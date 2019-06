DHA YURT BÜLTENİ - 2

Görüntü Dökümü

-----------

-Sokak kedisinin çeşmeden su içmeye çalışma anı cep telefonu görüntüsü

-Zabıta memuru Ömer Veli Dinç’in kediye su içirmesi cep telefonu görüntüsü

-Zabıta memuru Ömer Veli Dinç su içerken

-Zabıta memuru Ömer Veli Dinç, kaba su doldurup ağaç dibine bırakması

-Zabıta memuru Ömer Veli Dinç röportaj

-Detaylar

Süre: 02.07 Boyut: 238 MB

Haber-Kamera: Mehmet İNAN/BURSA,(DHA)

=====================

Amerika'dan Kars'a gönül köprüsü kurdular

Amerika'da Türk öğrenciler tarafından kurulan Humans First Gençlik Kulübü Başkanı Lal Yatağan ile yönetim kurulu üyeleri Kars'a geldi. Selim ve Susuz ilçelerinde öğrencilerle buluşan Yatağan ile gençler, eğitim faaliyetlerinde bulundu. Özgüven kazanma, drama eğitimi, İngilizce dersi veren 7 misafir genç, ilkokul öğrencileriyle oyunlar oynadı, halaylar çekti. Yöresel yemekler ikram edilen gençler, ilkokul öğrencilerine alzhaimer hastalığı hakkında bilgiler verdi.

Amerika'da eğitime giden Gönül Ceylin Şener tarafından kurulan Humans First Gençlik Kulübü, Çin, Hindistan ve Amerikalı bir çok genci çatısı altında buluşturdu. Amerika'da bir çok sosyal etkinlik yapan Humans First Gençlik Kulübü, faaliyetlerini Türkiye'de yaygınlaştırmaya karar verdi. Gönül Ceylin Şener'in ardından kulübün başkanlığını üstlenen Karslı Lal Yatağan, memleketindeki okullarda etkinlik yapmak üzere arkadaşlarıyla Amerika'dan yola çıktı. Başkan Yatağan ile birlikte Gönül Ceylin Şener, Selim İyidirli, Belçim Kahraman, Özge Mant, Ata Öztürk ve Neva Karakuzu uzun bir yolculuğun aRdından Kars'a ulaştı.

Başkan Lal Yatağan ve beraberindeki gençler, 'Doğuya Köprü Projesi' altında geldikleri Kars'ta Susuz ilçesi İncesu köyü, Selim ilçesi Celal Kahraman Kız Yurdu, Selim ilçesi Yaylacık köyü Yaylacık Celal Kahraman İlköğretim Okulunda öğrencilerle birlikte bir dizi etkinlikte bulundu. İlkokul öğrencilerine öncelikle özgüven kazanmanın yollarını öğreten gençler, oyunlarla İngilizce dersi verdi. Köydeki okullarda eğitim gören öğrencilerle oyunlar oynayan 7 misafir genç, müzik eşliğinde halaylar çekti. Yöreye uygun yemeklerin ikram edildiği gençler, ilkokul öğrencilerine Alzhaimer hastalığı farkındalılığı için bilgiler de verdi.