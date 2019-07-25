DHA YURT BÜLTENİ-2

1)NEHRE ATLADIĞI İDDİA EDİLEN GENCİN CESEDİ BULUNDU ADANA'da dün motosikletiyle geldiği köprüden Seyhan Nehri'ne atladığı öne sürülen Fazıl Sayılır'ın (35) cesedi bulundu. Uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edilen oğlunun sudaki cansız bedenine son kez bakan Aysel Sayılır (61), yakınlarının yardımıyla ayakta durabildi. Dün sabah saatlerinde Seyhan Nehri üzerinden geçen Gençlik Köprüsü'nde yürüyüş yapan vatandaşlar, buradaki motosiklet ve kıyafetleri uzun süre kimsenin almadığını fark edince polise haber verdi. Gelen polisler, plaka sorgusunda motosikletin Fazıl Sayılır'a ait olduğunu tespit etti. Ailesine ulaşan ekipler, oğullarının 15 yaşından itibaren uyuşturucu bağımlısı olduğunu belirterek, intihar etmiş olabileceğini söyledi. Bunun üzerine bölgeye, Sualtı Grup Amirliği'nde görevli dalgıç polisler sevk edildi.

Dün yapılan aramalardan sonuç alınamazken, anne Aysel Sayılır ise çalışmaları gözyaşlarıyla izledi. Sayılır bu sırada, "'Annesi kurtuldu' deyin. 15 yaşından beri oğlumla mücadele ediyorum. Götürmediğim, tedavi ettirmediğin yer kalmadı. Bu illetten kurtaramadım. Bugün benim bayramım, çünkü oğlum bu illetten kurtuldu. En son 'baba motor al' dedi. Motor alırsak, uyuşturucuyu bırakacağını söyledi. Bu motor, onun sonu oldu. Oğlumun mezarının başına bu motoru getirip, koyacağım. Her gün 300 lira bulmaktan kurtuldum. Kolay kolay rüya görmem. Dün oğlumu yeşillikler içinde gördüm. Her yerde polis vardı. Sabah bu olay yaşandı. İçime doğmuş" diye ağıt yaktı.

YAKINLARI BULDU

Dün akşam, suyun kesilmesi için baraj kapakları kapatıldı. Fazıl Sayılır'ın yakınları bu sabah tekrar köprüye geldi. Yakınları, Sayılır'ın cesedini, atladığı yerden yaklaşık 50 metre uzakta gördü. Suyun çekilmesiyle açığa çıkan ceset, dalgıç polislerce bulunduğu yerden çıkartıldı.

Gözü yaşlı halde oğlunun cansız bedenine son kez bakan Aysel Sayılır, yakınlarının yardımıyla ayakta durabildi. Cesedin sudan çıkartılmasını bazı vatandaşlar meraklı gözlerle izledi, bazıları ise cep telefonlarıyla görüntü çekti.

Sayılır'ın cenazesi, yapılan incelemenin ardından Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Sayılır'ın suya atladığı sırada uyuşturucunun etkisinde olup olmadığı yapılacak otopsiyle netlik kazanacak.

Görüntü Dökümü

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- Su altı polis ekiplerinin nehirde arama yapması

- Cesedin çıkarılması

- Toplanan vatandaşlar

- Olay yerinde Sağlık ekipleri

- Cesedin taşınması

- Genel ve detaylar Süre:01'54 " Boyut:210 MB

Haber-Kamera:Gökhan KESKİNCİ/ADANA,(DHA) ================================================= 2)OĞLU TARAFINDAN VURULAN KADIN, AĞIR YARALANDI ADANA'da tartıştığı oğlu Ömer B. (20) tarafından tabancayla karnından vurulan Arzu K. (38), ağır yaralandı.

