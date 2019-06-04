DHA YURT BÜLTENİ - 2

Bakan Çavuşoğlu bayrama baba ocağında girdi Ramazan Bayramı’nın ilk gününü memleketi Antalya’nın Alanya ilçesinde geçiren Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Özellikle zulüm altında yaşayan, savaşlardan dolayı ve diğer sebeplerden dolayı zor şartlar altında yaşayan Müslüman kardeşlerimize inşallah Rabbimin inayetiyle barış ve huzur gelir" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ramazan Bayramı’na memleketi Alanya’da doğup büyüdüğü Türkler Mahallesi’nde girdi. Bakan Çavuşoğlu, babası Osman Çavuşoğlu, ağabeyi Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu ve ağabeyi Ahmet Çavuşoğlu ile bayram namazını mahalledeki Türkler Arabi Camii’nde kıldı.

BARIŞ TEMENNİSİ

Bayram namazı çıkışında mahalleliyle bayramlaşan Bakan Çavuşoğlu burada gazetecilere de açıklama yaptı. Konuşmasına bayram tebriğiyle başlayan Mevlüt Çavuşoğlu, "Bugün bayram namazını kendi köyümüzde, mahallemizde hem büyüklerimizle hem de Türkiye'nin her yerinden tatil için gelen vatandaşlarımızla birlikte eda ettik, bayramlaştık. Ramazan Bayramı’nın milletimize, tüm İslam alemine, ümmete barış, huzur getirmesini cenabı Allah'tan diliyorum" dedi.

‘70 MİLYONDAN FAZLA İNSAN’

Özellikle zulüm altında yaşayan insanlara barış ve huzur gelmesini dilediğini belirten Çavuşoğlu, "Savaşlardan dolayı ve diğer sebeplerden dolayı zor şartlar altında yaşayan Müslüman kardeşlerimize inşallah Rabbimin inayetiyle barış ve huzur gelir. Bugün dünyada 70 milyondan fazla insan evini ülkesini terk etmiş durumda. Rabbim inşallah onları da ülkelerine, evlerine huzurla barış içerisinde dönmeyi nasip eder. Bu vesileyle ülkemizin ve milletimizin, yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın, soydaşlarımızın, akrabalarımızın ve tüm ümmetin bayramını kutluyorum" diye konuştu.

Bayramlaşmanın ardından camiden ayrılan Çavuşoğlu aile bayramlaşması için aynı mahallede bulunan baba evine gitti.

Görüntü Dökümü

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- Camiden genel görüntü

- Bakanın camiye gelişi

- Cami çıkışı ve bayramlaşma

- Mevlüt Çavuşoğlu röp Haber-Kamera: Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA) =================== Bakan Kurum, hemşehrileriyle bayramlaştı Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, memleketi Konya'da hemşehrileriyle bayramlaştı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, bayram namazını Sultan Selim Camii'nde kıldı. Bakan Kurum'a Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Ak Parti Konya Milletvekili Ahmet Sorgun eşlik etti. Bakan Kurum, namaz sonrası cami önünde hemşehrileriyle tek tek bayramlaştı. Ardından açıklamada bulunan Bakan Kurum, tüm İslam aleminin Ramazan bayramını kutladı. Konya'nın baba ocağı olduğunu ve her bayram olduğu gibi bu bayramda da akraba ve yakınlarıyla bayramlaşmak için kente geldiğini ifade eden Bakan Kurum, "Bayramlar bize, komşuyu, yardıma ihtiyacı olanları tekrar hatırlatıyor. Hepsine el uzatmamız gerektiğini bize her bayramda hatırlatıyor. Bizde ihtiyacı olan vatandaşlarımıza uzatacağız. Onlara yardım elimizi, dostluk elimizi uzatacağız ki, biz Türk milleti olarak dünyada en çok yardım eden milletiz." dedi.

Görüntü Dökümü

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-Bakan Kurum'un ve cami cemaatinden detay

- dua edilmesi

- Bakan Kurum'un bayramlaşması

- Bakan Kurum'un açıklaması Haber- Kamera: İsmail AKKAYA KONYA DHA)) ======================== Ömer Çelik: Terörle mücadele devam ediyor Ramazan Bayramı nedeniyle memleketi Adana'da bulunan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Merkez Sabancı Camii'de vatandaşlar ile birlikte bayram namazı kıldı. Namaz bitiminde gazetecilere yaptığı açıklamada huzur ve güven içinde bir bayram temennisinde bulanan Çelik, terörle mücadelenin sürdüğünü söyledi.

Ramazan ayında oruçların tutulup, sahurlar eda ederek bayrama kavuştuklarını belirten Çelik, şöyle konuştu:

