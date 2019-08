DHA YURT BÜLTENİ-2

KURBAN Bayramı namazını Adana’da kılan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, bayramda yola çıkacak vatandaşlara trafik kurallarına uymaları ve dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulundu. Merkez Seyhan ilçesi Sabancı Merkez Cami’de bayram namazını kılan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’e, Adana Valisi Mahmut Demirtaş ve Adana İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş eşlik etti. Namaz sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Çelik, tüm İslam aleminin Kurban Bayramı’nın mübarek olmasını dilediğini söyledi. Her bayram trafik kazaları sonucu acı haberlerle toplum olarak üzüntü yaşandığını söyleyen Ömer Çelik,öİnşallah huzur içerisinde bayram geçireceğiz. Allah bütün dünyadaki mazlumlara, mahrumlara bu bayram vesilesiyle hayır gelmesini nasip etsin. Tabi her bayramda üzülüyoruz. Umarım bu bayramda trafikle ilgili kötü bir haber almayız. Trafik polislerinin, jandarma trafikçilerinin işaretlerine tam olarak uyalım. Yollardaki vatandaşlarımız bu tam olarak riayet ederlerse inşallah herhangi bir sıkıntı çıkmaz. Yolda, nöbette, evlerinde olan bütün vatandaşlarımızın bayramını tebrik ediyoruz. Herkes için hayırlar getirmesini diliyoruz. Adana’mız için de mübarek olsunö diye konuştu. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik bir süre vatandaşlarla sohbet ettikten sonra camiden ayrıldı.

DENİZLİ'nin Bozkurt ilçesinde meydana gelen 6,0 şiddetindeki depremin ardından vatandaşlar bayram namazını mesirelik alanda kıldı. Bayram Namazını depremzede vatandaşlarla birlikte kılan Denizli Valisi Hasan Karahan, buruk bir bayram geçirdiklerini belirterek, "Büyük bir deprem yaşamamıza rağmen can kaybının yaşanmaması sevindirici. Vatandaşın bayram sevincini en güzel şekilde yaşaması için devletin tüm imkanlarını seferber ediyoruz" dedi. Bozkurt ilçesinde 8 Ağustos'ta meydana gelen 6,0 büyüklüğündeki depremin ardından camilerin hasar görmesi sebebiyle, ilçede Kurban Bayramı namazı, Çamlık Mesireliği'nde kılındı. Namaz öncesi mesireliğe gelen vatandaşlar, yere kilim hasır ve seccade sererek namazlarını eda etti. Merkez Camisi müezzini Veysel Yıldız'ın kıldırdığı namaza Vali Hasan Karahan, Büyükşehir Belediyesi Başkanı Osman Zolan ve çok sayıda vatandaş katıldı. Bayram namazının ardından Vali Karahan ve Büyükşehir Belediye Başkanı Zolan, vatandaşlarla bayramlaştı. Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Vali Karahan, buruk bir bayram geçirdiklerini belirterek, "Büyük bir deprem yaşamamıza rağmen can kaybının yaşanmaması sevindirici. Ufak tefek maddi hasarlar var. İlk etapta ağır hasarlı binaların yıkılması işlemleri yapılacak. Onun dışında çadırlarla vatandaşlarımız kalmaya devam ediyor. Ağır hasarlı binalara kesinlikle girilmemesini sağlıyoruz. Vatandaşın bayram sevincini en güzel şekilde yaşaması için devletin tüm imkanlarını seferber ediyoruz" dedi.

ERZURUM'da Kurban Bayramı sebebiyle trafik denetimlerin sıklaştırıldı. Erzurum-Erzincan karayolundaki kontrol noktasında denetleme yapan trafik polisleri sürücüleri yol kenarına kurdukları yaşam tüneline yönlendirerek, kural ihlali sonucu meydana gelen kazalarla ilgili görüntü izletti.

Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komatanlığı ekipleri, Erzurum-Erzincan karayolunun 25'nci kilometresinde oluşturulan kontrol noktasında Kurban Bayramı sebebiyle denetimlerini sıklaştırdı. Jandarma Komutanı Albay Bekir Uzun ve Emniyet Müdürü Mehmet Aslan ile birlikte kontrol noktasını ziyaret eden Vali Okay Memiş, araç sürücülerini dikkatli olmaları konusunda uyardı. Ramazan Bayramı'nda kırmızı düdük uygulamasının yapıldığını Kurban Bayramı'nda ise 'Kemerin Ses Getirsin' sloganıyla emniyet kemerine dikkat çektiklerini belirten Vali Okay Memiş, bayram süresince bin polis ve bin 500'e yakın jandarmanın denetimlerini sürdüreceğini kaydetti. Vali Okay Memiş, bir süre sohbet ettiği sürücü ve vatandaşlara çikolata ikram ederek bayramlarını kutladı.

YAŞAM TÜNELİNDE KAZALAR GÖSTERİLDİ

Araç sürücüleri yapılan uyarılardan sonra Emniyet Müdürlüğü'nün yol kenarına kurduğu 'Yaşam Tüneli'ne alınıyor. Çadırdan oluşan tünele giren sürücülere kurallara uyulmaması sonucu meydana gelen kazalar izletildi. Araçlarından inmeden görüntüleri izleyen sürücü ve yolculara trafik kurallarının önemi bir kez daha anlatıldı. Emniyet Müdür Yardımcısı Mustafa İzzet Ersoy, yaşam tünelinde araç sürücüleri ve yolculara kuralların bir kere daha hatırlatıldığını söyledi.