DHA YURT BÜLTENİ - 2

Görüntü Dökümü

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-Otel çevresi ve sokaklardaki araç parkları görüntü

-Hakim bir tepeden kalabalık plajların görüntüsü

-Sahil yürüyüş yolundaki vatandaşlardan görüntü

-Plajlardan görüntü

-Plaj voleybolu oynayan tatilcilerden görüntü

(Toplam: 3 dakika 43 saniye-268 MB HD görüntü)

Haber- Kamera: Ali GÜNDOĞAN / MARMARİS (Muğla), (DHA)

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Eski lastikler kaldırımı renklendirdi

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde 10 yıldır bakkal dükkanı işleten Sevilay Beşli (40) ile eşi Sebahattin Beşli (40), eski otomobil lastiklerini kullanarak çevreyi güzelleştirdi. Bakkal dükkanlarının önüne lastiklerden çiçek saksısı ve masalar yapıp boyayan Beşli çifti, sokaklarını renklendirdi.

Değirmenönü Mahallesi'nde bakkal dükkanı işleten Sevilay ve Sebahattin Beşli çifti, yaklaşık 2 ay önce geri dönüşüme katkı sağlamak amacıyla plastik şişelerden çeşitli süs eşyaları yapmaya başladı. Hobi amacıyla yaptıkları eşyalar beğeni toplayan çift, daha sonra dükkanlarının önünü kullanılmayan araç lastiklerinden yaptıkları saksılarla renklendirmeye karar verdi. Sebahattin Beşli'nin maket bıçağıyla kestiği otomobil lastiklerini, eşi Sevilay Beşli ise farklı renklere boyayarak içine çiçek dikti. Yine otomobil lastikleri kullanarak masa yapan çift, atıl durumdaki odun ve tahta parçalarıyla yaptıkları rengarenk iskemlelerle güzel tasarımlar oluşturdu.

'EŞİMLE EL ELE VERİP, SOKAĞIMIZI RENKLENDİRDİK'

Sevilay Beşli, toplumda çöp olarak görülen malzemelerin aslında güzel eserlere dönüşmeyi bekleyen birer araç olduğunu söyledi. Eşiyle birlikte çalışarak sokağı güzelleştirdiklerini kaydeden Beşli, "Geri dönüşüme katkı sağlamak için bu çalışmayı yaptık. İşimizden arta kalan zamanlarda, çevremizi daha da güzelleştirmek için atıl vaziyetteki malzemeleri kullandık. Bakkalımız okula çok yakın. Çocuklar dükkanımızın önünden geçerken çalışmamızdan etkilensin, onlarda da bir farkındalık oluşsun istedik. Bizim çalışmamızı görüp, kendi evlerinde bu süs eşyalarından yapanlar oldu. Eşimle el ele verip, sokağımızı renklendirdik. Her şeyin bir geri dönüşümü var. Bunu insanlara anlatmaya çalıştık" dedi.

'GÖRENLER ÇOK İLGİNÇ VE ÇOK GÜZEL BULUYOR'

Sebahattin Beşli ise, geri dönüşüm temasıyla dükkanlarının önünü farklı bir atmosfere soktuklarını belirterek, "Her malzemenin geri dönüşüme kazandırılabileceğini ortaya koymak istedik. Otomobil lastiklerini saksı ve masa olarak değerlendirdik. Tabureler yerine kütük ve odun parçaları kullandık. Görenler çok ilginç ve çok güzel buluyor. Tamamen geri dönüşümü esas alarak dükkanımızın önünü güzelleştirdik" diye konuştu.