"Şimdi tüm Adanalı kardeşlerimizle beraber bayram namazını eda ettik. Huzur içinde, güven içinde bir bayram geçirmenizi temenni ediyorum. Terörle mücadele sürüyor. Hepimizin huzuru güvenliği için güvenlik güçlerimiz, silahlı kuvvetlerimiz, kahraman emniyetimiz büyük bir fedakarlık gösteriyor. Adanamızda son bir ay içinde şehitlerimiz oldu, bugün de bir şehidimiz var. Öğlen namazı eda edeceğiz. Öncelikle bu bayram vesiylesiyle bayram namazının hemen sonrasında şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Öncelikle tüm şehit ailelerinin bayramlarını kutluyoruz. En çok bayramı hak edenler onlar. Eğer biz bugün memlekitimizde huzur içinde bayram eda edebiliyorsak, oruçlarımızı tutup, sahurlarımızı yapabiliyorsak bu, şehitlerimizin, gazilerimizin büyük fedakarlığı sayesindedir. Şehitlerimize rahmet dilerken, öncelikle sevgili muhterem ailelerine hürmetlerimizi iletiyoruz. Bugün bir şehidimiz var. Milletimiz başı sağolusn. Adanamız, teröle mücadele konusunda en çok şehit veren illerimizin başında geliyor. Memleket meselesi söz konusu olduğunda Adanalıların hassasiyeti büyüktür. Gazilerimize büyük şükranlarımız var. Onlar büyük fedaraklık yaptılar, yapmaya devam ediyorlar. Şu anda görevi başında olan Pençe Harekatı ile ülkemizin güvenliğini sağlamaya çalışan kahraman Mehmetçik'e Adanamızdan dualarımızı, selamlarımızı gönderiyoruz. Emniyet teşkilatımıza, tüm aileleri ile birlikte bayramlarını tebrik ediyoruz, teşekkürlerimizi sunuyoruz. Onların hepsi, biz bu ülkede namuslu, şerefli yaşayalım diye Türkiye Cumhuriyeti milletler ailesi içinde onurlu yerini korusun diye bu fedakarlığı yapıyorlar. Şehitler yerlerine yerleşiyorlar, cenabı hakkın huzuran kavuşuyorlar. Aasıl vazife, arkada kalan bizleredir. Bizlerin onların bize bıraktığı emanete layık olmamız lazım."

İSLAM DÜNYASINDA BÜYÜK ACILAR ÇEKİLİYOR

Birliğin ve dirliğin korunarak Türkiye'nin dünya milletleri, devletleri içerisinde hak ettiğinin ötesinde yerlere getirilmesinin gerektiğini vurgulayan Çelik, şöyle devam etti:

"Bunun en büyük sırrı da vatandaşlarımız arasında Ramazan boyunca gördüğümüz gibi, bu bayram namazında da gördüğümüz gibi birlik ve beraberlik düşüncesidir. Aynı safta buluşmak, aynı hedefe yönelmektir. İslam dünyasında büyük acılar çekiliyor. Bu sene maalesef Filistinli, Suriyeli kardeşlerimiz için çok zor bir sene oldu. Kudüs ile ilgili alınan kararlar hepimizin içini acıttı. Nitekim Arakan'daki Müslümanlar büyük sıkıntı çekmeye devam ediyorlar. Milletimiz büyük bir fedakarlık göstererek dünyanın her tarafından gelen göçmenlere, can güvenliği için buraya kaçanlara tarih boyunca olduğu gibi asaletini göstererek kucağını açıyor. Milletimiz bir kere daha büyüklüğünü gösteriyor, çorbasını, ekmeğini paylaşıyor. Umuyoruz ki bu bayram vesilesiyle bu acıların biraz daha dindiği, önümüzdeki dönem daha umutlu olduğu bir dönem olsun. Tabii en önemlisi, bizim millet olarak birliğimizi dirliğimizi korumamızdır, kendi hedefimize yürümemizdir. İnşallah bu bayram, buna vesile olsun. Aziz milletimizin, İslam dünyasının, bütün Adanalıların bayramını Adana'dan tebrik ediyorum."

Çelik, açıklmanın ardından cami avlusundaki vatandaşlarla bayramlaştı.

Görüntü Dökümü

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- Camiye gelen vatandaşlardan görüntü

- Camiden ve vatandaşlardan görüntü

- AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in Merkez Sabancı Camii'ne gelişi

- Çelik'in camiden çıkışı

- Çelik'in açıklaması

- Çelik'in cami avlusunda yürümesi ve vatandaşlarla bayramlaşması Süre: 04'41" Boyut: 524 MB Haber - Kamera: Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA) =================== İzmir'de bayram namazında camiler doldu taştı Ramazan ayının bitmesinin ardından İzmirli vatandaşlar bayram namazı için camilere akın etti.

11 ayın sultanı olan ramazan ayının sona ermesinin ardından, İzmirli vatandaşlar bayram namazı için tarihi camilerde bir araya geldi. 7'den 70'e yüzlerce İzmirli, tarihi camilere akın ederek bayram namazı için birlikte saf tuttu. Yoğunluk nedeniyle camilerin içerisinde yer bulamayan vatandaşlar ise avluda namaz kıldı. Saat 06.27'de kılınan bayram namazı sonrası, vatandaşlarad bayramlaştı. Görüntü Dökümü

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-Camiye gelen vatandaşlardan görüntü

-Abdest alan vatandaşlardan görüntü

-Bayram namazından görüntü

-Genel ve detay görüntü

Haber - Kamera: Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR, (DHA) ========================= Tokat'ta bayram namazında camiler doldu Tokat'ta Ramazan Bayramı nedeniyle vatandaşlar bayram namazı için camileri doldurdu.

Razaman Bayramı nedeniyle Tokat'ta bugün 05.45'de kılınan bayram namazı için camiler doldu. Vatandaşlar namaz saatinden önce camilere gelerek yer bulmaya çalışırken, içeride yer bulamayan vatandaşlar ise cami bahçesine serdikleri hasırlarda namaz kıldı. Bazı vatandaşlar ise evlerinden getirdikleri seccadeleri camilerin bahçesine sererek bayram namazlarını kıldı. Vatandaşlar, namaz sonrasında edilen duaların ardından birbirleriyle bayramlaştı. Ayrıca Tokat Valisi Ozan Balcı, AK Parti Tokat Milletvekili Mustafa Aslan, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Hidayet Arıkan, İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu'da bayram namazını Ali Paşa Cami'nde kıldı. Bayram namazı sonrası vatandaşlar ile bayramlaşan Vali Ozan Balcı, tüm İslam aleminin Ramazan Bayramını kutladığını söyledi.