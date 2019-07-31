DHA YURT BÜLTENİ-2

1)ÇETE LİDERİNİN PİTBULL CİNSİ KÖPEKLERLE KORUDUĞU VİLLAYA POLİS BASKINI ADANA merkezli iki ilde tefecilik ve dolandırıcılık çetesine yönelik polis tarafından düzenlenen operasyonda, 4'ü kadın 15 kişi gözaltına alındı. Çetenin liderlerinden olduğu öne sürülen Aydoğan Ş. ve birlikte yaşadığı Yaprak A.'nın oturduğu 3 katlı lüks villanın pitbull cinsi köpeklerle korunduğu görüldü. Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, tefecilik, nitelikli dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilikle 71 mağdurdan 7 milyon 680 bin liralık vurgun yaptığı tespit edilen çeteyi, teknik ve fiziki takip sonucu deşifre etti. Adana Cumhuriyet Savcılığı'nın çetenin liderleri olduğu ileri sürülen Aydoğan Ş. ve Mustafa Y.'nin de aralarında bulunduğu 15 kişi hakkında gözaltı kararı çıkartması üzerine, şüphelilerin yakalanması için sabahın ilk saatlerinde Adana ve İstanbul'da operasyon düzenlendi.

EVİN DÖRT YANINDA PİTBULL

Aydoğan Ş.'nin merkez Çukurova ilçesi Karahan Mahallesi'ndeki üç katlı villasına baskına giden ekipler, avlu duvarının dört köşesine bağlanan pitbull cinsi köpeklerle karşılaştı. Hayvanların saldırması ihtimaline karşı Adana Büyükşehir Belediyesi ekipleri, evin dışında ve içindeki 5 pitbull cinsi köpeği, özel aletlerle yakalayarak kafese kaldırdı. 5 köpek, hayvan barınağına götürüldü.

Evde yapılan aramada hakkında yakalama kararı bulunan Aydoğan Ş. ve birlikte yaşadığı Yaprak A., gözaltına alındı.

Operasyonda çete liderleri olduğu öne sürülen Aydoğan Ş. ve Mustafa Y.'nin aralarında bulunduğu 4'ü kadın 15 kişi gözaltına alınıp, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Görüntü Dökümü

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- Eve baskın yapılması

- Polislerin önlem alması

- Pitbullardan genel detaylar

- Pitbulların alınması

- Polislerin eve girmesi

- Şüphelilerin adli tıbba götürülmesi SÜRE: 4' 17" BOYUT: 475 MB

Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA) =============================================================

2) EVE SES BOMBASI ATILDI ADANA'da kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce iki katlı müstakil eve ses bombası atıldı. Pencerenin demir korkuluklarına çarpıp yere düşerek patlayan ses bombası, evde oturanlara korkulu anlar yaşattı.

Olay, saat 02.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Ova Mahallesi 44091 Sokak'ta meydana geldi. Kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, evin bahçesine ses bombasını atıp, kaçtı. Büyük bir gürültüyle patlayan ses bombası, uyuyan ev sakinlerinde paniğe neden oldu. Korkuyla dışarıya çıkan ev sakinleri, durumu polise bildirdi. Gelen polisin yaptığı incelemede, ses bombasının, pencerenin demir korkuluklarına çarparak bahçede patladığı tespit edildi.

Polis, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü

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- Olay yerinden görüntü

- Olay yeri inceleme polisinden görüntü

- Evin dış görüntüsü ve ev sakinlerinden görüntü

- Olay yeri inceleme polislerinin çalışması

- Uzun namlulu silahla güvenlik önlemi alan polis

- Genel ve detay görüntüler Süre: 01'21" Boyut: 152 MB Haber - Kamera: Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA) ============================================================ 3)FOTOKAPANA TAKILAN YABAN HAYAT ERZURUM'un Olur ilçesindeki Ormanağzı Mahallesi ormanlarına yerleştirilen 12 fotokapan adeta belgesellik görüntüler kaydetti. Sarıçam ormanlarındaki ağaçlara ve araziye yerleştirilen fotokapanlar, vaşak, ayı, kurt, domuz, tavşan, porsuk, gelincik gibi hayvanları görüntüledi. Doğu Anadolu Ormancılık Araştırma Enstitü Müdürlüğü Olur İlçesine bağlı Ormanağzı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda yaşayan yaban hayatını takip edebilmek için yaklaşık 3 ay önce fotokapan çalışması başlattı. Mahalleye ait sarıçam ağaçlarıyla dolu ormanlık alanda 12 ayrı noktaya konulan fotokapanlar, yaban hayatı görüntüledi. Adeta doğal hayvanat bahçesi konumunda olan ormanlık alanda vaşak, ayı, kurt, domuz, tavşan, porsuk, gelincik gibi hayvanların görüntüleri fotokapan kameralarına yakalandı.

Doğu Anadolu Ormancılık Araştırma Müdürlüğü Enstitü Müdür Yardımcısı. Mehmet Akif Okutucu, Orman Genel Müdürlüğü'nün ar-ge birimi olarak çalışmayı gerçekleştirdiklerini söyledi. Ormanağzı mahallesinde yaban hayatı izleme çalışmalarının devam ettiğini belirten Okutucuy, "Bu çalışmayla yörede bir çok memeli hayvan türü fotokapanla tespit edilmiş olup bölgenin yaban hayatı bakımından oldukça zengin olduğu görülmüştür" dedi.

Orman Koruma, Yaban Hayatı ve Korunan Alanlar Araştırmalar Başmühendisi Yaşar Ayhan, "Ormanağzı Mahallesi sarıçam ormanlarında 12 fotokapan ile üç ay boyunca yaptığımız çalışmalar sonucu vaşak , ayı, kurt , domuz , tavşan, porsuk, gelincik gibi türlerin görüntülerini elde ettik. Fotokapanla tespit ettiğimiz bu türlerden özellikle vaşak nesli tehlike altında olan türlerden olup koruma altındadır. Yöre, yaban hayatı bakımından oldukça zengin olup habitatlarının korunması için yöre halkının bilinçlendirme çalışmaları devam etmektedir" diye konuştu.