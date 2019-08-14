DHA YURT BÜLTENİ - 2

Cip şarampole devrildi: 1'i çocuk 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
Aksaray'da sürücüsünün kontrolünden çıkan cipin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada, aynı aileden 1'i çocuk 3 kişi öldü, 4 kişi de yaralandı.
Kaza, saat 06.30 sıralarında Aksaray- Ankara karayolunun 30'uncu kilometresinde meydana geldi. Veysel Akgün (28) yönetimindeki 09 TM 389 plakalı cip, kontrolden çıkıp, şarampole devrildi. Taklalar atan cip hurdaya dönerken, kazada sürücü ile birlikte araçta bulunan Abdülkadir Akgün (69), Bedia Akgün (74), Eşref Akgün (37), Menşure Akgün (27) ile İbrahim Ayaz Akgün (1) ve Hüseyin Ali Akgün (4) yaralandı. İhbar üzerine olay çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, yapılan müdahale sonrası Bedia Akgün ve gelini Menşune Akgün'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Diğer yaralılar ise ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralılardan Hüseyin Ali Akgün de kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer 4 yaralının tedavisi ise sürüyor.
Görüntü dökümü:
--------
- Yaralıların hastaneye getirilişi
- Kaza yerinden detaylar
- Jandarmanın olay yeri çevresinde önlem alması
- Genel ve detaylar
Haber-Kamera: Erkan ALTUNTAŞ AKSARAY DHA))
=======================
Jandarma önce şeker ikram etti, sonra kuralları anlattı
Muş İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, trafik kontrolü sebebiyle durdurdukları araç sürücülerine önce şeker ikram ederek bayramlarını kutladı ardından daha güvenli bir yolculuk için trafik kurallarını video izleterek anlattı.
İl Jandarma Komutanlığı Trafik Kısım Amirliği ekipleri, Kurban Bayramı sebebiyle sorumluluk alanlarında trafik denetimlerini sıklaştırdı. Trafiğin yoğun olduğu Hasköy İlçesi Gökyazı Karakol Komutanlığı önünde kontrol noktası oluşturan trafikçi jandarmalar, yoldan geçen araçları durdurarak sürücülerin ve yolcuların bayramlarını kutladı. Vatandaşlara şeker ikram eden jandarma ekipleri daha sonra trafikle ilgili broşürler verdi, daha güvenli bir yolculuk için hazırlanan videoları izletti. Cep telefonu kullanımı, emniyet kemeri takılmaması ve aşırı hız nedeniyle yaşanan kazalarla ilgili videoların izletildiği vatandaşlara trafik kuralları bir kez daha hatırlatıldı.
Jandarmanın uygulamasından memnun olduklarını belirten sürücüler, denetimlerin vatandaşın can güvenliği için önemine dikkat çekti.
Görüntü Dökümü
-------------
-Jandarma Trafik ekibinin araçları durdurması
-Bayram şekeri, kolonya ikramı
-Sürücü ve yolcuların bilgilendirilmesinden detaylar
-Video gösterimi
-Röportaj
Haber-Kamera: Mehmet AYDIN / MUŞ, (DHA)
=====================
Yerüstünde buz gibi, yeraltında 40 derece sıcaklıkta
ERZURUM'un Olur ilçesi Ilıkaynak Mahallesi'ndeki kaynak suyu yerüstünde buz gibi akarken, yeraltındaki sıcaklığı 40 dereceyi geçiyor. Bir çok hastalığa şifa olduğuna inanılan sıcak su için mahalleye termal tesis kuruldu.
Olur ilçesine 7 kilometre uzaklıktaki Ilıkaynak Mahallesi'nde kaynak suyu buz gibi soğuk akarken, yeraltındaki su 40 dereceyi aşan sıcaklığa sahip. Soğuk suyla yöre halkı ihtiyacını karşılarken, sıcak su için termal tesis kuruldu. Bir çok hastalığa şifa olduğu ileri sürülen kaplıcaya Türkiye'nin dört bir yanından insanlar geliyor. Tatilini geçirmek için geldiği Olur'da kaplıcaya giren emekli öğretmen Rasim Beken, tesislerin genişletilerek bölge halkına hizmet verir hale getirilmesini istedi. Kaplıca suyunun bir çok hastalığa iyi geldiğini ifade eden Beken, çocuğu olmayan kadınların 7 Mayıs 20 Mayıs tarihleri arasında kaplıcaya geldiklerini belirtti.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
------------------
-Olur ilçesinden görüntü
-Binanın dış görüntüsü
-Suyun akışı
-Havuzda yüzenler
-Derede akan sudan görüntüler
-Çeşmeden su içen
-Kamelyada oturan aile
-Semaver yakan adam
-Emekli öğretmen Rasim Beken ile röp
(Süre: 4,20 dk, Boyut: 476 MB)
Haber-Kamera: Murat AYDIN / OLUR (ERZURUM), (DHA)
=========================
Türü tehlikede olan sülüğü Iğdır'da yetiştirmeyi başardılar
Iğdır Üniversitesi'nde türü tehlike altında olan sülük yetiştirildi. Türü tehlike altında olduğu için ihracatında kota uygulanan sülüğü yetiştirmeyi başardıklarını belirten Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Organik Tarım İşletmeciliği Bölümü Öğretim üyelerinden Dr. Öğr. Üyesi Mine Köktürk, "Üretime başlarsak, tıp sektöründe ve ilaç sektöründe çok kullanılan sülüğün, nesli korumuş oluruz" dedi.
