DHA YURT BÜLTENİ-2

BURSA’da 250 polisin katılımıyla gece kulüplerine yönelik uygulama yapıldı. Uygulamada, farklı suçlardan aranan bazı kişilerle, çalışma izni bulunmayan yabancı uyruklu kadınlar yakalandı.Bursa İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı farklı şubelerde görevli 250 polisten oluşan 70 ekibin katılımıyla kent merkezindeki 30 eğlence mekanına baskın düzenlendi. Eş zamanlı düzenlenen baskınlarda 668 kişinin UYAP sorgusu yapılırken, 17 farklı suçtan aranan 1 şüpheli, kaçak elektrik kullanan 1 kişi ve alkol ya da uyuşturucu madde etkisinde iken araç kullanan bir kişi yakalandı. Mekanlarda bulunan şahıslarda yapılan üst aramasında ise 1 kişinin üzerinde ruhsatsız tabanca ve mermi bulundu, bir kişinin üzerinde is e uyuşturucu madde ele geçirildi.İş yerlerinde yapılan incelemede 2 iş yerinde 2 kadın çalışanın konsomatrislik yaptığı tespit edilirken, 1 iş yerinde çalışma izni olmayan yabancı uyruklu 2 kadın çalıştırdığını, 8 iş yerinde sigara içildiğini ve 5 iş yerinin de idari yönden eksikliklerinin bulunduğunu tespit eden ekipler mekanlara idari işlem yaptı. Şüphellier, işlemleri için emniyete götürüldü.

5)ATMACA YAVRULARI İÇİN TARLA BİÇİLMEDİ

MUŞ'ta buğday tarlasına yuva kuran atmacanın yavrularını telef olmaktan biçerdöver operatörü Mehmet Özdemir kurtardı. 2 yavru ve 4 adet yumurtanın bulunduğu yuvanın etrafını biçmeyen yavrulara da yemeleri için bir parça et bıraktı. Merkeze bağlı Sütlüce Mahallesi'nde Haluk Dizdaroğlu'na ait buğday ekili tarlada hasata başlayan biçerdöver operatürü Mehmet Özdemir, bir süre sonra iki atmacanın havalandığını gördü. Biçerdöverden inerek kuşların uçtuğu bölgeyi inceleyen Özdemir, tarlanın ortasındaki atmaca yuvasında 2 yavru ve 4 adet yumurda gördü. Atmacaların yuvasının olduğu bölümü biçmekten vazgeçen Özdemir, yavrulara da sahip çıktı. Yuvaya et bırakan Özdemir, yumurtalardaki yavruların çıkıp uçana kadar tarlayı biçmeyeceklerini söyledi.

Muş ovasında kuş türünün fazla olduğunu söyleyen Haluk Dizdaroğlu, her yıl hasat mevsiminde toy, atmaca, bıldırcın gibi kuşların yuvalarına sıkça rastladıklarını belirtti. Hasad sırasında biçerdöver operatörünü yalnız bırakmayarak sürekli çevreyi gözetlediklerini belirten Dizdaroğlu, geçen yılda toy kuşu yuvasında yavru ve yumurtaları görerek onları korumaya aldıklarını ifade etti.