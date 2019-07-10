DHA YURT BÜLTENİ - 2

Suriye sınırına askeri sevkiyat Şanlıurfa'nın Suriye sınırındaki Akçakale ilçesine, zırhlı araç ve personel sevkiyatı yapıldı.

Şanlıurfa 20'nci Zırhlı Tugay Komutanlığı'ndan gece yola çıkan, aralarında obüs ve zırhlı araçların da olduğu 20 araçlık konvoy, dün gece geç saatlerde Akçakale'ye ulaştı. Polis ve jandarma eşliğinde ilçeye ulaşan konvoy, daha sonra Hudut Tabur Komutanlığı'na giriş yaptı. Görüntü Dökümü

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-Askeri konvoyun ilçeye gelişi

-yolda alınan güvenlik önlemleri

-Obüslerin ve zpt lerin tırlardan indirilmesi

-ZPT'lerin siperlere gitmesi

-Genel görüntü ve detaylar GÖRÜNTÜ BOYUTU: 148 MB Haber-Kamera: Hadi KURT -ŞANLIURFA -DHA) ===================== Şehit annesinin sulu boya portresini yaptırıp, hediye etti Çorum'un İskilip ilçesi Kaymakamı Bayezit Bestami Alkan, temizlik ve bakım işlemlerini kontrol etmek için gittiği şehitlikte, yanındaki jandarma görevlisi ile buradaki şehit annesi Fatma Abaz'ın çekilen fotoğrafını çok beğenip Muğla eski Vali Yardımcısı olarak görev yaptığı dönemden tanıdığı tasarımcı, ressam ve şair Hasan Şimşek'e sulu boya portresini yaptırdı. Kaymakam Alkan, Muğla'da yaşayan Şimşek'in yaptığı portreyi, yazdığı şiirle birlikte İskilip'te şehit annesi Abaz'a hediye etti.

Muğla eski Vali Yardımcısı Bayezit Bestami Alkan, kaymakam olarak atandığı Çorum'un İskilip ilçesinde şehitliğin temizlik ve bakım işlemlerini yerinde kontrol ettiği sırada, 28 Ekim 1983'te Hakkari Çukurca'daki trafik kazasında şehit düşen Jandarma Er Ali Abaz'ın mezarı başında dua eden annesi Fatma Abaz ile karşılaştı. Kaymakam Alkan, karşılaşmaları sırasında yanındaki jandarma görevlisinin şehit annesi ile çekilen fotoğrafını çok beğendi. Şehit annesine hediye etmek üzere portresinin yapılması için harekete geçti. Fotoğrafı, eski görev yerinde tanıştığı, Muğla yaşayan tasarımcı, ressam ve şair Hasan Şimşek'e gönderen Kaymakam Alkan, portresini yapmasını istedi. Bunun üzerine Şimşek 3 gün çalışarak şehit annesi Fatma Abaz'ın suluboya potresini yaptı. Şimşek, portreyi yaparken birde 'Şehit Annesi'ne' isminde bir şiir yazdı. Şimşek, yaptığı portre ve yazdığı şiiri Kaymakam Alkan'a gönderdi. Kaymakam Alkan, şehit annesinin çerçeveletilen bu portresini ve Şimşek'in yazdığı şiiri şehit ve gazi yakınları için ramazan ayının son günü olan geçen 4 Haziran'da İskilip Belediyesi sosyal Tesisleri'nde düzenlediği yemekte şehit annesi Fatma Abaz'a, hediye etti.

Şehit annesinin portresini yaparken çok duygulandığını belirten tasarımcı, ressam ve şair Hasan Şimşek, komutan ile şehit annesinin mezarlıktaki bakışmasının çok duygusal bir an olduğunu belirtip, "Oğlu çok önceden şehit olmuş olmasına rağmen o anda komutanın yüzüne evladına bakar gibi bakmış. Talep gelince benden istenen şehit annesinin portresini fotoğrafa bakarak 3 günde tamamladım. Resmi yaparken çok etkilendim. Bir de şiir yazdım. Şiir, resmi yaparken kendiliğinden doğdu. Şehit annesinin böyle bir hediye alacağından haberi yoktu. Portresini ve şiiri alırken, duygulanıp, ağlamış" dedi.

