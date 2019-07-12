DHA YURT BÜLTENİ - 2

Antalya'da otluk ve sazlık alanda çıkan yangın, domates serasına zarar verdi. Muratpaşa ilçesi Kırcami Mahallesi'nde Göller Caddesi'ndeki otluk ve sazlık alanda saat 00.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayılan yangını görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. Acil çağrı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, geceyi aydınlatan alevlere itfaiye ekipleri müdahale etti. Çevredeki seraları da tehdit eden yangın, ekiplerin yoğun çabasıyla kontrol altına alındı. Bir seranın da kısmen zarar gördüğü yangın, sabaha karşı tamamen söndürüldü. Polis ve itfaiye ekipleri yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlattı.

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Haber- Kamera: Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), (DHA) -

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Muş'ta yeni doğan bebeğe omurilik ameliyatı

MUŞ'ta yaşayan Ayşe-Mikail Yapıcı çiftinin yeni doğan bebekleri omuriliği dışarıda dünyaya geldi. Muş Devlet Hastanesi'nde doğumunun 12'nci saatinde henüz daha isim bile konulmadan ameliyata alınan 3 kilo 800 gram ağırlığındaki bebeğin omuriliği tedavi edildi. Beyin Cerrahı Uzmanı Dr. Hakan Millet, tedavisi devam eden bebeğin taburcu edilme aşamasına geldiğini söyledi.

Muş merkezde yaşayan Ayşe-Mikail Yapıcı çiftinin üçüncü çocukları önceki gün dünyaya geldi. 35 yaşındaki Ayşe Yapıcı, kaldırıldığı devlet hastanesinde 3'üncü çocuğunu dünyaya getirdi. 3 kilogram 800 gram ağırlığındaki bebeği kontrol eden ebe ve hemşireler omuriliğin dışarda olduğunu gördü. Doğumunun hemen ardından tedavi altına alınan minik bebek için ameliyat kararı verildi. Ailesinin henüz ismini koymadığı 12 saatlik bebek Beyin Cerrahi Uzmanı Dr. Hakan Millet tarafından yapılan ameliyatla omuriliğindeki açıklık giderildi. Hastanede kontrol altında tutulan minik bebeğin sağlığı her geçen gün iyiye gidiyor.

Muş'ta ilk kez yaptıkları ameliyatla ilgili bilgi veren Uzman Dr. Hakan Millet, "Muş Devlet Hastanemizde 3 bin 800 gram olarak dünyaya gelen bebeğimiz, belinde omurga kapanma defekti nedeniyle, tarafımca doğumunun 12'nci saatinde ameliyata alındı.Enfeksiyon riski nedeniyle ameliyatın aciliyeti söz konusuydu. Anestezi hekimlerimizin, yeni doğan hekimlerimizin, yeni doğan hemşirelerimizin de ciddi katkılarıyla ve bir ekip çalışmasıyla bebeğimizin yeniden sağlığına kavuşmasını başardık. Yapılan başarılı ameliyatla, bebeği tekrardan sağlığına kavuşturmayı başardık. Ameliyat sonrası bakımları ve tedavileri iyi gitti. Yara yeri temiz, bacaklarında güçsüzlük söz konusu değil. Kafada su toplanması yok, taburculuk aşamasına geldi. Tedavileri tamamlandıktan sonra, taburculuğunu planlıyoruz" diye konuştu.

Ameliyat ekibinde yeralan yeni doğan uzmanı Dr. Ceren Cirali, bebeğin dışarıda bulunan omuriliğini vücut içine alındığını söyledi. Bu tür vakalarda genellikle anne karnında tanı konulduğunu belirten Cirali, şunları söyledi:

"Ancak bu bebeğimizin anne karnında tanısı yoktu. Doğumdan sonra tespit ettik ve beyin cerrahımız doktor Hakan bey tarafından da, hastamızın dünyaya gelişinin 12'nci saatinde ameliyatı başarılı bir şekilde yapıldı. Sonrasında bizde yeni doğan yoğun bakımda takiplerini yaptık, şuanda bebeğimiz taburculuğa hazır, anne sütü emiyor. Eve gitmeyi bekliyor, bizlerde son kontrollerini yapıyoruz" dedi.

Kucağına bile almadan bebeği ameliyat edilen anne Ayşe Yapıcı, doktorlara teşekkür etti.