DHA YURT BÜLTENİ-2

1)SOYLU BAYRAM NAMAZINI IRAK SINIRININ SIFIR NOKTASINDA KILDI İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hakkari' nin Irak sınırının sıfır noktasında bulunan ve Pençe operasyonunun yürütüldüğü Hakurk bölgesine en yakın olan Derecik ilçesi' nde bayram namazı kılıp vatandaşlarla bayramlaştı. Merkez Ulu camiinde bayram namazı kılan ve daha sonra belediye binası önünde hazırlanan bahram sofrasında vatandaşlarla birlikte kahvaltı yapan İçişler Bakanı Süleyman Soylu, daha sonra geçen hafta askerler tarafından açılan uyarı ateşinden seken bir kurşunun isabet etmesi sonucu hayatını kaybeden 14 yaşındaki Vedat Ekinci ' nin evine giderek taziye ziyaretinde bulundu, başsağlığı diledi.

Bakan Soylu buradan helikopterle askeri üs bölgelerine geçti. Bakan Soylu' ya Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Hakkari Valisi İdris Akbıyık ve Hakkari milletvekili Husret Dinç te eşlik etti.. Görüntü Dökümü

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-Bakan Soylu' nun bayram namazı kılması

-Vatandaşlarla bayramlaşması

-ayram kahvaltısı yapması

-Taziye ziyaretinden görüntüler

-Detaylar

Feyat ERDEMİR-Orhan AŞAN-DERECİK/HAKKARİ/DHA ======================================================== 2)AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÖMER ÇELİK’TEN BAYRAMDA TRAFİK UYARISI KURBAN Bayramı namazını Adana’da kılan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, bayramda yola çıkacak vatandaşlara trafik kurallarına uymaları ve dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulundu. Merkez Seyhan ilçesi Sabancı Merkez Cami’de bayram namazını kılan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’e, Adana Valisi Mahmut Demirtaş ve Adana İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş eşlik etti. Namaz sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Çelik, tüm İslam aleminin Kurban Bayramı’nın mübarek olmasını dilediğini söyledi. Her bayram trafik kazaları sonucu acı haberlerle toplum olarak üzüntü yaşandığını söyleyen Ömer Çelik,öİnşallah huzur içerisinde bayram geçireceğiz. Allah bütün dünyadaki mazlumlara, mahrumlara bu bayram vesilesiyle hayır gelmesini nasip etsin. Tabi her bayramda üzülüyoruz. Umarım bu bayramda trafikle ilgili kötü bir haber almayız. Trafik polislerinin, jandarma trafikçilerinin işaretlerine tam olarak uyalım. Yollardaki vatandaşlarımız bu tam olarak riayet ederlerse inşallah herhangi bir sıkıntı çıkmaz. Yolda, nöbette, evlerinde olan bütün vatandaşlarımızın bayramını tebrik ediyoruz. Herkes için hayırlar getirmesini diliyoruz. Adana’mız için de mübarek olsunö diye konuştu. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik bir süre vatandaşlarla sohbet ettikten sonra camiden ayrıldı.

Görüntü Dökümü

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- Namaza gelen vatandaşlardan görüntüler

- Namaz kılan vatandaşlardan detay

- AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in camiden çıkışı

- AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in konuşması

- Genel ve detay görüntüler Haber-Kamera: Can ÇELİK/ADANA,(DHA) ==================================================== 3)İZMİRLİLER KURBAN BAYRAMINDA CAMİLERDE BULUŞTU İZMİRLİLER, kurban bayramı namazını kılmak için tarihi camide bir araya geldi. Hep beraber bayram namazını kılan vatandaşlar, caminin çıkışında bayramlaştı.

Kurban bayramı nedeniyle İzmirli vatandaşlar Tarihi Hisar Camisi'nde buluştu. Bayram namazı için beraber saf tutan vatandaşlar, mutlu ve huzurlu bir bayram geçmesi dileği ile bayram namazını kıldı. Cami cemaati bayram namazının ardından çıkışta birbirleri ile bayramlaştı. Öte yandan, namaza gelen vatandaşlara cami önünde ikramlar yapıldı. Namazın ardından dağılan cemaat kurbanlıklarını kesmek için yola çıktı. Görüntü Dökümü

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-Camiye gelen vatandaşlardan görüntü

-Abdest alan vatandaşlardan görüntü

-Cami hocasından detay

-Namaz kılan vatandaşlardan görüntü

Haber - Kamera: Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR, (DHA)

==================================================== 4)BURDUR PROTOKOLÜ CAMİDE BAYRAMLAŞTI BURDUR protokolü; Kurban Bayramı namazını tarihi Ulucami'de kıldıktan sonra vatandaşlarla bayramlaştı. Burdur'da protokol üyeleri Kurban Bayramı namazını Ulucami'nde kıldı. İl Müftü Vekili Yüksel Güzel'in vaaz etmesinden sonra bayram namazı kılındı. Namaz sonrası protokol üyeleri önce cami içerisinde sonra da cami avlusunda vatandaşla bayramlaştı.

