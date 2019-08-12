DHA YURT BÜLTENİ-2

ADANA'DA TACİZ ŞÜPHELİSİNE LİNÇ GİRİŞİMİ ADANA'da kız çocuğuna cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla kız çocuğunun yakınları ve mahalleli tarafından linç edilmek istenen Ş.T., polis tarafından gözaltına alındı. Olay, Merkez Seyhan ilçesi Havuzlubahçe Mahallesi'nde saat 00.00 sularında meydana geldi. İddiaya göre orta yaşlı Ş.T. mahallede oturan bir kız çocuğuna tacizde bulundu. Mahalle sakinleri ve kız çocuğunun yakınları tarafından yakalan ve linç edilmek istenen şüpheli, linç girişiminden mahalledeki bir binanın damına kaçarak kurtulmaya çalıştı. Çevredeki vatandaşların üzerine olay yerine gelen polis, şüpheli Ş.T.'yi gözaltına aldı. Polis, Ş.T.'yi emniyete götürmek için arabaya bindirdiği sırada mahalleli ve kız çocuğunun yakınları şüpheliye saldırdı. Bunun üzerine olay yerine çok sayıda polis ve özel harekat ekibi sevk edildi.

Polisin uzun süren uğraşları sonucu Ş.T. zırhlı araca bindirilerek sağlık kontrolü için Adana Adli Tıp Kurumu'na getirildi. Şüpheli, buradaki işlemlerin ardından emniyete götürüldü. Polis, olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

Görüntü Dökümü

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- Adli Tıp Kurumu Tabelası

- Şüpheli Ş.T'nin Adli Tıp Kurumu'ndan çıkışı Haber-Kamera: Can ÇELİK/ADANA, (DHA) =========================================== KARABÜK’TE SAMAN BALYALARI ALEV ALEV YANDI KARABÜK’ün Safranbolu ilçesinde, kurban kesimi yapılan alanda istiflenen saman balyaları alev alev yandı.

Safranbolu’ya bağlı Yazıköy Köyü’nde kurban kesimi yapılan alanda İbrahim Deniz’e ait saman balyaları iddiaya göre, söndürülmeden atılan sigara izmariti nedeniyle yanmaya başladı. Çevredekiler yükselen alevleri söndürmeye çalışırken itfaiyeye haber verdi. Gelen ekipler alevlere müdahale etti. Yaklaşık 2 saat süren çalışmalarda yangın söndürüldü. Saman balyalarının kül olduğu yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. Görüntü Dökümü

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-Alev alev yanan saman balyaları(Cep telefonu görüntüsü)

-İtfaiyenin söndürme çalışmaları(Cep telefonu görüntüsü)

Süre:(00.55) Boyutu:(104 MB.) Haber:Bülent DİKTEPE/KARABÜK, (DHA) ============================================

TATİLCİLER EĞLENCENİN KALBİNDE COŞTU MUĞLA’nın Marmaris ilçesinde, bayram tatilini geçirenler eğlencenin kalbi Barlar Sokağı’nda çılgınlar gibi eğlendi. Tatilci ve turistlerin uğramadan geçmediği sokaktaki gece kulübü, bar ve diskolar dikkat çekici programlarıyla unutulmaz anlar yaşattı.

Türkiye’de 300 metre uzunluğu, 250 ile 3 bin 500 kapasiteli 93 sıralı bar, disko ve gece kulübüyle ilk ve tek olan Barlar Sokağı, bayram tatiline gelenlerin büyük ilgisini çekti. Sokakta “ İğne atsan yere düşmez ö dedirten görüntüler ortaya çıktı. Saat 23.30'da kapılarını açan işletmeler, saat 01.00’de doluluk sınırlarına ulaştı. Birbirinden renkli programları ile tatilcileri coşturan işletmeler, müşterilerine unutulmaz bir gece yaşatmaya devam ediyor. Öte yandan, eğlence mekanlarına giremeyenler tatilciler ise hareketli müzikler eşliğinde sokakta eğleniyor. İşletmeler, Türkçe hit ve yabancı müziklerle 01.00’de şova başlıyor. DJ’lerin çaldıkları hareketli müzikler eşliğinde dans eden tatilci ve turistler renkli görüntüler oluşturuyor. Rus ve Türk dansçı kadınlar, kurulan platformlarda yaptıkları şovlarla ilgi görüyor. DJ’lerin çaldıkları hareketli şarkılar ve dansçı kadınların şovlarıyla coşan tatilciler, gece boynuca pistte dans edip anın keyfini çıkartıyor. Kurban Bayramı tatiliyle müziklerin saat 04.30’da son buldurulduğu mekanlardan çıkanlar unutulmayacak bir eğlence mutluluğu ile kaldıkları otellerine servislerle götürülüyor. Barlar Sokağı işletmecileri, “ Kurban Bayramı tatili için misafirlerimize çeşitli eğlenceler hazırladık. Bizler turizm elçisi gibi çalışmaktayız. İlçemize tatile gelen herkes mutlaka bu sokağa adım atmadan gitmez. Bayram tatilcileri ve gurbetçilerimize unutulmaz şovlar tertiplerdikö dedi.