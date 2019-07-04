DHA YURT BÜLTENİ - 2

Aksaray'da yolcu otobüsü devrildi 15 yaralı (1) Aksaray'da Cizre'den İstanbul'a giden yolcu otobüsü sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre 15 kişi yaralandı.

Kaza, saat 06.00 sıralarında Aksaray-Ankara karayolu 57'inci kilometresinde meydana geldi. Şırnak'ın Cizre ilçesinden İstanbul'a giden yolcu otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazanın ardından olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre 15 kişinin yaralandığı öğrenilirken, yaralılar çeşitli hastanelere kaldırıldı. Görüntü dökümü:

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-Kaza yerinden görüntüler

-Yaralıların görüntüsü

-yan yatmış otobüsün görüntüsü

-Detay Haber-Kamera:Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY,(DHA) ================== Şehit polis memurunun 14 yıl 5 ay hapis cezasıyla aranan katil zanlısı, yakalandı Adana'da, 3 yıl önce terör örgütü PKK'nın korsan gösterisine müdahale ederken açılan ateş sonucu şehit olan polis memuru Mustafa Yeli'nin 14 yıl 5 ay hapis cezasıyla aranan katil zanlılarından firari sanık Osman Işıklı, yakalanarak cezaevine gönderildi.

Merkez Yüreğir İlçesi'nin Çukurova Caddesi'nde terör örgütü PKK yandaşlarının 6 Kasım 2016 tarihinde düzenlediği korsan gösteriye polis müdahale etti. Göstericiler ara sokaklara girip kaçarken, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Mustafa Yeli, karanlık sokaktan açılan ateşle yaralandı. Vücuduna isabet eden 2 kurşunla ağır yaralı olarak Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Yeli, doktorların müdahalesine rağmen şehit oldu.

Olayla ilgili yakalanan 6'sı tutuklu 30 kişi hakkında dava açıldı. Adana 11'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, polislere ateş açan 'Saddam' lakaplı Sedat Şimşek ağırlaştırılmış müebbet ve 7 yıl, olayın diğer zanlısı Zeki Binici ağırlaştırılmış müebbet ve 'kasten adam öldürme' suçundan da 29 yıl hapis cezası aldı. Aynı davada yargılanan 14 sanığa da 6 ay ile 25 yıl arasında değişen hapis cezası verildi. 14 sanık ise serbest bırakılırken haklarında hüküm verilen firari sanıklar Osman Işıklı, Faruk Dursun ve Emrah Tarhan hakkında tutuklama emri verildi.

14 yıl 5 ay hapis cezasıyla aranan firari sanık Osman Işıklı, Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Yüreğir ilçesindeki Yunus Emre Mahallesi 958 Sokak'ta saklandığı evinde önceki gün yakalandı. Polis memuru Mustafa Yeli'nin şehit edildiği sokak gösterisinde çevreye pompalı tüfekle ateş ettiği belirlenen Osman Işıklı, emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. 14 yıl 5 ay hapis cezasına çarptırılan Işıklı, cezaevine gönderildi.

Görüntü Dökümü

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-Zanlının sağlık kontrolüden geçirilmesi Haber: Nuri PİR-Kamera: Can ÇELİK/ADANA, (DHA) ================ Adrenalin olsun diye kadının çantasını yarış motoruyla kapkaç yapıp yakmışlar Adana'da 'racing' diye adlandırılan yarış tipi motosikletle bir kadının içerisinde akıllı cep telefonu, bir miktar para ile kolye bulanan çantasını kapkaç yöntemiyle çalıp, daha sonra boş bir arazide yakan Ömer Y. (32) ve Furkan A. (19), gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyette verdikleri ifadesinde "Adrenalin olsun diye yaptık" dediği öğrenildi.

Olay, 29 Haziran saat 19.40'ta Çukurova ilçesindeki Mahfesığmaz Mahallesi 79048 sokakta meydana geldi. Elinde çantası ve alışveriş poşetiyle sokakta yürüyen Jale Didem Özyurteri'nin (46) içerisinde akıllı cep telefonu, kolye ve bir miktar para bulunan çantası, racing diye adlandırılan yarış türü motosiklette bulunan 2 kişi tarafından kapkaç yöntemiyle çalındı. Talihsiz kadın bu sırada taklalar atarak yaralandı. Durumu polise bildiren vatandaşlar, bir yandan da Özyurteri'yi sakinleştirmeye çalıştı.

