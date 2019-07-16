DHA YURT BÜLTENİ - 2

Türkiye'de özellikle küçükbaş hayvancılıkta önemli bir yere sahip olan Muş'ta, Kurban Bayramı'na yaklaşılmasıyla birlikte batı illerine kurbanlık sevkiyatı başladı. TIR'lara yüklenen kentin yüksek kesimindeki yaylalarda beslenen kurbanlıklar, bin 500 ile 3 bin TL arasında satışa sunulacak. Muş'un verimli yaylalarında küçükbaş hayvancılık yapan besiciler, batı illerine götürecekleri kurbanlıklar için İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne müracaat ediyor. Sağlık, küpe ve evrak kontrolü tamamlanan kurbanlıklar TIR'lara yüklenerek Ankara ve İstanbul başta olmak üzere battı illerine götürülüyor. Merkez Yaygın beldesinde hayvancılık yapan Hamit Demir, gerekli kontrollerini yaptırdığı 125 küçükbaş hayvanını sabah erken saatlerde yükledi. Sam ve yem yüklenen TIR dorselerin zeminine hayvanların yolculuk esnasında sakatlanmasını önlemek için talaş serpildi. Sevkiyata hazır hale getirilen dorseye ahırda bekletilen hayvanlar yüklendi. Kurbanlıklarını Manisa'da satışa sunacağını belirten Hamit Demir, fiyatlarda çok fazla fark olmayacağını söyledi. Geçtiğimiz yıl bin 200 ile 2 bin lira arasında alıcı bulan küçükbaş kurbanlıkların bu yıl bin 500-3000 lira arasında satılacağını belirten Demir, yükselen yem fiyatları sebebiyle çok fazla bir kazançlarının olmadığını ifade etti.

Atatürk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü'nün 'Yaşam İçin Dönüştür' ekibi elektronik ayrıştırma cihazı yaptı. Mühendis adayı üç arkadaşın hazırladığı elektronik ayrıştırma cihazı ilk olarak Atatürk Üniversitesi Kütüphanesinde kullanılacak. Türkiye'de israfın önlenmesi, atığın azaltılması ve atıkların dönüştürülmesi amacıyla başlatılan 'sıfır atık' projesinden yola çıkan Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü son sınıf öğrencileri Muhammet Taha Topalli, Rıdvan Tokyürek ve Furkan Karabacak, elektronik katı atık ayrıştırma cihazı yaptı. Kurumlara konulan üç ayrı kutu yerine elektronik ayrıştırma cihazı üreten Topalli, Tokyürek ve Karabacak, teknokent ve bir ilkokulda test çalışması yaptı. Tek bir noktadan atılan atıkların ayrıştırılarak ilgili bölümlere gönderildiği cihaz büyük ilgi gördü. Atatürk Üniversitesi kütüphanesindeki etüt merkezine konulacak elektronik ayrıştırma cihazını TÜBİTAK'ın proje sergisinde tanıtan Topalli, Tokyürek ve Karabacak, nasıl çalıştığını da anlattı. Sıfır atık projesi uygulanmasına rağmen insanların hala atık kutularına alışamadıklarını gözlemlediklerini belirten Muhammet Taha Topalli, "Kağıt kutusunda cam şişe, diğerlerinde farklı atıklar görmek mümkün. Atık kutularının bu şekilde kullanılması üzerine biz de 'Yaşam İçin Dönüştür' ekibi olarak elektronik ayrıştırma cihazı yaptık. Cihazımızı önce Atatürk Üniversitesi'ndeki teknokentte daha sonra bir ilkokulda test ettik. Büyüklerin ve küçük öğrencilerin kutuya olan ilgileri güzeldi. Cihaz Atatürk Üniversitesi kütüphanesindeki etüt merkezine konulacağı için büyük tasarladık. Bir de insanlar attıkları atığın nasıl gittiğini izliyor" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Sergiden genel görüntü

-Katı atık ayrıştırma tesisini inceleyenler

-Muhammet Taha Topalli'nin cihazı tanıtması

-Muhammet Taha Topalli ile röp

Haber: Salih TEKİN - Kamera: Zafer KUMRU / ERZURUM, (DHA)

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Kahramanmaraş'ta 106 yaşında demokrasi nöbetine katıldı

Kahramanmaraş'ta, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde, demokrasi nöbetine 106 yaşındaki Zeynep Bekereci de katıldı.