Olay, saat 05.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Cemalpaşa Mahallesi 63010 Sokak'taki 4 katlı apartmanın en üst katında meydana geldi. Ömer B. ile gece evine gittiği annesi Arzu K. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında Ömer B., annesi Arzu K.'yı tabancayla karnından vurduktan sonra kaçtı. Evdeki yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen ambulans ile Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Arzu K., ameliyata alındı. Durumu ağır olan Arzu K.'nın tedavine devam edilirken, annesini yaralayan Ömer B.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

Görüntü Dökümü

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- Olay yeri genel görüntü

- Olay yerine gelen Polis ekipleri

- yaralı kadının evden çıkarılması Süre:01'00 " Boyut:112 MB

Haber-Kamera:Gökhan KESKİNCİ/ADANA,(DHA) ================================================== 3)GELİN- KAYNANA HALI KURSUNDA HEM ÜCRET ALIYOR HEM DE ÖĞRENİYOR MUŞ'ta İş-Kur'un düzenlediği kilim ve halı dokuma kursuna Sunay Mahallesi'nde yaşayan kaynana Sibel Bozkurt ile gelini Ayşe Bozkurt birlikte katılıyor. Hem bir meslek öğrenen gelin kaynana hem de günlük 30'ar TL ücret alarak aile bütçesine katkıda bulunuyor.

İş-Kur, kadınlara yönelik kilim ve halı dokuma kursu düzenledi. 6 aylık sürecek kursta kadınlara dokumacılık öğretilirken günlük 30 TL de harçlık veriliyor. Kadınların ilgi gösterdiği kursa Sunay Mahallesi'nde yaşayan 4 çocuk annesi yaşındaki Sibel Bozkurt, 51 yaşındaki 28 yaşındaki gelini Ayşe Bozkurt ile birlikte katılıyor. Aile Destek Merkezi'ndeki kursta dokumacılık öğrenen gelin kaynana, hallerinden oldukça memnun. 3 kızı ve bir oğlu olduğunu söyleyen Sibel Bozkurt, "Gelinimle evde ana kız gibi geçinip gidiyoruz. Birlikte katıldığımız kursta hem bir meslek öğreniyor hem de kişi başı verilen 30 TL ile aile ekonomisine katkı sağlıyoruz" dedi.

Kilim ve halı dokuma kursuna kayınvalidesiyle birlikte müracaat ettiklerini söyleyen Ayşe Bozkurt ise aynı tezgahta halı dokuduklarını belirtti. Ayşe Bozkurt, ana kız gibi geçindikleri kayınvalidesiyle kurs sonrası işyeri açmayı planladıklarını da ifade etti.

Görüntü Dökümü

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-Gelin Kaynana aynı tezgâhta halı dokumalarından detaylar

-Kurstan genel detaylar

-Dokunan halıdan detaylar

-Röportaj Haber-Kamera: Mehmet AYDIN / MUŞ, (DHA) ======================================================= 4)CÜRUF DEPOLAMA ALANI VATANDAŞLARI TEDİRGİN EDİYOR İZMİR'de demir-çelik fabrikalarının atık malzemesi olan cürufların depolandığı alan, hızla büyüyor. Bölge sakinleri, Aliağa ile Foça sınırlarındaki ormanlık alanlar ve tarım arazilerinin içinde kalan, TÜBİTAK'ın deney fareleri üzerindeki incelemesi sonucunda da, 'tehlikeli atık' değerlendirmesi yaptığı cürufların, bölgeden kaldırılmasını istiyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, demir-çelik fabrikalarının atık malzemesi olan cürufları, 2015 yılından itibaren yol yapımında kullanmaya başladı. Cüruflar; Bergama, Aliağa, Kınık, Dikili ve Menemen ilçelerinde yeni yapılan yollarda, altyapı malzemesi olarak değerlendirildi. Cürufun, çevre ve insan sağlığı açısından tehdit oluşturduğunu ileri süren Menemen ve Foça Belediyeleri ile bazı vatandaşlar, Büyükşehir Belediyesi'nin işlemine karşı İzmir 3'üncü İdare Mahkemesi'nde dava açtı. Mahkeme, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu'ndan (TÜBİTAK) rapor istedi. TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi, hazırladığı raporda, atıkların su ile reaksiyonu sonucu, sulu ortamda olumsuz ekotoksik etkilere sebep olma riskinin bulunduğunu, bu nedenle atıkların geçici veya kalıcı olarak depolanmasının engellenmesi gerektiğini belirtti.

