DHA YURT BÜLTENİ-2

ERZURUM'un Oltu ilçesinde 1983 depreminde hasar gören ve çatlakları büyüyen Mısr-i Zunun Camii'nin minaresinin yıkımına karar verildi. Yıkım ustası Razi Pala, matkap ve spiral taşı ile 15 metre yüksekliğindeki minareyi yıkmaya başladı. Oltu İlçesi Halitpaşa Mahallesi'nde 1969 yılında yaptırılan Mısr-i Zunun Camii'nin minaresi 1983 yılında meydana gelen depremde zarar gördü. Tuğladan inşa edilen minarede deprem sonrası oluşan çatlaklar her geçen yıl biraz daha büyüdü. Minaredeki tehlikenin büyümesi üzerine vatandaşlar yıkımına karar verdi. Oltu Belediyesi'ne de bilgi veren vatandaşlar, tuttukları ustayla yıkımı başlattı. 15 metre yüksekliğindeki minare yıkımını alan Razi Pala, hilti ve spiral taşı ile tuğla minarenin sökümüne başladı. Daracık minarede çalışmanın çok zor olduğunu belirten Razi Pala, "Her an dikkatli olmak zorundasın. Toz bir taraftan, tehlike birtaraftan. Burada belli bir düzen, iş makinası yok" dedi. Halitpaşa Mahalle Muhtarı Orhan Kul, "Camimizin minaresi 1983 depreminde zarar gördü. Geçen zaman içerisinde tehlike oluşmaya başlayınca Oltu Belediyesi yöneticilerinin bilgisi dahilinde yıkımı başlattık. Razi Pala ustanın yıkımı tamamlamasından sonra camiye yeni bir minare yaptıracağız" diye konuştu.

HAYALİ HASTANELERDEKİ ÇOCUKLARLA RESİM YAPMAK

Hayallerinden de bahseden Uğurlu, "Benim en büyük hayalim, bir hastanedeki onkoloji servisinde özellikle çocuklar için resim saatleri yapmak. Bir saat taş boyayalım, bir saat tuval alıp içinden geçenleri yapsınlar. Bunu gönüllü olarak yapıp yüzlerindeki mutluluğu görmek istiyorum" dedi.

Kemoterapi sürecinin çok zor geçtiğini söyleyen Uğurlu, "Bir sene boyunca insanlarla fazla iletişim kurmadım. Resim yapmaya kara kalemle başladım, sonra her boyayı, her kağıdı denedim. Oğlumun okulunun duvarlarını boyadım, taş boyama yaptım. Beğenildiğini fark edince geçen sene mart ayında ilk sergimi açtım. Daha sonra resimlerimin fotoğraflarını sosyal medyada paylaşmaya başladım ve şu an portre siparişleri alıyorum. Tuvallerde akrilik kullanıyorum, yağlı boyada tiner olduğu için korkuyorum. En çok çalışmayı sevdiğim boya kuru pastel. Taslak çizmeden, gözle başlayarak çiziyorum portreleri. En çok çocuk ve yaşlı portreleri çizmeyi seviyorum. Herkes bana çizdiğim portrelere bakarken portresi yapılan kişinin neler hissettiğini görebildiklerini söylüyor. Bu çok hoşuma gidiyor. En çok beğenilen resmim bir madencinin portresi, onu gören herkes madencinin çektiği acıyı gözlerinde gördüklerini söylüyor" dedi.

Son kontrolünde sağ memesinde de 2 küçük kitlenin belirlendiğini anlatan Uğurlu, "Henüz iyi ya da kötü huylu oldukları belli değil. 6 ay bekleyeceğim, geçmişten gelen korkularım var fakat resimle bu korkuyu biraz öteliyorum. Her gün çocuklar uyuduktan sonra 2 saat resim yapıyorum. Yapmaya başlamadan 'Benim terapi saatim geldi' diyorum" diye konuştu.