250 GÜVENLİK KAMERASI İNCELENDİ

Olayla ilgili harekete geçen Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, çevredeki 250 güvenlik kamerasını inceleyerek, motosiklet sürücüsünün Ömer Y. olduğunu ve kapkaç olayını gerçekleştiren yolcu kolcuğundaki kişinin ise Furkan A. olduğunu belirledi. Kentteki bir tekstil atölyesinde çalıştığı öğrenilen Ömer Y. ve Furkan A., kısa sürede polis tarafından yakalandı. Emniyette sorgulanan iki şüphelinin verdikleri ifadede kullandıkları motosikleti 2 ay önce 35 bin TL'ye aldıklarını ve macera peşinde oldukları için kapkaç olayını gerçekleştirdiklerini, çaldıkları çantayı da içindeki eşyalarla birlikte Yüreğir ilçesindeki boş bir arazide yaktıklarını belirterek "Adrenalin olsun diye yaptık" dediği öğrenildi. Boş arazide inceleme yapan polis ekipleri de yanmış çanta ve içerisindeki malzemelere incelenmesi için el koydu.

Şüpheliler, emniyetteki sorgularının ardından 'yağma' suçundan adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü

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-Kapkaç anının güvenlik kamerası görüntüleri

-Şüphelilerin adli tıpta sağlık kontrolündne geçirilmesi Haber: Nuri PİR - Kamera: Can ÇELİK/ADANA, (DHA) ====================== Dünya şampiyonu yarasa adam Kemaliye’ye hayran kaldı AVUSTURYALI SPORCU ÖNCE HALAY ÇEKTİ, SONRA ATLADI Erzincan’ın Kemaliye ilçesinde düzenlenen doğa sporları ve kültür festivalinde bin 500 metre yükseklikteki kayalıklardan gerçekleşen Wingsuit Exit atlayışları nefes kesti. Aralarında 320 kilometre hıza çıkarak Dünya Wingsuit Ligi(WWL) Şampiyonu olan Avusturyalı Sporcu Chris Byrnes renkli kişiliğiyle halkın büyük sevgisini kazandı. Çılgın sporcu önce Kemaliyeliler’le halay çekti, ardından yarasa kanatları ile kendini boşluğa bırakırken Türkçe ‘Baboş’ diye seslenerek atladı.

Bu yıl 40’ncısı düzenlenen Kemaliye (Eğin) Uluslararası Kültür ve Doğa Sporları Şenlikleri'nin son gününde Wingsuit Exit atlayışına sahne oldu. Sporcular Kemaliye'den 2 saat yürüyerek 'Cennete açılan kapı' olarak isimlendirilen atlayış alanına tırmandı. Deniz seviyesinden bin 500 metre yüksekliğindeki Eğin Gabanı Kayalıkları’na ulasan sporcular özel yapım kıyafetlerini giyerek atlayış için hazırlandı. Yarasa adamlar, 1500 metrelik mesafede 200 kilometre hıza ulaşarak adeta ölüme meydan okudu. Ulaştıkları hızda paraşütlerini açan sporcular Karasu nehrine iniş yaptı.

WİNGSUİT DÜNYA HIZ ŞAMPIYONU DA KEMALİYE’DE

Şenliklere bu yıl 9 Türk ve 6 yabancı olmak üzere 15 'wingsuit' ve 'base jump' sporcusu katılırken, gökyüzünde 320 kilometre hıza çıkarak Dünya Wingsuit Ligi(WWL) Şampiyonu ünvanına sahip olan Avusturyalı Sporcu Chris Byrnes’te defalarca atlayış yaptı. Sempatik tavırları ile ilçe halkının gönlünde yer eden şampiyon sporcu, önce çifte telli oynadı, ilçe halkı ile halay çekti, ardından özel yarasa kıyafetlerini giyerek kendini gökyüzüne bıraktı. Bu sırada ilçeye özgü Türkçe kelimeleri de öğrenmeyi ihmal etmeyen Chris Byrnes kayalıklardan “Baboşö diyerek bağırarak atladı ve 30 saniye süren uçuşun ardından Karasu Nehri Kenarı’na iniş yaptı. Dünya şampiyonu defalarca atlayış yapan yaparak kendisini izleyen coşkulu kalabalığı heyecanlandırdı.