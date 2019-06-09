DHA YURT BÜLTENİ - 2

Bursa'da tarihi handa korkutan yangın Bursa'nın İnegöl ilçesinde tarihi handaki bir iş yerinde çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesi sonucu söndürüldü. Yangında, iş yeri kullanılmaz hale geldi.

İnegöl'deki Beylik Han'da bir restoranda, saat 04.30 sıralarında yangın çıktı. Yangını fark eden çevre sakinleri, itfaiyeye haber verdi. Bölgeye sevk edilen ekipler, alevlere müdahale ederek, yaklaşık 2 saatlik çalışmayla yangını söndürdü. İş yerinin kullanılmaz hale geldiği yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. Görüntü Dökümü

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-İtfaiye ekiplerinden detaylar

-Yangın çıkan işletmeden detaylar

-Ekiplerin yangına müdahale etmesi

-Genel detaylar Süre: 01.43 Boyut: 193 MB Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL, (Bursa), (DHA) =================== Tabancayla oynarken arkadaşını vurdu Bursa'nın İnegöl ilçesinde arkadaşlarıyla birlikte alkol alan Fethi A.'nın (33) oynadığı tabanca, ateş aldı. Tabancadan çıkan merminin ayağına isabet ettiği arkadaşı Mehmet G. (26), yaralandı.

Olay, İnegöl ilçesi Ahmet Türkel Çevre Yolu üzerindeki ormanlık alanda meydana geldi. Arkadaşları Mehmet G. ve Emre C. ile birlikte alkol olan Feti A., belinden tabancasını çıkarıp oynamaya başladı. Bu sırada tabanca ateş aldı. Çıkan mermi, Mehmet G.'nin sol ayağına isabet etti. Kanlar içinde yere yığılan Mehmet G.,, iki arkadaşı tarafından otomobille İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan Mehmet G.'nin durumunun iyi olduğu belirtilirken, Fethi A. ise polis tarafından gözaltına alındı.

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-Olay yerinden detaylar

-Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarından detaylar Süre: 0.58 Boyut: 10 MB Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL, (Bursa), (DHA) ================= İşçi olarak girdiği fabrikanın patronu oldu Muş'ta 21 yıl önce işçi olarak girdiği pilastik bidon fabrikanın 7 yıl sonra patronu olan Mahsum Özdemir, 40 personel istihdam ederken, ülke ekonomisine de yılda 6,5 milyon TL girdi sağlıyor.

Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) faaliyet yürüten Muş Plastik Bidon Fabrikası, bölgenin gıda ambalajı ihtiyacını karşılıyor. Yılda 800 ton hammadde işleyen Mahsum Özdemir, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin yanı sıra Adana, Kayseri ve Konya'ya satış yaparak yılda 6,5 milyon lira ülke ekonomisine katkı sağlıyor. Bölgede tek üretim yapan plastik bidon fabrikasına sahip olduklarını belirten Muş Plastik Bidon Fabrikası Yönetim Kurulu Başkanı Mahsum Özdemir, "1998 yılında firmada eleman olarak işe başladım. İlerleyen süreçte işime olan sadıklığım ve aşkımdan dolayı yıllar geçtikçe bu firmanın çeşitli kademelerinde görev aldım. İşe girdikten 7 yıl sonra firma sahipleri benimle el sıkışıp fabrikayı devretti. Ekonomik olarak ödemelerimde bana yardımcı oldular. İki arkadaşımı ortak aldım. Firmayı çalıştırarak taksitlerimi ödedikten sonra devlet desteklerine başvurdum. Doğu Anadolu Kalkınma Ajansından, KOSGEB'ten, İŞ-KUR'dan, her bir kurumdan ayrı branşlarda destek alarak firmamı bugüne kadar getirdim" diye konuştu

Evli ve 5 çocuk babası olan Özdemir, 40 çalışanla birlikte firmamın Doğu ve Güneydoğu'daki ciddi anlamda yükseliş gösterdiğini belirtti. Ortakları ile birlikte bu iye ciddi anlamda emek sarf ettiklerini ifade eden Özdemir şunları söyledi:

"İşine aşık ve dürüst olduğun zaman çok ileriye gidebiliyorsun. Ben bunun en iyi örneklerinden biriyim. Fabrika şu anda yüzde 75 kapasite ile çalışıyor. Yılda yaklaşık 750-800 ton üretim yapıyoruz. Bunu TL bazında hesapladığımızda 6,5- 7 milyon TL ülke ekonomisine girdi kazandırmaktayız. Ancak bu arzuladığımız bir rakam değil. Çok daha yüksek rakamlara taşımayı hedefliyoruz. Ham maddemiz doğrudan dövizle endeksli olduğundan dolayı dövizin iniş ve çıkışındaki belirsizlik ham madde alımlarında ciddi anlamda sekteye uğramaktayız. Dövizin sabitlenmesi durumunda üretim kapasitemizi yüzde 100'e çıkarmayı düşünüyoruz."

Görüntü Dökümü

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-Fabrikada üretimden detaylar

-Fabrikadan genel detaylar

-Fabrika sahibinin fabrikayı gezmesi

-Fabrika sahibinin çalışmasından detaylar

-Üretilen ürünlerden detaylar

-Röportaj Haber-Kamera: Mehmet AYDIN / MUŞ, (DHA) ==================== 10 dakikada 3 bin 863 harf yazdılar Atatürk Üniversitesi Adalet Meslek Yüksekokulu 2'nci sınıf öğrencileri Lale Küçük ile Muhammed Uçar, okullarının klavye şampiyonu. 10 dakikada 3 bin 863 harf yazan Küçük ve Uçar, 27 üniversitenin katıldığı yarışmada ekip olarak 3'ncü olmayı başardı.

Adalet Meslek Yüksekokulu 2'nci sınıf öğrencileri Lale Küçük (22) ile Muhammed Uçar (23) okullarının klavye şampiyonu oldu. Öğretim Görevlisi Recai Alihocagil'in klavye dersinde arkadaşlarını geride bırakan Küçük ve Uçar, 10 dakikada yaklaşık 3 bin 860 harf yazmayı başardı. Klavye dersinin iki başarılı ismi üniversiteler arası düzenlenen yarışmada Atatürk Üniversitesi'ni temsil etti. Rize Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi'nin ev sahipliği yaptığı ve 27 üniversiteye bağlı adalet meslek yüksekokullarından en 54 hızlı öğrencinin katıldığı yarışma 10 dakika süreyle yapıldı. Öğrenciler klavyede 10 dakika süreyle hatasız yazmaya çalıştı. Yanlış yazılan bir harfin 50 doğru harfi götürdüğü yarışma sonunda Yalova ve Hacı Bayram Üniversitesi'nin ardından Atatürk Üniversitesi Adalet Meslek Yüksekokulu 3'ncü olmayı başardı. 3'ncülük kupasıyla Erzurum'a dönen öğrencilerden Lale Küçük, yarışma sırasında heyecanlarına yenik düşmeyerek kendi rekorlarını kırdıklarını söyledi. Yarışmada her harf yazılışının bir vuruş olarak değerlendirildiğini anlatanr Küçük, kendisinin 3 bin 863 vuruş gerçekleştirdiğini ifade etti. Donanımlı bir zabıt katibi olmayı istediği için okul öncesinden klavye çalışmaya başladığını belirten Lale Küçük, klavyesini okulda geliştirdiğini kaydetti.

Yarışmaya kendi rekorlarını kırmaya gittiklerini söyleyen Muhammed Uçar ise "Okulda yaklaşık olarak 3 bin 750'lerde yazabiliyorduk. Yarışma ortamının heyecanına yenik düşmedik aksine o heyecanla okuldaki rekorumuzu kırdık. Ben 3 bin 860, arkadaşım ise 3 bin 863 vuruş yapmayı başardı" dedi.

Adalet Meslek Yüksekokul'unun 2010-2011 akademik yılında öğrenci aldığını belirten Öğretim Görevlisi Recai Alihocagil, 12'ncisi düzenlenen klavye yarışmasına 6'ncı kez katıldıklarını söyledi. Yeni kurulan bir okul olmalarına rağmen yarışmada üçüncü olan öğrencilerinin büyük bir başarı gösterdiğini anlatan Alihocagil, üçüncülük kupasını üniversiteye kazandırmaktan duydukları mutluluğu ifade etti.