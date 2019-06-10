DHA YURT BÜLTENİ-2

1)BURSA'DA ŞİŞE DEPOSUNDA KORKUTAN YANGIN Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir cam şişe deposunda yangın çıktı. Kısa sürede depoyu saran yangını södürme çalışmaları devam ediyor. Bursa'nın İnegöl ilçesi İhtisas Organize Sanayi Bölgesinde bulunan şişe deposunda bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Alevleri fark eden çalışanlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen 6 itfaiye aracı ve 21 itfaiye eri yangına 3 taraftan müdahale ediyor. Ekiplerin, yangını söndürme çalışmaları sürüyor. Görüntü Dökümü

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-İtfaiye ekiplerinden detaylar

-İtfaiye ekiplerinin yangına müdahale etmesinden detaylar.

-Genel detaylar Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL, (Bursa), (DHA) ============================================== 2)ŞANLIURFA CEYLANPINAR'DA TARIM ARAZİSİNE DÜŞEN YILDIRIM, 10 BİN DÖNÜM EKİNİ KÜL ETTİ ŞANLIURFA'nın Ceylanpınar ilçesinde, tarım arazisine yıldırım düşmesi çıkan yangında 10 bin dönüm ekin kül oldu.

Ceylanpınar ilçesinde akşam saatlerinde Tarım İşletmesi Genel Müdürlüğüne ait Akrepli, Gümüşsü, Karataş, Beyazkule işletmesi ve Sareççeşme mahallesinde buğday ekili arazilere yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı. Ekili alanlarda çıkan yangın rüzgarın da etkisiyle çevreye yayıldı. Şanlıurfa v 19 MAYIS GÜNDEMİe çevre ilçelerden gelen itfaiye ekiplerinin yanı sıra polis ve jandarma da yangına TOMA'larla müdahale etti. Güçlükle kontrol altına alınan yangında buğday ekili yaklaşık 10 bin dönüm alan kül oldu.

Görüntü Dökümü

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- Ekin yangınına müdahale eden iş makinesi

- Kendi imkânlarıyla yangına müdahale eden işçiler

- Bölgede önlem alan güvenlik güçleri

- Genel detay görüntüler

- İtfaiye ekipleri (Haber-Kamera: Şafak SAĞ-ŞANLIURFA-DHA) ============================================== 3)ADANA BERABER ALKOL ALDIĞI ARKADAŞINI ÖLDÜRDÜ ADANA'da'nın Seyhan ilçesinde, beraber alkol aldığı arkadaşı M.T. (17) tarafından bıçaklanan Mert Özgencil (28), hayatını kaybetti. Olay, saat 23.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Ziyapaşa Mahallesi Kıyıboyu Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Mert Özgencil, M.T. ve bir arkadaşı sulama kanalı kıyısında alkol alıp, sohbet etmeye başladı. Sohbet sırasında Özgencil ve M.T., bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.T., yanında taşıdığı bıçakla Özgencil'i göğsünden ve kolundan yaraladı. Özgencil, kanlar içinde yığılırken, M.T. ise kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Özgencil, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Olay yerinden kaçan M.T. ise kısa sürede polis tarafından yakalandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Görüntü Dökümü

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- Olay yeri inceleme polislerinin çalışması

- Olay yerinden görüntü

- Cinayet zanlısı M.T.'nin sağlık kontrolüne getirilmesi ADANA/DHA ============================================== 4)ATATÜRK ADASI'NA BÜYÜK İLGİ İzmir'in Foça ilçesine 3 mil uzaklıktaki, özellikle Foça yönünden bakıldığında kusursuz bir Atatürk profilini andıran 'Atatürk Adası' fotoğraf çektirmek isteyen vatandaşları ağırlıyor.

Foça açıklarında bulunan, görsel güzelliğinin yanı sıra suyunun temizliği ve yaşayan balık çeşitlerinin bolluğuyla bilinen 'Hayırsız Ada'nın ismi, 2014 yılında Atatürk Adası olarak değiştirildi. Foça yönünden bakıldığında Atatürk'ün profilini andıran adanın fotoğrafını çekmek isteyenler, tur teknelerinin düzenlediği gezilere katılıyor. Ziyaretçiler, Atatürk Adası'nın Türk bayrağı dikilmesiyle daha da güzelleşeceği görüşünü savundu. Yöre halkından Huzeyfe Kaysı, "Burası daha önceden Hayırsız Ada olarak biliniyordu. Foça'yı ve Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürkümüzü sevenler adanın isminin 'Atatürk Adası' olarak değişmesini sağladı. Foça yönünden bakıldığında ada, Atatürk'ün profil silüetine benziyor. Bize Gazi'yi anımsatıyor. Bu Foça ve bizim için güzel bir şey" dedi.

