DHA YURT BÜLTENİ-2

ANTALYA'da göreve giderken bir otomobille çarpışıp yan yatan polis aracındaki iki polis yaralandı. Kaza, saat 23.30 sıralarında Kepez ilçesi Güneş Mahallesi Mehmet Atay Caddesi üzerinde meydana geldi. Gelen ihbara giden polis ekibinin bulunduğu 07 A 7476 plakalı araç, cadde üzerindeki ışıklı sistemde Mazlum Karaer'in kullandığı 07 MOK 08 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle yan yatan polis aracındaki iki polis memuru yaralandı. Polis memurları, kazayı duyup gelen çevredekiler tarafından araçtan çıkarıldı. Haber verilmesiyle olay yerine itfaiye, polis ve sağlık görevlileri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralı polisler, ambulansla Kepez Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Her iki polis memurunun sağlık durumunun iyi olduğu kaydedildi. Kazadan yara almadan otomobil sürücü Karaer ise ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü. Polis aracı çekiciye yüklenmesi için çevredekilerin ve gelen polis görevlilerinin yardımıyla düzeltildi. Kaza nedeniyle trafiğe kapatılan yol, araçların çekici yardımıyla götürülmesinden sonra yeniden trafiğe açıldı.

AYDIN'ın Koçarlı ilçesinde bir milyona yakın çam ağacının çoğunluğunu 'Basra böceği' denilen hastalık sardı. Ağacın özsuyunu emerek kurutan Basra böceği nedeniyle 14 kırsal mahalledeki yaklaşık 8 bin köylünün geçim kaynağı fıstık çamları yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Köylüler Basra böceği ile mücadele için yetkililerden yardım istedi. Koçarlı ilçesinde köylülerin en önemli geçim kaynağı fıstık çamı. Mazon Bölgesi'nin kırsal 14 mahalledeki yaklaşık 8 bin köylü, fıstık çamı yetiştiriciliği yapıyor. Yaklaşık 1 milyon çam ağacının bulunduğu ilçede, çam fıstığından üretilen künarlar, yurt dışına ihraç ediliyor. Kalitesine göre kilogramı 300 TL'ye kadar satılıyor. Ancak Koçarlılı, fıstık üreticileri, ağaçları istila eden Basra böceği nedeniyle dertli. Ağaçların gövde ve dallarındaki özsuyu emerek kurumasına neden olan Basra böceği ile mücadelede güçlük çekilirken, ürün rekoltesi de her geçen gün yüzde 50 oranında düşüyor. 2015 yılında 1000 ton olan çam fıstığından üretilen künar rekoltesi bu yıl toplam 60 tona kadar düştü. Basra böceği nedeniyle gövdesi ve dalları beyaz pamuksu bir doku ile kaplanan ve kurumaya başlayan çam ağaçları köylülerin yüreğini sızlatıyor. Muğla Tarım ve Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait olan çam ağaçlarında, bölgede çok sayıda çam balı üretimi yapan arıcının da bulunması nedeniyle Basra böceğine karşı kimyasal ilaç kullanımının yasak olduğu belirtildi. 'NE YAPACAĞIMIZI ŞAŞIRDIK' Aynı zamanda fıstık çamı üretici olan Mersinbelen Mahalle Muhtarı Mustafa Ali Tosun, Basra böceğinin tüm çam ağaçlarına zarar verdiğini belirterek, şöyle dedi: "Bunu gerekli yerlere ilettik ama şu ana kadar bir çalışma yapılmadı. Bu böcekler yılda 2- 3 kez üreme yapıyor ve milyonlarcası ağaçları sarıyor. Çam ağaçlarının suyunu emiyor, gelişimini engelleyerek kurutuyor. Verim de yarı yarıya düştü. Tüm üreticiler bu durumdan çok mağdur. Çamların bakımlarını, budamasını ve dibinin gübrelemesini yapıyoruz. Biz bu böcekten bir türlü kurtulamadık. Herhangi bir ilaç uygulaması da yapamıyoruz çünkü pek ilaçtan etkilenen bir böcek de değil. Bu bölgede herkesin 500 ile 1000 arasında çam ağacı var. Üretici ağaçlardan 10 ton ürün alıyorsa bu zararlının olduğu yerlerde bu rakam, 5 tona düştü. Kozalağın içindeki künarın kalitesi de düşüyor. Çam fıstığı üretiminden umduğunu bulamayıp, kırsal mahallerimizden şehre göç de başladı. Bu nedenle bir an önce bu zararlıya karşı gereken önlemlerin alınmasını bekliyoruz." 'HERKES DURUMDAN ÇOK RAHATSIZ' Çallı Mahalle Muhtarı Hasan Sarıoğlu ise çam ağaçlarına zarar veren Basra böceği ile mücadele için başta Tarım ve Orman Bakanlığı olmak üzere yetkililerden yardım beklediklerini söyledi. Sarıoğlu, "Bu şekilde giderse ilerleyen yıllarda çam ağaçları bu bölgede tamamen yok olacak. Köylü de ya başka ürünlere yönelecek ya da şehre göçecek. Durumdan çok rahatsızız. Buradaki köylerin yüzde 99'u geçimini çam fıstığından sağlıyor. Daha önce mahallemizden yıllık 1 milyon lira gelir elde edilirken şimdi bu gelir 100 bin liraya kadar düştü. Çaresizce bekliyoruz" diye konuştu. 'KÜÇÜK BÜYÜK TÜM AĞAÇLARI SARIYOR' Künar üreticisi Tunay Aslan da Basra böceğinin küçük veya büyük ağaç seçmediğini, ağacın gövdesini ve dallarını sardığını belirterek, "Beyaz pamuksu dokunun içinde sarı böcekler oluyor. Çamın kabuğunun içerisinde larva bırakıyorlar. Sürekli ürüyorlar. Zor durumdayız" dedi. Koçarlı Ziraat Odası Başkanı Mutlu Öztürk de ağaçların Tarım ve Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait olması nedeniyle kendilerinin yapacağı fazla bir şey olmadığını vurgulayarak, "Benim kendi ağaçlarım da var. Onlar da da aynı hastalık var" dedi. Basra böceği için kimyasal ilaç kullanamadıklarını vurgulayan Tarım ve Orman Koçarlı Orman İşletme Şefi Mustafa Kurşunoğlu, şu ana kadar o zararlı ile biyolojik mücadele edecek başka bir böceğin olmadığını da kaydetti. Kurşunoğlu, o bölgede arıcılık yapanların çok olmasından dolayı Basra böceği de olduğuna da dikkati çekti.