ACININ, ÖZLEMİN VE HASRETİN RESMİ

Muğla'dan, Çorum'da yaşayan hiç tanımadığı bir şehit annesinin yüreğine dokunduğu için çok mutlu olduğunu vurgulayan Şimşek, "Şehitlik, en yüksek makam. Şehit yakınları ise bizlere emanet. Benim de kendimce yapabileceğim şey remini yapıp, şiir yazmak oldu. Annenin şehitlikte komutana bakışı, sanki o komutanın yüzünde evladını görür gibiydi. Bu bir acının sevgiye, özleme, hasrete dönüşmesiydi. Ben de resmi yaparken tamamen o acının, özlemin, hasretin resmini yapmış oldum" diye konuştu.

Şimşek'in şehit annesi için yazdığı şiir şöyle: Kapıma komutan gelmiş / Elinde bayrak / Yürekte hüzün / Havada yas / Ben anayım / Vatan anavatan / Ah benim kınalı kuzum / Yok bizde acze düşmek / Artık bütün Mehmetçikler evladımdır / Anavatan sağ olsun.

Görüntü Dökümü

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-Şehit annesinin sulu boya portresinden görüntü

-Sulu boya tablonun şehit annesine hediye edilmesinden görüntü

-Şehit annesinin sulu boya portresini yapan tasarımcı, ressam ve şair Hasan Şimşek ile röp. Haber-Kamera: Burak Alper KUŞ / YATAĞAN (Muğla), (DHA) =================== Datça'da çadırda tatil keyfi Muğla'nın Datça ilçesinde yer alan çadır kamp alanları, tatilini doğa ile iç içe geçirmek isteyenlerden ilgi görüyor. Bol oksijen ve temiz havanın keyfini süren tatilciler, gürültüsüz çevrede doğadaki hayvanların sesleri eşliliğinde huzur bulup, şehrin stresinden kurtuluyor.

Şehrin gürültüsünden uzak, doğayla iç içe, çam ağaçlarının gölgesinde ve aynı zamanda ekonomik bir tatil düşleyenler, çadır kamp alanlarını tercih ediyor. Çam ağaçlarının gölgesindeki kampları tercih eden tatilciler deniz keyfi yapıyor, hamakta kitap okuyor, gerçekleştirilen kültürel ve sanatsal etkinliklere katılıp keyifli zaman geçiriyor. Çeşitli konserlerinin yanı sıra spor meraklıları için voleybol sahaları ve mangal için ayrılan özel bölümleri de kullanan tatilciler, tatilin tadını çıkarıyor.

KUŞ SESLERİ ARASINDA HARİKA BİR TATİL

Akçabük'teki çadır kampında eşiyle tatilini geçiren İzmirli müzik öğretmeni ve müzisyen 28 yaşındaki Furkan Doğan, Datça'nın doğasına ve denizine hayran kaldıklarını söyledi. Hayatında ilk kez çadırda tatil yaptığını ifade eden Doğan, "Burası, gerçekten harika bir yer. İzmir'den geldik ve çadır kurduk. İyi ki gelmişiz, iyi ki buradayız. Muazzam bir yer. Temiz havası, bol oksijeni insanı mutlu ediyor. Deniz ise bir harika. Herkesin gelip görmesini dilerim. Çadırda tatilin bu kadar güzel olacağını önceden söyleseler inanmazdım. Kuş sesleri, hatta cırcır böceklerinin sesleri arasında kamp yapmak o kadar harika bir şey ki anlatamam. Yıllardır kendimizi otellere, yazlıklara kapatmışız. Parsellenmiş alanların içerisindeydik. Buradaki çadır kamp bir başka, doğal bir ortam ve insan kendini burada adeta yeniliyor" diye konuştu.

Datça Yarımadası'nın Akdeniz ve Ege kıyılarında hizmet veren 4 ayrı çadır kampından birinin işletmecisi 71 yaşındaki Hamit Karacakaya, işletmesinin yaz-kış açık kalmasını hedeflediğini belirterek, "Datça kış aylarıyla ayrı bir güzelliğe sahip. Bu nedenle ilk kez burada kış turizmini de başlatmak istiyoruz. Kıl çadırdan market yaptık. Çadırı olmayanlara, kiralık kıl çadırlar veriyoruz. Ayrıca tiyatro gösterileri ve konserler için yeni bir alan oluşturuyoruz. Tamamında ahşap malzemeler kullanıyoruz. Yola çıkarken, burasını Datça'nın yıldızı yapmak istiyorduk. Şimdi hedefi büyüttük, burasını Türkiye'nin yıldızı yapmak istiyoruz" diye konuştu.