Bayramlaşma törenine Vali Hasan Şıldak, AK Parti Burdur Milletvekili Bayram Özçelik, Garnizon Komutanı Albay Cenk Babürşah, MAKÜ Rektörü Prof. Dr. Adem Korkmaz, İl Jandarma Komutanı Albay Orhan Kılıç, İl Emniyet Müdürü Arif Çankal, Baro Başkanı Ramazan Gedik ile siyasi parti temsilcileri, daire müdürleri ve vatandaşlar katıldı. Görüntü Dökümü

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- Camiden

- Vaaz

- Bayramlaşam töreni

- Detay Mesut MADAN/BURDUR,(DHA) - ==================================================== 5)DEPREMZEDELER BAYRAM NAMAZI MESİRELİKTE KILDI DENİZLİ'nin Bozkurt ilçesinde meydana gelen 6,0 şiddetindeki depremin ardından vatandaşlar bayram namazını mesirelik alanda kıldı. Bayram Namazını depremzede vatandaşlarla birlikte kılan Denizli Valisi Hasan Karahan, buruk bir bayram geçirdiklerini belirterek, "Büyük bir deprem yaşamamıza rağmen can kaybının yaşanmaması sevindirici. Vatandaşın bayram sevincini en güzel şekilde yaşaması için devletin tüm imkanlarını seferber ediyoruz" dedi.

Bozkurt ilçesinde 8 Ağustos'ta meydana gelen 6,0 büyüklüğündeki depremin ardından camilerin hasar görmesi sebebiyle, ilçede Kurban Bayramı namazı, Çamlık Mesireliği'nde kılındı. Namaz öncesi mesireliğe gelen vatandaşlar, yere kilim hasır ve seccade sererek namazlarını eda etti. Merkez Camisi müezzini Veysel Yıldız'ın kıldırdığı namaza Vali Hasan Karahan, Büyükşehir Belediyesi Başkanı Osman Zolan ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Bayram namazının ardından Vali Karahan ve Büyükşehir Belediye Başkanı Zolan, vatandaşlarla bayramlaştı. Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Vali Karahan, buruk bir bayram geçirdiklerini belirterek, "Büyük bir deprem yaşamamıza rağmen can kaybının yaşanmaması sevindirici. Ufak tefek maddi hasarlar var. İlk etapta ağır hasarlı binaların yıkılması işlemleri yapılacak. Onun dışında çadırlarla vatandaşlarımız kalmaya devam ediyor. Ağır hasarlı binalara kesinlikle girilmemesini sağlıyoruz. Vatandaşın bayram sevincini en güzel şekilde yaşaması için devletin tüm imkanlarını seferber ediyoruz" dedi.

"TÜM İHTİYAÇLAR KARŞILANIYOR" Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Osman Zolan, tüm islam aleminin Kurban Bayramı'nı kutlayarak, "Depremzede vatandaşlarımızla birlikte olmak istedik. Namazımızı birlikte kıldık. Bu afetler olacaktır. Esas olan tedbir almak, birlik ve beraberliği sağlamaktır. Bozkurt ve Çardak ilçelerinde tüm imkanlarımızı seberber ediyoruz. Vatandaşlarımızın ihtiyaçları giderilmekte ve tüm ihtiyaçlar karşılanmaktadır" diye konuştu.

Depremzedelerden Hasan Dalbay ise depremin camilere hasar verdiği için namazı dışarıda kıldıklarını söyledi. Osman Dalbay ise ilçe halkının camilere giremediğini, bu yıl bayram namazını mesirelikte kılmak zorunda kaldıklarını dile getirdi. Görüntü Dökümü

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-Bayram namazının kılınması

-Vali Hasan Karahan ve Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'dan detay

-Bayramlaşmadan detay

-Vali Karahan ile röp

-Büyükşehir Belediye Başkanı Zolan ile röp.

Vatandaşlar ile röp. Haber-Kamera: Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA) ====================================================

6)MALATYA'DA BAYRAM NAMAZI VE ŞEHİTLİK ZİYARETİ Malatya'da çok sayıda vatandaş, Kurban Bayramı namazını kılmak için camilere akın etti. Bayram namazının ardından şehitliğe giden vatandaşlar uzun süre mezarlıklardan ayrılmadı, duygu dolu anlar yaşandı.

Bayram namazını özellikle halk arasında bilinen Yeni Camide (Hacı Yusuf Cami) kılmak isteyen vatandaşlar, sabahın erken saatinde camide saf tuttu. Bazı vatandaşlar namazı cami bahçesinde kıldı. Namazın ardından okunan hutbe ve yapılan dua sonrası cemaat birbirleriyle bayramlaştı. Cami çıkışında vatandaşlara lokum ikram edildi. Kentte yoğunluğun yaşandığı bir diğer cami ise Şehir Mezarlığı Camisi oldu. Safların cami dışına taştığı şehir mezarlığı camisinde bayram namazı sonrası vatandaşlar mezarlıklara geçti.