Pis kanı emmeleriyle bilinen, kılcal damar ve toplar damardaki pıhtılaşmayı engelleyen hirudini salgılayan sülük neslinin azalmaya başlaması üzerine Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma'nın talimatıyla proje geliştirildi. Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Organik Tarım İşletmeciliği Bölümü Öğretim üyelerinden Dr. Öğretim Üyesi Mine Köktürk, 30 anaçla başladığı sülük yetiştirme çalışmasında 200 yavru üretmeyi başardı. Özel laboratuvar ortamında üretilen sülükleri sığır kanıyla beslediklerini belirten Dr. Öğretim Üyesi Mine Köktürk, yapılacak projeye göre Iğdır ya da Ağrı'da bulunan sülük türlerinin de yetiştirilebileceğini ifade etti.
Tarihten günümüzü tıp sektöründe kullanılan sülüklerin neslinin tehlikede olduğuna dikkat çeken Köktürk, geçtiğimiz yıllarda Amerika'ya 7 bin kilogram olan ihracatın türde azalma sebebiyle 2 bin kilograma düşürüldüğünü bildirdi. Rektör Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma'nın sülük türündeki azalma sebebiyle böyle bir çalışmanın yapılmasını istediğini belirten Dr. Öğretim Üyesi Mine Köktürk, "Türkiye'nin bazı bölgelerinde sülük yetiştiriliyor ama Iğdır Üniversitesi'nde ilk kez pilot proje uygulandı. Buradaki amacımız tıpta kullanılan sülükleri doğadan toplamak yerine böyle üreterek kullanalıbilir. İhracat rakamları giderek azalan sülük türü de bu şekilde bir üretimde kurtulur. Çünkü tıpta kullanılan sülük türü tehlikede. Doğadan çok fazla avlanma yapılarak satılıyor. Kanın pıhtılaşmasını engelleyen hirudin maddesi salgılayan sülük Avrupa ve Amerikada ilaç sektöründe kullanılıyor. Türkiye'de de bu konuda çalışma olursa bu alandaki kontrol bizde olur" diye konuştu.
8 HAFTADA YAVRULAR YUMURTADAN ÇIKTI
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Organik Tarım İşletmeciliği bölümünde 30 anaçtan 200 yavru üretmeyi başardıklarını ifade eden Köktürk, çalışmayı devam ettirmek istediğini bildirdi. Köktürk, şunları söyledi:
"Iğdır ve Ağrı sulak alanlarında doğal olarak yayılış gösteren sülük türünün popülasyonlarının arttırılması kontrollü yetiştiricilik sistemleri ile doğadaki av baskısının azaltılabileceği düşüncesiyle, üretim yapan bir firmadan 30 anaç satın aldık. Ticari olarak satın alınan 30 adet anaç sülük laboratuvarlar ortamında doğal ortamına benzer yapay yetiştiricilik sistemlerinde tam kontrollü şartlar altında ilk sülük yavruları elde edildi. Laboratuvardaki anaç sülükler büyük yetiştirme kaplarının içine yerleştirilen torf toprağı ile doldurulmuş sepetlere, kokonları bıraktıktan sonra 24-26 derece sıcaklık aralığında yaklaşık 8 haftada kokonlardan (yumurtadan) yavrular çıkmıştır. Anaç sülükler ve ilk yavruların beslenmesi memeli hayvanların kanının verilmesi ile yapılmaktadır. Anaçlardan sezon boyunca birden fazla yumurta alımına yönelik çalışmalara devam edilecektir."
Görüntü Dökümü
---------
-Laboratuvar ortamında üretilen sülükler
-Sülüklerden genel ve detaylar
-Dr. Öğretim Üyesi Mine Köktürk ile röp
-Sülüklerin görüntüsü
Haber-Kamera: Suat DENİZ / IĞDIR, (DHA)
Okuyucu Yorumları 0 yorum