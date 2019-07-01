DHA YURT BÜLTENİ - 2

Ceylin'in 60 bin liralık tedavisi için yardım kampanyası

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde, nadir görülen tuberoskleroz hastalığıyla dünyaya gelen 6 yaşındaki Ceylin Sönmez'in 60 bin liralık tedavi masrafı için, eşinden 6 yıl önce ayrılan ve işsiz olan annesi Nurdan Arabacı (47), valilik onayıyla yardım kampanyası başlattı. Kızının günde en az 7 kez çığlık, kahkaha ya da kendisini sıkarak nöbet geçirdiğini anlatan Arabacı, "Nöbetler ve hastalığı beynindeki hücreleri öldürdüğü için Ceylin yürüyemedi, konuşamadı. Yaşıtlarından da bu anlamda çok geri kaldı. Ayrıca hastalığımızın yan kolu olan otizm var. O da dengesini sağlamasını engelledi. Tedaviyle kızımın yaşıtları gibi yaşamasını istiyorum" dedi.

Bozüyük ilçesinde oturan Nurdan Arabacı’nın iki çocuğundan biri olan 6 yaşındaki Ceylin Sönmez’e henüz 40 günlük bebekken, çok nadir görülen vücutta ve beyinde tuber üreten tuberoskleroz hastalığı teşhisi konuldu. İlaç tedavisine başlanan Ceylin, tuberoskleroz hastalığının beynin farklı bölgelerini etkilemesi nedeniyle otizmli oldu. Ayrıca gözlerindeki 2 derece olan bozukluk kısa sürede 7’ye kadar yükseldi. Eşinden 6 yıl önce ayrılan ve işsiz olan anne Nurcan Arabacı, hastalık nedeniyle kızı Ceylin’in beyninde oluşan tuberlerden yürüyemediğini, konuşamadığını ve dengede duramadığını söyledi.

CEYLİN, YÜRÜYEMİYOR VE KONUŞAMIYOR

Büyüme gelişiminin hastalık nedeniyle çok yavaş ilerlediğini anlatan Arabacı, “Ceylin daha 40 günlükten kol atımıyla hastalık nöbetleri başladı. Doktora götürdük ve Tıp Fakültesi’ne yönlendirdiler, 47 günlük olduğunda hastaneye yatışı yapılarak testleri oldu. Tuberoskleroz teşhisi konuldu. İlaç tedavisine başlandı ama kızımı hantallaştırdı, uyuşturdu nöbet geçirmesin diye. Günde 7 defa nöbet geçirmeye başladı. Daha sonra tedavi için Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne gittik. Orada bazı ilaçları almayı bıraktırdılar. Ceylin’de kıpırdamaya başladı. Daha önce kullandığı ilaçlar nedeniyle belki de gözlerindeki bozukluk hızlı ilerledi. Çünkü 2’den 7’ye kadar çıktıö dedi.

KAHKAHA ATARAK NÖBET GEÇİRİYOR

Sağlık Bakanlığı’nın onayıyla yurt dışından kanser tedavisi için kullanılan ilaçları dahi denediklerini ancak bir sonuç alamadıklarını ifade eden Nurdan Arabacı, kızının kendisini sıkarak, çığlık atarak ya da kahkaha halinde nöbetler geçirdiğini belirterek, “Nöbetler ve hastalığı beynindeki hücreleri öldürdüğü için Ceylin yürüyemedi, konuşamadı. Yaşıtlarından da bu anlamda çok geri kaldı. Ayrıca hastalığımızın yan kolu olan otizm var. Oda dengesini sağlamasını engelledi. İzmir’de bu konuda uzman bir doktor bulduk. Oda hastalığın bisikletle uçurumun kenarında gezmek gibi bir şey olduğunu ve yolun ortasını bulup her gün takip edeceğini söyledi. Yüzde 80 tedavisi mümkün. Tuberler geçebilir, muhtemelen nöbetleri tamamen bitecek. Çok olumlu sonuçlar alabileceğimi düşünüyorum. Tuberler Ceylin büyüdükte büyüyor. Beyinde de aynı tuberler var. Beynin yürüme, konuşma gibi 4 önemli merkezinde var. Dengesini, hareketini, konuşmasını engelliyor ve gelişimini çok yavaşlatıyorö şeklinde konuştu.

VALİLİK ONAYIYLA YARIM KAMPANYASI BAŞLATTI

İşsiz olan Nurdan Arabacı, kızının tedavisi için evde el işi yaparak bir süre satmaya çalıştığını ancak yeterli olmadığını anlattı. Çaresiz kaldığını ve bu nedenle Bilecik Valiliği’ne 60 bin liralık tedavi masrafları için başvuruda bulunduğunu kaydeden Arabacı, “Bilecik Valiliği’ne yardım kampanyası için başvuruda bulundum. Ceylin her şeyi yiyip içemediği için özel şampuandan, sabuna organik hiç katkısı ve zararı olmayan sıfır şekerli gıdalar alması lazım. Bu konuda uzman olan özel bir doktora götürmemiz gerekiyor. İki senelik tedavisi için 60 bin liraya ihtiyacımız var. Sağlık Bakanlığı’nın onayı ile kampanyaya izin çıktı. Bu paraya ihtiyacımız var. Kızımın kendi yaşıtları gibi yaşamasını istiyorumö ifadelerini kullandı.

Arabacı, kızı Ceylin’in tedavisi için valilik izniyle başlattığı yardım kampanyasına hayırseverlerin desteğini beklediğini de sözlerine ekledi.