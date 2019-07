DHA YURT BÜLTENİ-2

ERZURUM'da boşanma davası süren 3 çocuğunun annesi Seher Polat'ı (29) sokak ortasında 4 yaşındaki kızı İ.'nin gözleri önünde öldüren Özgür Polat (33) hakkında 1'nci Ağır C eza Mahkemesi'ne açılan davada ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi. Eşini tanımadığı bir araçtan inerken gördüğünü iddia eden Özgür Polat'ın yalanını ise Seher Polat'ın halk otobüsüne binerken kullandığı akıllı kart ortaya çıkardı. Olay, 26 Mart 2019'da merkez Palandöken ilçesindeki Palandöken Hüseyin Avni Ulaş Mahallesi Toki evlerinde meydana geldi. Özgür Polat ile Seher Polat, aralarındaki geçimsizlik nedeniyle yaklaşık 10 ay önce ayrı yaşamaya başladı. Seher Polat, çocuklarını alarak ailesinin yanına yerleşti. Boşanma aşamasında olan çift, sabah saatlerinde Erzurum 1'nci Aile Mahkemesindeki mal paylaşımı davasına girdi. Özgür Polat mahkeme sonrası eşinin evinin önüne gitti. Seher Polat'ın geldiğini gören Özgür Polat, yanına giderek konuşmak istedi. Çıkan tartışmada, Özgür Polat, 20 metre uzaklıktaki parkta oynayan 4 yaşındaki kızı İ.'nin gözü önünde Seher Polat'a ateş açtı. Tabanca ile 3 el ateş ettikten sonra Özgür Polat, otomobiline binerek kaçtı. Eve koşan küçük kız, "Babam annemi vurdu" dedi. Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan ağır yaralı Seher Polat, doktorların müdahalesine karşın kurtarılamadı. Özgür Polat hakkındaki 2 aylık uzaklaştırma kararının 1 hafta önce bittiği orraya çıktı. Kaçan Özgür Polat ise Aziziye ilçesinde Dadaşkent semtinde yakalandı. Özgür Polat, çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanarak cezaevine kondu. Özgür Polat hakkında hazırlanan iddianame Erzurum 1'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde kabul edildi. 'Eşi kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi istenen Özgür Polat'ın ruhsatsız tabanca ile önce bir el ateş ederek eşini yaraladığı, yere düştükten sonra da iki el daha ateş ettiği bildirildi. Şüphelinin ifadesine yer verilen iddianamede, Özgür Polat, eşinin eve dönmesi için defalarca görüştüğünü, kabul ettiremediğini, Aile Mahkemesinden alınmış uzaklaştırma kararı nedeniyle yaşadığı eve gidemediğini söyledi. Polat, "Bu nedenle çocuklarımı alamadım. Eşim sosyal paylaşım sitelerinde tanımadığı erkeklerin paylaşımlarını beğenerek yorum yapıyordu. Bu nedenle aramızda sürtüşme oldu. Olay günü çocuklarımı görmeye gittiğim sırada eşimin tanımadığım bir araçtan yalnız başına indiğini görünce konuşmaya çalıştım. Sosyal paylaşım sitelerindeki yorum veya beğeniler nedeniyle tartıştık. O da 'bana karışamazsın' dedi. Bu sözler üzerine yaralama kastıyla ateş ederek vurdum. Daha sonra kendimi kaybedip yaralı olarak yerde yatan eşime iki el daha ateş ettim" dedi. İddianamede, elde edilen kamera görüntüleri kapsamında, şüphelinin saat 11.52'de aracının maktülün yaşadığı evin bulunduğu bölgeye park ettiğine yer verildi. 4 dakika etrafta gezindikten sonra şüphelinin olay yerine giriş yaptığına değinilin iddianamede, Özgür Polat'ın yaklaşık 24 dakika sonra da kaçtığı belirtildi. Şüphelinin savunmasında belirtmiş olduğu maktülün tanımadığı bir araçtan tek başına inerek eve gelişi ile ilgili iddiasını doğrulayan herhangi bir kamera kaydının bulanamadığına vurgu yapılan iddianamede, "Maktülün belediye otobüsünde kullandığı, Kardelen kartın olay günü saat 11.21'de K7 Şükrüpaşa- Yıldızkent 232 nolu belediye otobüsünde kullanıldığı tespit edilmiştir. Şüphelinin savunmasının doğru olmadığı kanısına varılmıştır. Tanık anlatımları ve maktülün kullandığı otobüs kartının olay günü kullanıldığı saat dikkate alındığında şüphelinin savunmasında belirttiği üzere maktülün başka bir araçtan indiği yönündeki beyanının gerçeği yansıtmadığı tespit edilmiştir. Şüphelinin bu yöndeki iddialarının kendisinin haksız tahrik hükümlerinden yararlanması amacına yönelik olduğu ve gerçek dışı iddialar olduğu kanısına varılmıştır" denildi. Çiftin 9 yaşındaki çocukları B.'nin arkadaşı F.V.'de iddianamede geçen ifadesinde, "B. ile oyun oynuyorduk. Beyaz bir arabayla babası geldi. B.'nin annesi ve babası evin yanında konuşuyordu. Annesi, 'çocuklar babalarını istiyor' dedi. Daha sonra silah sesi duydum. B.'nin annesi yerde yatarken, babası elindeki silahını beline koydu ve güldükten sonra koşarak arabasına doğru kaçtı" dedi. Özgür Polat'ın önümüzdeki Ağustos ayında 1'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına başlanacak.

VALİ: İLK UÇAK 29 EKİM 2020'DE İNECEK

Rize Valisi Kemal Çeber, Rize-Artvin Havalimanı inşaatında çalışmaların son derece hızlı devam ettiğini belirterek projede yüzde 35'lere varıldığını söyledi. Vali Çeber, "7 ay önce Rize'ye geldim. O zaman yüzde 14'lerde olan çalışmalarda şu an yüzde 35'lere çıktı. Günlük ortalama 60 bin ton dolgu malzemesi dökülüyordu. Şu an ise 118 bin ton dolgu malzemesine ulaştık. Yani her gün yeni bir rekor kırılıyor. Niye, çünkü 2020 yılının 29 Ekim'inde çalışmaları bitirerek ilk uçağın inmesini planlıyoruz. Bu tarihe yetiştirmeye gayret ediyoruz. 3 bin metre pisti olan ve şu anda dünyada geniş gövdeli dediğimiz bütün uçakların inebileceği nitelikte bir havaalanı olacak. Üst yapıya ilişkin projemiz tamamlandı. Son 1-2 rötuş yapılıyor. Çok kısa bir zaman içerisinde belki bir ay içerisinde üstyapı ihalemiz de yapılacak. Üst yapıya ilişkin bölümü müteahhit firma teslim edince hem alt hem de üstteki yapıyla ilgili çalışmalarda başlayacak. Bitimi ardından hem Rize olarak hem Artvin olarak bu havalimanı turizmden ticarete bölgemize çok büyük faydalar sağlayacakö dedi.