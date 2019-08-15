DHA YURT BÜLTENİ - 2

Cumhurbaşkanı kararıyla 'hassas alan' olarak ilan edilen Çıldır Gölü'nün çevresi çöplüğe döndü. Kars'ın Arpaçay sınırında bulunan göl çevresindeki yaşanan kirlilik tepki çekiyor. Bayram sebebiyle tatilcilerin serinlemek için akın ettiği gölün etrafında çevre temizliği yapan vatandaşlar, duruma tepki gösterdi. Temmuz ayında Resmi Gazete'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararda, Ardahan'ın Çıldır ilçesinde bulunan Akçakale Yarımadası Doğal Sit Alanı, Çıldır ve Lavaş gölleri 'kesin korunacak hassas alan' olarak tescil ve ilan edildi. Denizden yüksekliği 1965 metre olan ve 123 kilometre kare yüzölçümüyle Doğu Anadolu Bölgesi'nin ikinci büyük gölü olan Çıldır Gölü çevresi yaz aylarıyla birlikte adeta çöplüğe döndü. Özellikle Kars'ın Arpaçay İlçesi tarafındaki Kütük Ev çevresinde oluşan çöp yığınları vatandaşları tepkisini çekiyor. Çöp konteynerlerin tıka-basa dolu olduğu göl çevresinde temizlik yapan vatandaşlar, görüntünün hassas alan ilan edilen Çıldır Gölü'ne yakışmadığını bildirdi. Poşet tarlasına dönen göl çevresinde kendi imkanlarıyla temizlik yapanlar, yetkililerden bir an evvel bölgenin temizlemesini istedi. Bu arada bayram tatili sebebiyle Çıldır Gölü tatilcilerin akınına uğradı. Piknik yapan vatandaşlar, öğle sıcaklarında sahile inerek gölde serinlemeye çalıştı.

Görüntü Dökümü

-----------

-Otobüsün yanma görüntüleri

-Olay yerinden görüntüler

-Röportaj

Süre: 03.17-Boyut: 221 MB

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU,(DHA)

===================

Oltu taşı tozlarından hediyelik eşya ve biblo yaptı

Erzurum'un Oltu İlçesi'nde 63 yaşındaki Kenan Üstün, Oltu taşının tozlarından hediyelik eşya ve biblolar yaptı. Oltu Kalesi parkında sergi açan Üstün, tespih, takı gibi ürünler yapılan Oltu taşının tozunu ekonomiye kazandırdığını söyledi. Yaklaşık 13 kilogram ağırlığındaki bir taştan 1 kilo 250 gram ağırlığında ürün elde edildiğini geriye kalan tozların çöpe gittiğini belirten Üstün, "Oltu taşı tozlarının çöpe gitmesine günlüm razı olmadı. Bunları yaptığım hediyelik eşya ve biblolarda değerlendirdim" dedi.

Oltu İlçesi'nde kırtasiyecilik yaparken emekli olan Kenan Üstün, Oltu taşı ürünleri yaparak zamanını değerlendirmek istedi. İlçede kendine ait atölyede Oltu taşından yaptığı ürünlerden geriye çok fazla toz kaldığını gören Üstün, bunları değerlendirmeye karar verdi. Oltu taşı tozlarını çöpe atmak yerine ekonomiye kazandırmayı hedefleyen Kenan Üstün, hediyelik eşya ve biblo üretmeye başladı. Oltu taşı tozlarından kısa sürede çok sayıda hediyelik eşya ve biblo yapan Üstün, eserlerini Oltu Kalesi Parkı'nda sergiledi. Sergiyi gezen vatandaşlara ürünlerini anlatan Üstün, Oltu taşı tozunun değerlendirildiğini söyledi.

Atölyede 13 kilogram ağırlığındaki bir taştan 1 kilo 250 gram ağırlığında ürün elde edildiğini geriye kalan atıkların çöpe gittiğini belirten Üstün, "Yani geriye kalan ve çöpe giden oldukça büyük oranda bir hammadde olduğu ortada. Bu tozları ekonomiye kazandırmak için çalışma yaptım ve bu işi yapmaya karar verdim. Kara elmasın tozunu hediyelik eşya yaparak sergi açtım" dedi.

Vatandaşlar, Oltu taşının tozunu değerlendiren Üstün'ü tebrik etti. Kale Parkı'nı gezmeye gelen vatandaşlar, Üstün'ün yaptığı hediyelik eşya ve biblolara büyük ilgi gösterdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Oltu taşının işlenmmiş görüntüsü

-Tesbih yapılırken çıkan toz

-Toz hali

-Sergiden detaylar

-Kenan Üstün ile röp

(Süre: 3 dk 24 sn, Boyut: 375 MB)

Haber-Kamera: Murat AYDIN / OLTU (ERZURUM), (DHA)