Kampta çadır kurmanın bedeli günlük iki kişilik 60 TL, üç kişilik 75 TL ve 4 kişilik 90 TL olarak değişiyor. Çadırı olmayanlara ise 90 TL'ye iki kişilik, 105 TL'ye üç kişilik, 120 TL'ye ise dört kişilik çadır kiralanabiliyor.

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- Palamutbükü'nde çam ağaçlarının gölgesinde kurulan çadır kampingden görüntü

- Denize sıfır alanda kurulan çadırlardan görüntü

- Kampın önündeki Akçabük koyu ve plajdan görüntü

- Tatilci Furkan Doğan, kampta gitarı eşliğinde kamp komşuları ile birlikte şarkılar söyleyip eğlenirken

- Furkan Doğan ile röp.

- Hamit Karacakaya ile röp.

- Kampın dışarıdan görüntü Haber- Kamera: Mehmet ÇİL / DATÇA (Muğla), (DHA) ===================== Kars'ta çekilen 'Yolun Sonu' filminin galası yapıldı Çekimleri geçtiğimiz yıl Kars'ta yapılan 'Yolun Sonu' filminin galası şehir sinemasında yapıldı. Vizyona giren filmi, Karslı sinemaseverlerle birlikte izleyen yönetmen ve oyuncu Süleyman Karadağ, galaya katılan belediye başkanlarından ilçelerinde 'Hadi bir film izleyelim' etkinliği düzenlemelerini istedi.

Yönetmenliğini ve başrölünü Karslı sinema sanatçısı Süleyman Karadağ'ın yaptığı Yolun Sonu filminin çekimleri tamamlandı. Kars Kalesi, Dereiçi, Ani Ören Yeri, Taş Köprü ve ilçelerin değişit yerlerinde çekilen filmde Aygır Gölü de kullanıldı. Bölge insanının da rol aldığı filmde 'Cemşit' karakterini Doğan Alibeyoğlu canlandırdı. Diğer rollerde Aytunç Özulus, Ceylan Osever, Sezgin Yıldız, Elif İren gül, Salim Kadıcık, Karslı ozan Arif Gülcani, Mehmet Nebioğlu gibi birçok Karslı da yer aldı. Vatan sevgisinin konu edildiği ve adeta Kars belgeseli gibi olan filmin şehir sinemasındaki galasına Susuz Belediye Başkanı Oğuz Yantemur, Digor Belediye Başkanı Nebi Kerenciler, Dağpınar Belediye Başkanı Ömer Vargün, Digor Ziraat Odası Başkanı İsmet Hagi, İşadamı İsmail Medet Alibeyoğlu ve sinemaseverler katıldı.

Zor şartlara rağmen büyük bir başarı sağlamış olduklarını söyleyen Süleyman Karadağ, hemşehrilerinden destek istedi. Belediye başkanları ve kurum yöneticilerinden filmin izlettirilmesi için yeni projeleri hayata geçirmelerini beklediklerini ifade eden Karadağ, "Yolun Sonu, ne diye sorduklarında dedim ki filmden sonra söylesem olur mu? Şimdi söyleyeyim onu; yolun sonu güzeldir. Başkanlarımdan şunu isteyeceğim; diyeceğim ki sizden bir ricam var. İlçelerinizde haftanın birkaç günü 'Hadi bir filmi izleyelim' etkinliği adı altında proje başlatıp destek olurlarsa seviniriz. Çünkü filmde çok gizli bir belgesel vardı. Tarihimizden bahsedip eğitim ne kadar önemli olduğunu söyledik. En son olarak da bir vatanın ana sevgisinden daha önemli olduğunu 'Şivan' karakteriyle vurguladık. Merak edenlere gelin beyaz perdede izleyin diyorum" diye konuştu.

Filmi beğendiklerini söyleyen Karslılar, Süleyman Karadağ'ın daha büyük başarılara imza atacağına inandıklarını ifade ettiler.