DHA YURT BÜLTENİ-2

ARDAHAN Valisi Mustafa Masatlı, heyelan meydana gelen Posof ilçesine bağlı 50 haneli, 95 nüfuslu Savaşır köyünde incelemelerde bulundu. 4 evde ağır, 13 evde ise hafif hasar oluştuğunu belirten Vali Mustafa Masatlı, "Heyelanın boyutu tespitler ve inceleme sonucu netlik kazanacak. Köy için ilk etapta güvenlik açısından tahliye kararı verildi. AFAD'dan ekiplerimiz ile üniversiteden uzman ekiplerin incelemesi sonucu köyün başka yere tahliyesine karar verilecek" dedi. Posof İlçesine 16 kilometre mesafede ve Gürcistan sınırında bulunan 50 haneli Savaşır Köyü'nde geçtiğimiz günlerde heyelan meydana geldi. 4'ü ağır 13 evde hasara yolaçan heyelan sonrası vatandaşlar ilçe merkezindeki boş lojmanlara yerleştirildi. Vali Mustafa Masatlı, heyelan tehdidinde olan Savaşır Köyü'nde incelemelerde bulundu. Köyde hasar tespit çalışmalarına başlandığını belirten Vali Masatlı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızdan ilk etapta 80 bin lira, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan da (AFAD) 150 bin liranın valilik hesaplarına ulaştığı bilgisini verdi. Paraların vatandaşların acil ihtiyaçları için dağıtıldığını kaydeden Vali Masatlı, "Ekiplerimiz saha da çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalar sonucunda ilk etapta 4 tane ağır hasarlı, 13 tanede hafif hasarlı bina tespit edilmiştir. Bunlarla ilgili 4 tane ağır hasarlı bina ile ilgili vatandaşlarımız tahliye edilerek ilçemizdeki boş olan lojmanlara yerleştirilmiştir. Diğer taraftan hafif hasırlı ailelilerimiz de yayla evlerinde rahatça konaklayabilmeleri için afat çadırları kurulmuştur. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızdan ilk etapta 80 bin lira bir kaynak gelmiştir. Bunu vatandaşlarımıza harcıyoruz. Diğer taraftan alt yapı için İçişleri Bakanlığı AFAT Dairesi Başkanlığımızdan 2 milyon 500 lira para talep edildi. Bunun dışında acil ihtiyaçlar içinde İçişleri Bakanlığımızdan 400 bin lira para talep ettik. Bunun 150 bin lirası hesaplarımıza intikal etmiştir. Onu da şuan itibariyle vatandaşlarımıza dağıtıyoruzö diye konuştu. Heyelan sonrası irtibata geçtikleri AFAD Yönetimi Başkanlığı'nın köydeki hareketliliğin izlenmesini istediğini belirten Vali Masatlı, "Teknik ekip gerekli izlemeyi yapacak ve bunun sonucunda da köyle ilgili kesin karar verilecek. Bizim için en önemlisi burada herhangi bir can kaybının olmamasıdır. Çünkü; onun telafisi mümkün değildir. Devletimiz güçlü ve büyük bir devlettir. Bu tür hasarları, bu tür afetleri kolaylıkla izole edecek, tedbirler alacak, vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılayacak durumdadır. Devlet olarak buradayız. İnşallah vatandaşlarımızın sorunlarına en kısa sürede cevap bulacağız" dedi. Vatandaşların "Köyümüzü başka yere tahliye mi edeceksiniz? sorusuna ise Vali Masatlı; "Bu kararı vermek için henüz çok erken, izlemimler ve tespitler sonucu netlik kazanacak. Bu işin netlik kazanması için zamana ihtiyaç var. Bakalım önümüzdeki günlerde toprak kayması devam edecek mi? Evlerde ki hasarlar büyüyecek mi? Bunları uzman ekiplerimiz bir incelesin rapor etsinlerö cevabını verdi.

Haber ve Kamera: Muhammed Sami MARAL / MUŞ, (DHA)

5)NOSTALJİ MERAKLISI GENÇ, OTOMOBİL TEKLİF ETTİKLERİ PLAKLARINA GÖZÜ GİBİ BAKIYOR

Bursa'da küçük yaşlardan beri plaklara merakı olan Eray Vardar (25), çocukluğundan bu yana biriktirdiği harçlıklarıyla satın aldığı plaklara gözü gibi bakıyor. Hemen hemen her gün plaklarını özenle temizleyen ve bakımını yapan Vardar, "Şu an binden fazla plağım var. Antikacılar, bana 50 bin lira gibi bir fiyatlar teklif etti hatta araba takası teklif ettiler. Ben kabul etmedim. Onlara gözüm gibi bakıyorum. Bu plakları ömür oyu saklayacağım. Benim için bir hazineden daha değerli." dedi

Bursa'da yaşayan Eray Vardar, 10 yaşında anneannesinin evinde dinlediği sanatçı Mine Koşan'ın plağıyla başlayan merakını 15 yıldır devam ettiriyor. İlkokulda ailesinden aldığı harçlıkları biriktirerek antikacılardan plak satın alan Eray Vardar, yaşıtları gibi dijital ortamda popüler müzikleri dinlemek yerine evinde bulunan pikaplarla plaklarını dinliyor. Hemen hemen her gün plaklarını özenle temizleyen Vardar, bine yakın plağını satmayı düşünmüyor.