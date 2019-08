DHA YURT BÜLTENİ-2

Erzurum merkez Aziziye Belediyesi'nin yaşlı, hasta ve yatalak hastalar için sürdürülen 'evde tıraş' hizmeti büyük ilgi görüyor. Yaklaşık bir yıldır berbere gitmeden evde tıraş hizmeti alan vatandaşlar, hizmetin küçük gibi göründüğünü, ancak kendileri çok önemli ve büyük bir hizmet olduğunu belirtti. Tıraş olma ihtiyacı duyan, ancak evinden çıkamayan yaşlı veya hastalar, Aziziye Belediyesi'nin 'evde tıraş' hizmetinden yararlanıyor. Belediye binasındaki Beyaz Masa'yı arayıp, durumunu bildiren yardıma muhtaç vatandaşlar, görevliler tarafından listeye ekleniyor. Daha sonra belediyenin anlaştığı berber İlhami Aratman'ı telefonla arayıp randevu talep ediyor. Elinde hazırladığı listeye göre tek tek evlere giden Aratman, vatandaşın saç ve sakalını kesiyor. Yaklaşık bir yıldır bu hizmetin verildiğini söyleyen İlhami Aratman, "Belediyenin başlattığı 'evde tıraş' hizmetine bir yıl önce 10 kişi ile başladık. Sayımız şu an 20'yi buldu ve her geçen gün artıyor. Önümüz bayram olduğu için işlerimiz bu ara yoğun. Diğer günler beni cep telefonu ile arayan vatandaşlarımıza randevu verip evlerine giderek tıraş ediyorum. Tıraş sonrası listeye imzalarını alıyorum. Ücretini belediye ödüyor" diye konuştu. İlçe merkezindeki TOKİ konutlarında oturan evli ve 3 çocuk babası Ahmet Zülküfhan (54), hastalığından ve aşırı kilolarından dolayı dışarı çıkamadığı için belediyenin 'evde tıraş' hizmetinden yararlanıyor. Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan'ın kendisini büyük bir dertten kurtardığını belirten Zülküfhan, "Evde eşimle yalnız yaşıyorum. 154 kiloyum. Dizlerim çok ağrıyor. Değil çarşıya gitmek, evde bile dolaşamıyorum. Daha önce eşim beni tıraş ediyordu. O da beceremiyordu. Şimdi berberimizi ne zaman arasam evimize geliyor. Allah razı olsun. Hizmet küçük görünse de bizim için çok önemli ve büyük bir hizmet" dedi. Belediyenin aldığı kararla çok mutlu olduğunu söyleyen Şengül Zülküfhan ise, "Eşim berbere gidemediği için mecburen ben evde tıraş ediyordum. Beceremediğim için yüzünü alaca, bulaca bırakıyordum. Bana kızıyordu ama elimden fazlası gelmiyordu. Belediyenin bu hizmeti beni kurtardı" diye konuştu.

'KADINLARIMIZ HER BRANŞI YAPACAK POTANSİYELE SAHİPLER, YETER Kİ İNANSINLAR'

Genç yaşında Türk okçuluğunun altın ismi olan Yasemin Ecem Anagöz, henüz 17 yaşındayken Rio Olimpiyatları'na katıldı. Geçen yıl Avrupa Şampiyonası'nda altın, Dünya Kupası'nda gümüş madalya kazanan sporcu, Tokyo'da da altın madalyayı kazanacağına inandığını dile getirdi. Anagöz, "2020 olimpiyatlarında tek hedefim altın madalyayı ülkeme getirmek. Bunun için inancım tam. 2016'da performans olarak kendimden memnun kaldım. Benim tecrübeye ihtiyacım vardı ve şu anda bu tecrübeye sahibim. 2020 için çok umutluyum. İlk Dünya Kupası'na katıldım, finalleri kazandım. İlkleri başardım. Okçulukta olimpiyat madalyamız yok. Şimdi bu ilki başaracağım" ifadelerini kullandı. İdmanlarını Antalya'da milli takım halinde gerçekleştirdiklerini anlatan Anagöz, "Büyük bir antrönör grubuyla çalışıyoruz. Özellikle kışın günde 11 saat idman yapıyoruz. Okçuluk durağan bir spor. Fiziyoterapisti ve psikoloğuyla birlikte oldukça yorucu antrenmanlar gerçekleştiriyoruz. Sadece 8 saat boyunca ok attığım oluyor" dedi. Kadınların Türk sporunda daha fazla ön plana çıkması gerektiğini sözlerine ekleyen Anagöz, şu şekilde devam etti:

"Ben 9 yaşından beri spora emek veriyorum. Kadınlarımız her branşı yapacak potansiyele sahipler, yeter ki inansınlar. Maddi açıdan da emeklerimin karşılığını alıyorum. Kadın sporcularda büyük potansiyel görüyorum. Şu an Göztepe'deyim. İzmir Büyükşehir Belediyespor'la anlaşmalı olarak ayrıldım ve büyük bir kulübe geldim."