DHA YURT BÜLTENİ-2

1)AFYONKARAHİSAR'DA YOLCU OTOBÜS DEVRİLDİ: 7 YARALI Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde şehirlerarası yolcu otobüsünün devrildiği kazada, 7 kişi yaralandı. İzmir- Konya seferini yapan Kamil Koç firmasına ait İsmail Çoban'ın kullandığı 42 DOM 66 plakalı yolcu otobüsü saat 06.30 sıralarında Afyonkarahisar- Konya karayolu 40. kilometresi Pazarağaç mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada, 6 aylık Ali Koçu, annesi Kübra Koçu, Eser Topçu, Şirin Taşçı, Emre Pekcen, Osman Yavuz ve Cemil Fidan yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma, polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Çay Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Ayakta tedavileri yapılan yaralılar taburcu edildi. Yolcular, şoför İsmail Çoban'ın uyuduğunu iddia ederek şikayetçi oldu. İsmail Çoban ise aracın ön lastiklerinden birinde sorun olduğunu, aracın kontrolden çıktığını, kazanın da bu nedenle meydana geldiğini iddia etti. Görüntü Dökümü

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- Otobüsten görüntü

- Yolculardan görüntü

Muzaffer NAL/ÇAY(Afyonkarahisar), (DHA)- ======================================================== 2)TARİHİ MEDRESE ÖNÜNDE SÜRPRİZ EVLİLİK TEKLİFİ ERZURUM’un İlhanlılar döneminden kalma tarihi miras olan Yakutiye Medresesi, sürpriz bir evlilik teklifine şahitlik etti. Burakhan Koştaş, 5 yıllık kız arkadaşı Damla Saraç’a tarihi medresenin bahçesinde meşaleler altında 'Benimle bir ömür yaşlanır mısın?' diye sordu. Sürpriz evlilik teklifine 'Evet' diyen Saraç, 5 yıldan sonra romantik bir teklif aldığını ifade etti.

Erzurum Adliyesi’nde zabıt katibi olarak görev yapan Burakhan Koştaş,7 Ağustos 2014’ten beri sevgili olduğu Damla Saraç’a sürpriz bir evlilik teklifi hazırladı. Koştaş’ın arkadaşlarının da yardımıyla tarihi Yakutiye Medresesi’nin bahçesini meşale, maytap ve gül yapraklarıyla süslendi. Vatandaşların meraklı bakışları arasında Burakhan ve Damla çifti yaklaştığı sırada meşale ve maytaplar yakıldı. Kırmızı halı ve yere serilen güller arasında yürüyen Burakhan Koştaş, diz çökerek tek taş yüzükle Damla Saraç’a evlilik teklifinde bulundu. Çiftin tanıştıkları tarih 7 Ağustos 2014 tarihi ile 'Benimle bir ömür yaşlanır mısın?’ yazısının yeraldığı pankartın önünde yapılan evlilik teklifine Damla Saraç alkışlar arasında 'evet' cevabı verdi.

Kız arkadaşına evlilik teklifi yapmak için 5 yıldır beklediğini söyleyen Koştaş, çok mutlu olduğunu söyledi. Sürpriz evlilik teklifini kabul eden Damla Saraç, 5 yıldan sonra romantik bir teklif aldığını ifade etti.

Görüntü Dökümü

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-Medrese bahçesinde yapılan hazırlıklar

-Toplanan vatandaşlar

-Çiftin görünmesiyle birlikte meşelalerin yakılması

-Çiftin meşaleler altında alana girmesi

-Burakhan Koştaş'ın Damla Saraç'a evlilik teklif etmesi

-Damla Saraç'ın 'evet' demesi

-Çiftin tebrikleri kabul etmesi

-Burakhan Koştaş ve Damla Saraç'la röp (Haber: Salih TEKİN - Kamera: Zafer KUMRU / ERZURUM) ============================================== 3)POSOF'TA SAZLI SÖZLÜ ŞÖLEN ARDAHAN'ın Posof ilçesinde bu yıl 11'nci düzenlenen, 'Aşıklar ve Türkü Şöleni' renkli görüntülere sahne oldu. Posof Belediyesi ve kaymakamlığın katkılarıyla gerçekleştirilen 11'nci 'Aşıklar ve Türkü Şöleni' saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Şölene; Ardahan Valisi Mustafa Masatlı, AK Parti Ardahan Milletvekili Orhan Atalay, Posof Kaymakamı Enver Yılmaz, Posof Belediye Başkanı Cahit Ulgar, Gürcistan'ın Trabzon Başkonsolosu Avtandil Mikatsadze, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Süleyman Çelik, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Öztekin Kaşukçi ve çok sayıda vatandaş katıldı. Bükler Mevkisi'nde gerçekleştirilen şölende, protokol üyeleri, gençlerin yaptığı ve taşıdığı deve maketine binerek halkı selamladı. Binmeyenler ise deve ekibine bahşiş vermeyi ihmal etmedi.

protokol konuşmaları ardından davul- zurna eşliğinde deve oyunu sahnelendi. Vali Mustafa Masatlı ve protokol üyeleri deve ekibine bahşiş verdi. Kars Kafkas Üniversitesi Kafkas Halk Dansları Topluluğu bir gösteri sundu. Yusufeli Belediyesi Güreş Takımı sporcularının gösterisi alkış aldı. Yerel sanatçılar Yener Yılmazoğu ve Çağlayan Sucu konseriyle renklenen şölende vatandaşlar halay çekip, göbek attı.

Şölene katılanlara günün anısına birer plaket ve Posof taş bebeği hediye edildi.