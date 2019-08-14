DHA YURT BÜLTENİ - 2

Cip şarampole devrildi: 1'i çocuk 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı Aksaray'da sürücüsünün kontrolünden çıkan cipin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada, aynı aileden 1'i çocuk 3 kişi öldü, 4 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 06.30 sıralarında Aksaray- Ankara karayolunun 30'uncu kilometresinde meydana geldi. Veysel Akgün (28) yönetimindeki 09 TM 389 plakalı cip, kontrolden çıkıp, şarampole devrildi. Taklalar atan cip hurdaya dönerken, kazada sürücü ile birlikte araçta bulunan Abdülkadir Akgün (69), Bedia Akgün (74), Eşref Akgün (37), Menşure Akgün (27) ile İbrahim Ayaz Akgün (1) ve Hüseyin Ali Akgün (4) yaralandı. İhbar üzerine olay çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, yapılan müdahale sonrası Bedia Akgün ve gelini Menşune Akgün'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Diğer yaralılar ise ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralılardan Hüseyin Ali Akgün de kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer 4 yaralının tedavisi ise sürüyor.

Görüntü dökümü:

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- Yaralıların hastaneye getirilişi

- Kaza yerinden detaylar

- Jandarmanın olay yeri çevresinde önlem alması

- Genel ve detaylar Haber-Kamera: Erkan ALTUNTAŞ AKSARAY DHA)) ======================= Jandarma önce şeker ikram etti, sonra kuralları anlattı Muş İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, trafik kontrolü sebebiyle durdurdukları araç sürücülerine önce şeker ikram ederek bayramlarını kutladı ardından daha güvenli bir yolculuk için trafik kurallarını video izleterek anlattı.

İl Jandarma Komutanlığı Trafik Kısım Amirliği ekipleri, Kurban Bayramı sebebiyle sorumluluk alanlarında trafik denetimlerini sıklaştırdı. Trafiğin yoğun olduğu Hasköy İlçesi Gökyazı Karakol Komutanlığı önünde kontrol noktası oluşturan trafikçi jandarmalar, yoldan geçen araçları durdurarak sürücülerin ve yolcuların bayramlarını kutladı. Vatandaşlara şeker ikram eden jandarma ekipleri daha sonra trafikle ilgili broşürler verdi, daha güvenli bir yolculuk için hazırlanan videoları izletti. Cep telefonu kullanımı, emniyet kemeri takılmaması ve aşırı hız nedeniyle yaşanan kazalarla ilgili videoların izletildiği vatandaşlara trafik kuralları bir kez daha hatırlatıldı.

Jandarmanın uygulamasından memnun olduklarını belirten sürücüler, denetimlerin vatandaşın can güvenliği için önemine dikkat çekti.

Görüntü Dökümü

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-Jandarma Trafik ekibinin araçları durdurması

-Bayram şekeri, kolonya ikramı

-Sürücü ve yolcuların bilgilendirilmesinden detaylar

-Video gösterimi

-Röportaj Haber-Kamera: Mehmet AYDIN / MUŞ, (DHA) ===================== Yerüstünde buz gibi, yeraltında 40 derece sıcaklıkta ERZURUM'un Olur ilçesi Ilıkaynak Mahallesi'ndeki kaynak suyu yerüstünde buz gibi akarken, yeraltındaki sıcaklığı 40 dereceyi geçiyor. Bir çok hastalığa şifa olduğuna inanılan sıcak su için mahalleye termal tesis kuruldu.

Olur ilçesine 7 kilometre uzaklıktaki Ilıkaynak Mahallesi'nde kaynak suyu buz gibi soğuk akarken, yeraltındaki su 40 dereceyi aşan sıcaklığa sahip. Soğuk suyla yöre halkı ihtiyacını karşılarken, sıcak su için termal tesis kuruldu. Bir çok hastalığa şifa olduğu ileri sürülen kaplıcaya Türkiye'nin dört bir yanından insanlar geliyor. Tatilini geçirmek için geldiği Olur'da kaplıcaya giren emekli öğretmen Rasim Beken, tesislerin genişletilerek bölge halkına hizmet verir hale getirilmesini istedi. Kaplıca suyunun bir çok hastalığa iyi geldiğini ifade eden Beken, çocuğu olmayan kadınların 7 Mayıs 20 Mayıs tarihleri arasında kaplıcaya geldiklerini belirtti.