Görüntü Dökümü:

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- Drone çekimleri

- Adadan görüntü

- Huzeyfe Kaysı ile röportaj

- Genel ve detay görüntü Haber-Drone: Mehmet CANDAN - Seyfi GÜL - Kamera: Tekin GÜRBULAK / İZMİR, (DHA) ============================================== 5)OTİZİMLİ ERKAN KIZILDAĞ, HAYATA SANATLA TUTUNUYOR İzmir'de otizmli ressam Erkan Kızıldağ (27), hayata resim yaparak tutunuyor. Zamanının büyük bölümünü sanata ayıran ve şimdiye kadar 8 kişisel sergi açan Kızıldağ, sergilerden elde ettiği gelirle de bir öğrenciye burs veriyor. Şimdi de Yeşilçam'ın ünlü isimlerinin portelerinden oluşan yeni bir sergi açmaya hazırlanan Erkan Kızıldağ'ın en büyük hayali ise sunucu Beyazıt Öztürk ile tanışmak. İzmir'in Narlıdere ilçesinde yaşayan otistik ressam Erkan Kızıldağ, yaptığı kara kalem, suyu boya, yağlı boya resimleri ile ilgi odağı oldu. Hasan Tahsin İş Eğitim Lisesi'nden mezun olan ve annesi Hürcan Küçükkurt (57) ile birlikte yaşayan genç ressam, şu ana kadar 8 sergi açtı. Açtığı sergilerden elde ettiği gelirle de bir öğrenciye burs veren ve Mardin'de açılan bir kütüphaneye kırtasiye desteği sağlayan Erkan Kızıldağ, Yeşilçam filmlerinin unutulmayan oyuncularından Adile Naşit, Sadri Alışık, Türkan Şoray gibi ünlü isimlerin portrelerinden oluşan 9'uncu sergisini açmaya hazırlanıyor. Resim yaparak hayata tutunan Kızıldağ, "Önce sulu boya ile resim yapmaya başladım. Şimdi yağlı boya ve karakalem çalışması yapıyorum. Çok resim yaptım. Karşıyaka, Buca, Narlıdere'de sergi açtım. Öğrencilere burs verdim" dedi.

'BAZEN TUVAL ALACAK PARAYI BİLE BULAMIYORUZ'

Yaptığı tablolardan birinde dünyaca ünlü ressam Pablo Picasso gibi iyilikleri ve güzellikleri anlatmak istediğini söyleyen Erkan Kızıldağ, "Bundan sonra yeni bir sergi açmayı planlıyorum. Yaptığım birçok resmi de Beyazıt Öztürk'e gönderdim. Ama bir haber gelmedi. Ben Beyazıt Öztürk ağabeyimi çok seviyorum. Onu çok görmek istiyorum" diye konuştu. Eşinden ayrılan Hürcan Küçükkurt da, Erkan Kızıldağ'ın otizmli olduğunu 3 yaşında fark ettiğini belirtti. Henüz o yaşlarda oğlunun eline kalem verdiğini ve onu sergilere götürdüğünü anlatan Hürcan Küçükkurt, zaman zaman tuval alacak parayı bulamadıklarını ama Erkan Kızıldağ'ın tüm sorunları bir şekilde aşarak resim yaptığını belirtti. Küçükkurt, "Ağır bir hayat yaşadık ama her şeye güzel bakmak gerekiyor. Sanata yöneldik. Oğlum müzik ve resimle hayata bağlandı. Resim ve müzik oğluma çok iyi geldi. Sanatla biz dışa açıldık. Oğlum 10 yıldır Narlıdere AKM'de tiyatro oynuyor" dedi. Görüntü Dökümü:

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-Erkan Kızıldağ resim yaparken görüntü

-Yaptığı resimlerden görüntü

-Karakalem çalışmasından görüntü

-Erkan Kızıldağ ve annesi ile röp.

-Genel ve detay görüntü

Haber: Umut KARAKOYUN-Kamera: Mücahit BEKTAŞ/ İZMİR, (DHA) ============================================== 6)DENİZ TUTKUNU MİÇO, İLGİ ODAĞI OLDU İzmir'in Çeşme ilçesinde tur teknelerinde yaşayan 'Miço' adlı golden retriever cinsi köpek, yüzmeyi sevmesiyle dikkat çekiyor. Sıcakların da etkisiyle günboyu denizden çıkmayan köpeği görenler, sevimli hareketlerini dakikalarca izliyor.

Çeşme ilçe merkezinde faaliyet gösteren tur tekneleri çalışanlarının bakımını üstlendiği 'Miço' adlı golden retriever cinsi 4 yaşındaki erkek köpek, sempatik hareketleriyle vatandaşın ilgi odağı oldu. Havaların ısınmasıyla birlikte denize giren tatilciler, yanı başlarında deniz keyfi yapan sevimli köpeği görünce tebessüm etti. Bölgedeki tur teknelerinin çalışanları, Miço'nun günlerinin bir denizci gibi teknelerde geçtiğini ve yüzmeyi çok sevdiğini belirterek, "Adı üstünde Miço, yani tam bir denizci. Tüm sahilin maskotu oldu" dedi. Görüntü Dökümü:

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- Miço'nun denize atlayışı görüntü

- Terliği yüzerek getirmesi görüntü

- Miço'nun denizde yüzmesi görüntü

- Tekne tayfası röp.