TÜBİTAK ayrıca 3 dişi deney faresi üzerinde de inceleme yaptı. Bölgeden alınan atıklar ile fareler üzerinde yapılan deneyin ardından, hayvanlardan birinin karaciğerinde küçülme, bir diğerinin karaciğerinde aşırı büyüme olduğu, renginde solgunluk, dalak büyümesine rastlandığı belirtildi. Cürufun 'tehlikeli' olduğu sonucuna varan TÜBİTAK, mahkemeye sunduğu raporda; atığın yağmur, sızıntı gibi nedenlerle sulu ortam olan deniz, göl, kanalizasyon gibi yerlere karışmasının engellenmesi gerektiğini belirtti. Raporda ayrıca atıkların, açık alanda geçici olarak bile depolamasının yapılmaması istendi. Mahkeme, TÜBİTAK'ın hazırladığı raporun ardından, bilirkişilerce keşif yapılmasına karar verdi. Bilirkişiler tarafından hazırlanan raporda ise, atıkların 'tehlikesiz' olduğu görüşü yer alınca, İzmir 3'üncü İdare Mahkemesi, davayı reddetti.

'CÜRUFLAR TEHLİKELİ ATIK'

Bir yanı Aliağa'ya diğer tarafı ise Foça'ya uzanan, çam ağaçları ile kaplı ormanlık alan ile tarım arazilerinin hemen ortasındaki cüruf depolama bölgesinin kaldırılması için yıllardır mücadele veren vatandaşlar, bugüne kadar bir sonuç elde edemedi. Demirçelik fabrikalarındaki atıkların, ağır metallerden oluştuğunu söyleyen Yenifoça Forumu üyesi Özgür Küçüktülü, bölgede yoğun şekilde ormanlık alanların bulunduğunu ve son günlerde sık sık bu alanda yangın çıktığını söyledi. Özgür Küçüktülü, "Burası hem ormanlık, hem zeytinlik alan. Depolama alanı da zamanında göldü. Artık o göl yok. Gölün üzerinde depolanan cüruflar, yeraltı suları ile köy sularına karışıyor. Zeytinlikler, tarlalar sulanıyor" dedi.

'DEPOLAMA ALANI KALDIRILMALI'

Son yıllarda cürufların, yollarda ve kaldırım taşları yapımında kullanıldığını anımsatan Küçüktülü, "TÜBİTAK, fareler üzerinde deneyler yaptı ve bu atığın tehlikeli olduğunu belirtti. O nedenle yaşam alanlarımıza sokulmamalı. İzole bir şekilde saklanması gereken bir atık. Ama burası sürekli büyüyor. Buranın kapasitesi doldu artık. Bölgede halk sağlığı ciddi tehdit altında" diye konuştu. Ormanlık alanlarda da ciddi bir yangın riski olduğunu savunan Küçüktülü, depolama alanının bölgeden kaldırılmasını istediklerini açıkladı. Kadri Sungur da, "Cüruflar, toprağımız, suyumuz ve havamız açısından tehlikeli. Demir çelik fabrikalarının atıklarını, direk olarak buraya getirip döküyorlar. Bunun suyla karışımı, suyumuzu ve toprağımızı tehdit ediyor. Ayrıca TÜBİTAK raporlarında atıkların 'tehlikeli' olduğu açıkça belirtildi. Tüm bunlara rağmen ormanın içerisine bu depolamayı yapıyorlar. Buradaki bütün ekolojik yaşam etkileniyor. Bütün dengeyi bozuyorlar" dedi. Sungur, bölgedeki kirliliğin önüne geçmek için önlem alınmasını istedi.

Vatandaşların tepkisini çeken depolama sahasındaki cüruf dağları ise hızla büyüyor.