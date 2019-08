DHA YURT BÜLTENİ-2

MANİSA'nın Yunusemre ilçesinde, kontrolden çıkarak takla atan otomobilden fırlayan Metin Çalışkan (39) hayatını kaybetti, sürücü Seda Dönmez (42) ağır yaralandı. Kaza, 21.30 sıralarında Mimarsinan Bulvarı üzerinde meydana geldi. İzmir istikametinden Manisa istikametine giden Seda Dönmez yönetimindeki 45 ET 457 plakalı otomobil, iddiaya göre aşırı hız nedeniyle sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu takla attı. Yaklaşık 20 metre savrulan otomobildeki Metin Çalışkan araçtan fırladı. Sürücü Dönmez ise otomobilde sıkıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaptıkları müdahale ile otomobilde sıkışan Dönmez'i araçtan çıkardı. Ambulansa alınan yaralılardan Metin Çalışkan, Celal Bayar Üniversitesi Hafza Sultan Hastanesi'ne, Dönmez ise Merkezefendi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedaviye alınan Çalışkan, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamazken, Dönmez'in ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Öte yandan, kaza nedeniyle Mimarsinan Bulvarı tek yönlü olarak trafiğe kapatılırken, otomobilin kaldırılması ile trafik akışı normale döndü.

Görüntü Dökümü

------------------

- Ambulansın gelişi

- Yaralının ambulanstan indirilmesi

- Acil Servse alınması

(Haber- Kamera: İsmail AKKAYA KONYA DHA)

=================================================

(GENİŞ HABER)

6)ANTALYA'DA JENNİFER LOPEZ RÜZGARI

DÜNYACA ünlü ABD'li şarkıcı Jennifer Lopez, 'Regnum Live in Concert' etkinliği kapsamında Belek turizm merkezindeki Regnum Carya Otel'de konser verdi. Uzun zamandır Türkiye'ye gelmediğini belirten Lopez, "Türkiye'de, Antalya'da olmaktan, burada konser vermekten dolayı çok mutluyum" dedi. ABD'li şarkıcı Jennifer Lopez, Antalya'nın Serik ilçesine bağlı turizm bölgesi Belek'teki Regnum Carya Otel'de 'It's My Party' turnesi kapsamındaki konseri için saat 21.50'de sahneye çıktı. Yaklaşık 2 saat sahnede kalan Lopez'i izlemek için hayranları saatler öncesinde otele geldi. Otel girişinde bilet kontrolü yapılan izleyenler daha sonra konser alanına geçti. Birçok kişi, konser alanı girişinde hazırlanan özel köşede Jennifer Lopez'in posterinin önünde fotoğraf çektirdi. Konserinde hareketli şarkılara yer veren Lopez'e dansçılar da eşlik etti. Konserinde iki kez kostüm değiştiren Lopez, seslendirdiği şarkılarla alandakileri coşturdu. İzleyenler, konser boyunca sanatçının tüm şarkılarına eşlik edip dans etti. Pek çok izleyen konser sırasında selfie çekti, sosyal medya hesaplarından da canlı yayın yaptı.