15 Temmuz etkinlikleri kapsamında Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan, Garnizon Komutanı Albay Adnan Köşker, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, ilçe kaymakamları, ilçe belediye başkanları, daire amirleri, siyasi parti ve sivil toplum örgütü temsilcileri ile binlerce kişi, Milli Birlik Yürüyüşü için Müftülük Meydanı'nda buluştu. Daha sonra protokol, arkasındaki kalabalıkla demokrasi nöbet için Demokrasi Meydanı'na yürüdü. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program Kur'an-ı Kerim tilavetiyle devam etti.

GÜNGÖR: 15 TEMMUZ, VE GÖNÜL COĞRAFYAMIZIN DA ZAFERİDİR

Programın açılış konuşmasını yapan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, 15 Temmuz'da milletin unutulmayacak bir destan yazdığını söyledi. O gece herkesin tankların arasından sıvışanlara ve tanklara karşı bayrak ve çıplak ellerle savaşanlara şahit olduğunu ifade eden Güngör, 15 Temmuz'la ilgili yaşadığını bir hatırasını da anlatarak şöyle devam etti:

"Balkanlarda tarihte Osmanlı toprağı olan Karadağ Baş Müftüsü değerli dostum Rıfat Feyziç, 18 Temmuz 2016 günü bana yazdığı mesajda, 'Muhterem Başkanım, Cuma akşamı sabaha kadar çoluk, çocuk, genç ve yaşlı Karadağ’daki bütün Müslümanlar gözü yaşlı dualarla Reisicumhur Recep Tayyip Erdoğan’a Türk Milletine ve bütün samimi Devlet ricaline dua ve niyazdaydı. Cuma akşamı bu hain teşebbüsü duyduğumda evde 10 yaşındaki oğlum üzülme baba, Allah Tayyip Erdoğan’ı korur deyince gözyaşı ile Allah’ım onu koru diye yalvardım' diyor. Hülasa Türk, Balkan, Orta Doğu ve Afrika coğrafyasının duası Türk halkı ile beraberdi. 15 Temmuz aynı zamanda ümmetin ve gönül coğrafyamızın da zaferidir."

ÖZKAN: TÜRK MİLLETİ'NİN EMPERYALİZME ŞAMAR VURDUĞU GECEDİR

Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan ise ülke için canını feda eden şehitlere ve gazilere minnettar olduklarını belirterek, "15 Temmuz akşamı aslında Türk Milleti'nin emperyalizme, vesayet odaklarına, kayıt dışı ekiplere yüksek derecede etkili bir şamar vurduğu gecedir. 15 Temmuz gecesinde aslında 80 milyonluk Türk Milleti ve gönül coğrafyamızdaki temayülleri, tedbirleri, hissiyatı en güzel şekilde o gün Kahramanmaraşlılar göstermiştir. Hain darbe kalkışmasının duyulmasıyla Kahramanmaraş'ın sokakları adeta feveran etmiştir, bütün hissiyatıyla bu menfur akıma 'Dur' demiştir" diye konuştu.

106 YAŞINDA ELİNDE BAYRAKLA MEYDANA GELDİ

15 Temmuz'da yaşananların anlatıldığı kısa filmlerin de izlettirildiği demokrasi nöbeti renkli görüntülere de sahne oldu. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi mehteran Takımı'nın da konser verdiği nöbete, 106 yaşındaki Zeynep Bekereci de katıldı. Eline aldığı Türk bayrağı ile meydana giden Bekereci, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a dua etti.

Nadir Bekereci, annesinin 3 yıldır demokrasi nöbetine katıldığını belirterek, "Annem Cumhurbaşkanıyla da görüştü ve ilk seçildiği seçimde para yardımı da yapmıştı. Bu ülke için, bu memleket için 7'den 77'ye değil, 0 yaştan 106 yaşına kadar biz nöbetteyiz" dedi.