiaya göre taksi ile gelen kimliği belirsiz kişi veya kişiler baba ile oğluna tabanca ile ateş açarak kayıplara karıştı. Olayda yaralanan baba ile oğlu, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk ve Eğitim Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan baba ile oğlun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan, polis ekipleri olayı gerçekleştiren kişi veya kişileri yakalamak için çalışma başlattı. Görüntü Dökümü

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-Olay yerinden görüntü

-Hastaneden görüntü Haber - Kamera: Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR, (DHA)

===================================================== 2)İNTİHAR ETMEK İÇİN DEREYE ATLADI, KENDİ İMKANLARIYLA ÇIKIP 112 ACİL'İ ARADI BURSA'nın İnegöl ilçesinde intihar etmek için dereye atlayan Ramazan B. (19), kendi imkanlarıyla sudan çıkıp, 112 Acil Servis'i arayarak, yardım istedi. Olay, İnegöl ilçesi Kozluca Mahallesi'nde meydana geldi. Bunalıma girdiği öne sürülen Ramazan B., motosikletiyle Kozluca Deresi'nin kenarına geldi. Burada, motosikletinden inen Ramazan B., intihar etmek amacıyla dereye atladı. Bir süre sonra kendi imkanlarıyla sudan çıkan Ramazan B. 112 Acil Servis'i arayarak, yardım talep etti. Bunun üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ramazan B., ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Ramazan B.'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı. Görüntü Dökümü:

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-İntihar girişiminde bulunan gencin hastaneye getirilmesi Süre: 00.33 Boyut: 62 MB

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL,(Bursa),(DHA)

=============================================== 3)OTOMOBİL EVİN BAHÇESİNE DÜŞTÜ: 2 YARALI KOCAELİ’nin Gebze ilçesinde, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil duvara çarparak evin bahçesine düştü. Yaralanan 2 kişi tedavi altına alındı.Kaza gece saatlerinde, Soma Şehitleri Caddesi’nde meydana geldi. Cem Taşdemir idaresindeki 41 AAZ 289 plakalı otomobil sürücünün virajda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu duvara çarparak Solmaz Turan’a ait evin bahçesine düştü. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve 112 Acil ekipleri geldi. Otomobilde sıkışan Cem Taşdemir ve Yekta Yaman itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarıldı. 112 Acil ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gebze Fatih Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Taşdemir ve Yaman tedavi altına alındı.

Ev sahibi Solmaz Turan, “Henüz yeni yatmıştık. Büyük bir gürültü duyduk ve dışarı çıktık. Aracın evin duvarına çarpıp bahçesine düştüğünü fark ettik.ö dedi.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. Görüntü Dökümü

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Olay yerinden görüntüler

Yaralıların ambulansa konulması

Ev sahibi ile röp