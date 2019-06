DHA YURT BÜLTENİ - 2

Manisa'nin Salihli ilçesindeki bir ortaokulunun yemekhanesinde kurulan atölyede öğrenciler parayı bulan Lidyalıların başkenti Sardes Antik Kenti'ni simgeleyen 'Aslan başı'nı kokulu sabunlar ve biblolarda kullanarak hem kentin tanıtımına katkı sağladı, hem de okul aile birliği bütçesine gelir elde etti. Sart Mahmut Ortaokulu'nun yemekhanesinde, tasarım ve beceri atölyesi kuruldu. Atölyede, tarihte ilk kez altın ve gümüş paranın basılarak kullanıldığı, Lidya Krallığı'nın başkenti Sardes Antik Kenti'yle ilgili magnet, masa üstü bibloları ve kokulu sabun gibi hediyelik eşyalar üretilmeye başlandı. Antik kentteki kazılarda bulunan ve üzerinde aslan başı yer alan sikkelerden esinlenerek, ürünlerin üzerine aslan başı baskısı yapıldı. Öğrencilerin ürettiği bu ürünler, hem antik kentin tanıtımına katkı sağladı hem de okula gelir getirdi. Masa üstü biblonun 30 TL, magnetin 5 TL, sabunun ise 2 TL'den satıldığı belirtildi. Sart Mahmut Ortaokulu Müdürü Hasan Kaba, turistlerin antik kentle ilgili anı ve hatıra eşyası bulunmaması nedeniyle üretime başladıklarını belirterek, "Ürettiğimiz ürünler, ilgi gördü. Antik kenti tanıtıp okulun aile birliği bütçesine katkı sağladık. Ayrıca ilimizden her yıl yüzlerce öğrenci ve eğitimci, Erasmus projesi kapsamında, Avrupa Birliği ülkelerine gidiyor. Giderken de atölyemizde üretilen eserleri götürüyor. Böylelikle, Sardes'in tanıtımına ayrıca katkı sağlandı" dedi. Teknoloji ve Tasarım Öğretmeni Zarife Duman, "Gönüllü öğrencilerimizle çalışıyoruz. Yaşadığımız bölgenin tarihine sahip çıkıp tanıtımını yapıyoruz. Ayrıca elde ettiğimiz gelirle okul aile birliğimize katkıda bulunuyoruz" dedi. ÖĞRENCİLER MEMNUN Okulun 7-D sınıfı öğrencisi Sude Akmaz, "Atölyede çalışmayı seviyorum. Okul dışı zamanlarımda atölyeye gelerek hem üretiyorum hem de Sardes'in tanıtımına katkı sağlıyorum" dedi. 7- D sınıfı öğrencilerinden Gülfidan Begtaş ise, "Yaşadığımız yer Sart. Lidya Uygarlığı'nın başkenti ve tarihte paranın basıldığı ilk yer. Bu atölyede yaptığımız çalışmalarla hem tarihimizi yansıtıyoruz hem de üretiyoruz. Bu projede yer aldığım için kendimi çok şanslı hissediyorum" dedi.

Babalar için sesli kolye tasarladı

Babalar Günü için hediye arayışları sürürken İzmir'de tarihi Kemerlatı Çarşısı'nda bir kuyumcu 'sesli kolye' tasarladı. Kolyeye görüntü yükleniyor, QR kodunu (karekodu) akıllı telefonlarına indirenler kendisine iletilen sesli mesajı dinliyor.

Babalar Günü'nde babalarına parfüm, saat ya da kravat gibi sıradan hediye almak istemeyenler sevgilerini sesli mesajlı kolyelerle iletiyor. İzmir'deki bir kuyumcu da Babalar Günü için sesli kolye tasarladı. Her kolye için kişiye özel üretilen QR kodunu (karekodu) akıllı telefonlarına indirenler sadece kolye üzerindeki karekod ve 'sesli kolye' uygulaması ile erişebilecekleri çok özel görüntüleri hediyelerine ekledi. Ürünlerinde teknolojiyi kullanan kuyumcu Osman Nuri Çam, 200 TL'den satışa sunduğu sesli kolyelerle müşterilerinin ilgisini çekti. Babalar Günü için yeni bir ürün yelpazesi sunduklarını anlatan Çam, şöyle dedi:

"Çocuklar babalarıyla ya da anneler eşleriyle çekildikleri fotoğrafları bize gönderiyor. Lazer makinesinde gümüşü astar haline getirip bilgisayarda bu fotoğrafı işliyoruz. Makine astarı kazıyor ve kesiyor. Gümüş plakanın üzerine fotoğraf işleniyor. Daha sonra cila ve boya işlemi yapılıyor. Aynı işlemi kolye ucunda olduğu gibi kol düğmesi, anahtarlık, şövalye yüzüğü ya da kravat iğnesi gibi hediyeliklerde de uygulayabiliyoruz. Farklı tasarımlarla satışa sunuyoruz."

Fotoğrafın uygulandığı hediyelik malzemelerin arkasına bir karekod yerleştirdiklerini anlatan Çam, hediyeyi alan babaların telefonlarına yüklediği uygulamayla kendilerine özel mesajı istedikleri an izleyebileceğini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hediye edilecek objelere görüntü veya ses yükleyebilecekleri bir uygulama geliştirdik. Ürünün arkasındaki karekoda sesli mesaj yükleyip eşlerine ya da babalarına hediye verebiliyorlar. Müşteriler internet üzerinden de bize ulaşıyor. Sosyal medyada duyurular yapıyoruz. İnsanların ilgisini çekiyor, talepler arttı. Karekoda videolarını yükleyip babalarına hediye edebiliyorlar. Bu hediye sadece Babalar Günü için değil eşler arasında da ilginç bir hediye olarak dikkat çekiyor."

UNUTULMAZ HATIRA

Her yıl aldığı klasik hediyelerden vazgeçmek istediğini dile getiren Yusuf Karaaslan (14) da babasına bu yıl sesli kolye vereceğini söyleyerek "Babama hep parfüm alıyordum. Bu yıl farklı birşey almak istedim. İnternette gördüm ve buraya geldim. Babam için görüntü çekeceğim. Babam için unutulmaz bir hatıra olacak" dedi.

