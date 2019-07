DHA YURT BÜLTENİ - 2

Suriye sınırına askeri sevkiyat

Türkiye-Suriye sınırındaki Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesine askeri araç sevkiyatı yapıldı.

Şanlıurfa'daki 20'nci Zırhlı Tugay Komutanlığı'ndan gece saatlerinde yola çıkan, içinde obüslerin de olduğu zırhlı araçlardan oluşan konvoy Ceylanpınar ilçesine ulaştı. Güvenlik önlemleri arasında, ilçeye getirilen askeri araçların, hudut karakollarında konuşlandırılacağı belirtildi.

Oltu'da 4.3 büyüklüğünde deprem

Erzurum'un Oltu ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Oltu'da saat 03.15'te Richter ölçeğine göre 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, deprem yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Deprem, ilçe merkezinin yanı sıra, köyle ve yakın ilçelerde de hissedildi. Depremde can ve mal kaybı olup olmadığı henüz bilinmiyor.

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) ise depremin büyüklüğünü 4.5, derinliğini 5 kilometre, merkez üssünü ise Oltu'nun Başaklı Mahallesi olarak açıkladı. KRDAE verilerine göre, bu depremin ardından 03.25'te 2.2 büyüklüğünde bir artçı sarsıntı daha meydana geldi.

VATANDAŞLAR GECEYİ SOKAKTA GEÇİRDİ

Oltu ilçesinde meydana gelen 4.3 büyüklüğündeki depremin ardından ilçe merkezinde sarsıntıyı hisseden birçok vatandaş geceyi sokakta ya da araçlarında geçirdi. Depremde can ve mal kaybı olup olmadığı henüz bilinmezken, depremin etkisi bugün yapılacak incelemeler sonucu tespit edilecek.

ARTÇI 3.8 BÜYÜKLÜĞÜNDE OLDU

Oltu'ta saat 03.15'te meydana gelen depremin ardından saat 07.20'de ikinci bir sarsıntı yaşandı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı’nın merkez üssünü Oltu ilçesinin Yarbaşı Mahallesi yakınları olarak saptadığı deprem, saat 07.20’de meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinliğinde olan deprem, ilçede kısa süreli paniğe neden oldu. Depremde ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 3,9, merkez üssünü ise ilçenin Çamlıbel Mahallesi olarak açıkladı.