“DÜĞÜN SEZONUNDA TALEPLER YOĞUN OLUYORö 2 yıldır kadehlere karikatür çizdiğini belirten Arıtürk, “Bu sürede güzel bir yol kat ettim. Şu an gerçekten yoğun bir talep var. Özellikle yaz aylarında düğün sezonunda gelin damat kadehlerimiz, kayın valideler, anneleri de işin içine alıyoruz. Güzel konseptler çıkarıyoruz. Talepler oldukça yoğun. İşe ilk başladığımda ortalama 7-8 saatte bir kadeh çıkarıyordum. Daha sonra tekniği geliştirerek, boyanın kuruma süresi ile birlikte 3 saate düşürdüm bu süreyi. 3 saatte bir kadeh tamamlanmış oluyor.ö dedi. Kadehlere karikatürlerinin yapılmasını isteyen müşterilerinin kendisine fotoğraf gönderdiklerini belirten Nurseda Arıtürk, “Genel anlamda fotoğraflar üzerinden elbiseleri, saç renkleri, göz renkleri, aksesuarlarını baz alarak bunları karikatür çalışması yapıyoruz. Daha sonra bunu kadehe aktarıyoruz. Günde 7-8 kadeh yapıyorum.ö şeklinde konuştu.

MUŞ’ta tütün ekimi dönemi başladı. Tütün fidelerini toprakla buluşturan köylüler, yaklaşık 45 gün sonra hasat yapacaklarını söyledi.

Muş’ta çiftçilerin önemli gelir kaynakları arasında yeralan tütün fideleri ekiliyor. Yaklaşık 8 bin üreticinin bulunduğu kentte ilk tütün fideleri Harman Köyünde toprağa dikildi. Geçimlerini tütünden sağlayan yaklaşık 250 haneli köyde küçük büyük herkes tarlalarda mesai yapıyor. Nisan ayında üretmeye başladıkları yeşeren fideleri, ekime hazırladıkları tarlaya diktiklerini söyleyen Alaattin Çetin, 45 gün sonra da hasat yapmayı planladıklarını belirtti. Tütünün yöre çiftçisinin önemli gelir kaynağı olduğunu vurgulayan Çetin, 10 dekar alandan 50 bin lira gelir sağladıklarını kaydetti.

Köydeki her bir evin nüfusunun 10 kişi olduğunu söyleyen tütün üreticisi Cüneyt Çetin de geçim kaynaklarının tütün olduğunu bildirdi. Evlerde gencinden yaşlısına kadar her kesin tütün ekimi, sulama, hasadı ve desteleme yaptığını vurgulayan Cüneyt Çetin, her ailenin nüfusuna göre ekim yaptığını belirtti. 7 kişilin bir aile olduklarını ifade eden Cüneyt Çetin, ekim yaptıkları 5 dekar alandan ortalama 600-700 kilo tütün elde etmeyi hedeflediğini ifade etti.

