HABER

DHA YURT BÜLTENİ - 2

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.08.2019 09:09 | Son Güncelleme

  Okul servisiyle göçmen kaçaklığı yaparken yakalandı Edirne'de polisin takibe alarak Yunanistan sınırında durdurduğu İstanbul plakalı okul servis minibüsünde, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 30 Suriyeli kaçak göçmen yakalandı.

Okul servisiyle göçmen kaçaklığı yaparken yakalandı

Edirne'de polisin takibe alarak Yunanistan sınırında durdurduğu İstanbul plakalı okul servis minibüsünde, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 30 Suriyeli kaçak göçmen yakalandı. Gözaltına alınan araç sürücüsü Bülent A., "Göçmenleri Karakasım köyüne götürecektim. Sadece bana bin lira para verdiler. 3 çocuğum var. Gelirim yok, kiracıyım" dedi.
Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti İle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dün gece yarısı kente gelen İstanbul plakalı okul servis minibüsü takibe aldı. Kente girdikten sonra Yunanistan'ın sınırında bulunan Üyüklütatar köyü yoluna giren minibüs, polis ekipleri tarafından durdurularak aranmaya alındı. Minibüs sürücüsü Bülent A., gözaltına alınırken, 15 kişilik araçta yapılan aramada aralarında kadın ve çocuklarında bulunduğu 30 Suriyeli kaçak göçmen gözaltına alındı.
Minibüse el koyan polis, sürücü Bülent A.'yı kelepçeledi. Kaçak göçmenler ise polis memurunun kullandığı el konulan minibüsle birlikte sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Sultan 1'inci Murat Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Suriyeli göçmenler sağlık kontrolü ve emniyetteki işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi’ne teslim edildi.
Sağlık kontrolünden geçirilen minibüs sürücüsü Bülent A., gazetecilerin sorusu üzerine, evli ve 3 çocuk babası olduğunu söyleyerek, "Göçmenleri Karakasım köyüne götürecektim. Sadece bana bin lira para verdiler. Gelirim yok, kiracıyım. Pişmanım" dedi.
Göçmen kaçakçılığı yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan Bülent A., ile ilgili soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü
--------------
Aracın polis tarafından hastaneye getirilmesi
Bülent A., ile röp.
Göçmenlerin araçtan inişi
Hastaneye girişi
Detay
Araca bindirilmeleri
Farklı açılardan görüntüler

Haber-Kamera: Ali Can ZERAY/EDİRNE,(DHA)

==================

Mahallede 'uyuşturucu' kavgası: 2 yaralı

Bursa'da uyuşturucu satışı yaptığı iddia edilen M.A. adlı genç ile uyuşturucu satışını engellemeye çalışan gençler arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönmesi üzerine belinden çıkardığı tabancayla rastgele ateş açan M.A., tartıştığı gençlerden birini ve olay yerine gelen başka bir genci yaraladıktan sonra kaçtı.
Olay dün gece merkez Yıldırım ilçesi Yeşilyayla Mahallesi Teyyareci Mehmet Ali Caddesi üzerinde meydana geldi. Uyuşturucu satışı yaptığı iddia edilen M.A. (25) ile satış yapmasını engellemeye çalışan Mehmet Muhittin S. (23) arasında tartışma çıktı. M.A.'yı uyuşturucu satmaması için uyaran Mehmet Muhittin S.'ye arkadaşları da destek verdi. Başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Kavganın büyümesiyle belindeki tabancayı çıkaran M.A., Mehmet Muhittin S.'ye 2 el ateş etti. Vücuduna iki kurşun isabet eden Mehmet Muhittin S., kanlar içerisinde yere yığıldı. Olay yerinden ateş ederek uzaklaşan M.A.'nın tabancasından çıkan kurşunlardan biri, cadde üzerinde arkadaşlarıyla birlikte oturan Batuhan T.'nin (19) de bacağına isabet etti. Olayın ardından M.A., plakası öğrenilemeyen otomobille olay yerinden kaçtı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Mehmet Muhittin S. arkadaşları tarafından otomobille, Batuhan T. ise olay yerine gelen sağlık ekiplerince Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastane acil servisinde tedavi altına alınan gençlerin durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Polis ekipleri, kavgadan sonra kayıplara karışan M.A.'yı yakalamak için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü
-----------
-Yaralı şahısdan detaylar
-Olay yerinden detaylar
-Polis ekiplerinden detaylar
-Genel detaylar

Süre: 02.19 Boyut: 259 MB

Haber-Kamera: Semih ŞAHİN/BURSA, (DHA)

====================

Edirne'de lastik botlarda 68 kaçak göçmen yakalandı

Edirne'nin Enez ilçesinde, lastik botlarla yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalışan 68 kaçak göçmen yakalandı.
Enez Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, yaptığı denetimlerde ilçe sahili açıklarındaki 2 lastik botta, bir grup kaçak olduğunu tespit etti. Lastik botları durduran ekipler, yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalışan, Afganistan ve Özbekistan uyruklu, 32'si çocuk, 12'si kadın toplam 68 kaçağı yakaladı. Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Haber: Ünsal YÜCEL/ENEZ (Edirne), (DHA) -

Harabeye dönmüştü! 128 yıllık bina yeniden hastane olacak Harabeye dönmüştü! 128 yıllık bina yeniden hastane olacak
Evcilleşen kargalar beldenin maskotu olduEvcilleşen kargalar beldenin maskotu oldu
Ereğli'yi sağanak vurdu; 6 kişi mahsur kaldıEreğli'yi sağanak vurdu; 6 kişi mahsur kaldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Gece yarısı bombası! Çifte ayrılık KAP'a bildirildi

Gece yarısı bombası! Çifte ayrılık KAP'a bildirildi

Türkiye'nin ilk otobüs firması satılıyor

Türkiye'nin ilk otobüs firması satılıyor

127 general ve amiralin görev yeri değişti!

127 general ve amiralin görev yeri değişti!

Şırnak'tan kahreden haber! Şehit sayısı yükseldi

Şırnak'tan kahreden haber! Şehit sayısı yükseldi

Tek kelimeyle korkunç! Ekipler alarma geçti!

Tek kelimeyle korkunç! Ekipler alarma geçti!

Kabine toplantısının ardından kayyum açıklaması! İstanbul ve Ankara sorusuna yanıt

Kabine toplantısının ardından kayyum açıklaması! İstanbul ve Ankara sorusuna yanıt

İlginizi Çekebilir

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Diyarbakır'da dehşet! 6 ölü, 7 yaralı

Diyarbakır'da dehşet! 6 ölü, 7 yaralı

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Meteoroloji'den art arda uyarılar! Birçok il listede: Saat verildi

Meteoroloji'den art arda uyarılar! Birçok il listede: Saat verildi

O Başkan'a çığ gibi tepki! Hz. Muhammed'e hakaret etti mi?

O Başkan'a çığ gibi tepki! Hz. Muhammed'e hakaret etti mi?

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Atama kararları Resmi Gazete'de

Kritik atamalar Resmi Gazete'de!

127 general ve amiralin atama işlemleri gerçekleştirildi

127 general ve amiralin görev yeri değişti!

İzmir'de markete silahlı saldırı!

İzmir'de markete silahlı saldırı!

FSM Köprüsünden atlayan adam hayatını kaybetti

FSM Köprüsünden atlayan adam hayatını kaybetti

Tekirdağ'da geri dönüşüm fabrikasında büyük yangın

Tek kelimeyle korkunç! Ekipler alarma geçti!

21 Ağustos Şans Topu sonuçları

21 Ağustos Şans Topu sonuçları

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.