ŞEHİTLİKTE BURUK BAYRAM

Bayram namazından sonra mezarlık ve şehitliklere akın eden vatandaşlar, hem yakınlarının kabrini ziyaret etti, hem de şehitleri anmak için kabirlerine gitti. Şehit ailelerini teselli eden vatandaşlar uzun süre mezarlıklardan ayrılmadı. Şehit asker ve polislerin yakınları ise evlatlarının mezarı başında dua etti, fotoğrafını bağrına basarak gözyaşı döktü.

Görüntü Dökümü

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- Bayram namazı

- Cami ve bahçede namaz kılanlar

- Şehitlikten görüntü

- Şehit yakınlarının ağlamaları

- Mezarlıklardan detay

Haber-Kamera: Taha AYHAN-MALATYA-DHA GÖRÜNTÜ BOYUTU: 228 MB ==================================================== 7)SÜRÜCÜLERE 'YAŞAM TÜNELİ'NDE KAZA İZLETİLDİ ERZURUM'da Kurban Bayramı sebebiyle trafik denetimlerin sıklaştırıldı. Erzurum-Erzincan karayolundaki kontrol noktasında denetleme yapan trafik polisleri sürücüleri yol kenarına kurdukları yaşam tüneline yönlendirerek, kural ihlali sonucu meydana gelen kazalarla ilgili görüntü izletti.

Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komatanlığı ekipleri, Erzurum-Erzincan karayolunun 25'nci kilometresinde oluşturulan kontrol noktasında Kurban Bayramı sebebiyle denetimlerini sıklaştırdı. Jandarma Komutanı Albay Bekir Uzun ve Emniyet Müdürü Mehmet Aslan ile birlikte kontrol noktasını ziyaret eden Vali Okay Memiş, araç sürücülerini dikkatli olmaları konusunda uyardı. Ramazan Bayramı'nda kırmızı düdük uygulamasının yapıldığını Kurban Bayramı'nda ise 'Kemerin Ses Getirsin' sloganıyla emniyet kemerine dikkat çektiklerini belirten Vali Okay Memiş, bayram süresince bin polis ve bin 500'e yakın jandarmanın denetimlerini sürdüreceğini kaydetti. Vali Okay Memiş, bir süre sohbet ettiği sürücü ve vatandaşlara çikolata ikram ederek bayramlarını kutladı.

YAŞAM TÜNELİNDE KAZALAR GÖSTERİLDİ

Araç sürücüleri yapılan uyarılardan sonra Emniyet Müdürlüğü'nün yol kenarına kurduğu 'Yaşam Tüneli'ne alınıyor. Çadırdan oluşan tünele giren sürücülere kurallara uyulmaması sonucu meydana gelen kazalar izletildi. Araçlarından inmeden görüntüleri izleyen sürücü ve yolculara trafik kurallarının önemi bir kez daha anlatıldı. Emniyet Müdür Yardımcısı Mustafa İzzet Ersoy, yaşam tünelinde araç sürücüleri ve yolculara kuralların bir kere daha hatırlatıldığını söyledi.

Görüntü Dökümü

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-Kontrol noktasında ekiplerin çalışması

-Araç sürücülerinin uyarılması

-Vali Okay Memiş'in sürücülerle sohbeti

-Vali Memiş'in denetiminden genel ve detaylar

-Otomobilin yaşam tüneline alınması

-Vali Memiş'in tünelde izletilen görünteler eşliğinde sürücüyle konuşması

-Trafik polisinin otomobil sürücüsüne broşür vermesi

-Otomobolin tünele alınması

-Emniyet Müdür Yardımcısı Mustafa İzzet Ersoy'la röp

-Yaşam tünelinden genel ve detaylar ( Haber-Kamera: Salih TEKİN / ERZURUM, (DHA) ==================================================== 8)SİVAS'TA KURBAN MANZARALARI SİVAS'ta Kurban Bayramı alışıldık görüntülere sahne oldu. Kurban kesim yerlerinde traktörlerin yanında kesim için buldozer kullanılması dikkat çekti. Bir sokak köpeği ise kesim yerinde payına düşeni aldı.

Sivas'ta bayram namazının kılınmasının ardından vatandaşlar, hayvanlarını kurban etmek için belediyenin belirlediği kesim yerlerine akın etti. Traktör ve kamyonetler yardımı ile kesim yerlerine getirilen çoğu büyükbaş hayvanlar, traktör arkalarına bağlanan vinçler yardımı ile kaldırılarak kurban edildi. Bu yıl pazar yerinde bir buldozerin de görev yapması dikkat çekti. Bacaklarından buldozere bağlanarak havaya kaldırılan tosunlar kurban edildi. Uzmanların uyarılarına rağmen kesim yerlerinde çocukların sayısının çok olması da dikkat çekti. Belediyenin belirlediği kesim yerinde dolaşan bir sokak köpeği ise ilgi çekti. Hayvan kurban edenleri dikkatle izleyen 'Husky' kırması sokak köpeği, payına düşen etleri almayı da ihmal etmedi.